VALORANT : Riot confirme vouloir sortir plus de cartes, des variantes nocturnes sont possibles

Il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat de faire en sorte qu'une carte ressemble à la nuit tout en ayant une visibilité suffisante pour le jeu. - George Sokol, Lead Environment Artist sur VALORANT.

Riot Games a récemment confirmé le fait que. Si le studio avait, quelque temps après sa sortie, en juin 2020, expliqué que de nombreuses cartes allaient être introduites, les développeurs ont, ces derniers temps, diminué le rythme de nouveau contenu., par le biais d'un « Ask me Anything » sur Reddit Ainsi, alors qu'un joueur a demandé si une carte prenant place à Bahia allait voir le jour, l'un des développeurs a simplement répondu « Qui sait ! Nous allons continuer à créer des cartes pendant un certain temps, ce qui laisse beaucoup de place à l'exploration dans le futur ». D'ailleurs, il se pourrait bien que la prochaine carte soit introduite assez vite, étant donné que la dernière, Fracture, a été ajoutée en septembre, soit il y a six mois.Cependant,Cela n'est toutefois pas acté, étant donné qu'il est assez difficile de mettre en place une carte totalement jouable tout en diminuant fortement la luminosité.Nous verrons bien ce que l'avenir nous réservera, mais comme les plans initiaux les prévoyaient,. D'autant qu'un portage sur mobile va arriver prochainement , et qu' une version console (PlayStation/Xbox) devrait également être annoncée d'ici peu de temps.