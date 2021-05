Code VALORANT, comment obtenir la bannière gratuite ?

Dans VALORANT, rendez-vous dans l'onglet boutique. Allez ensuite dans « Carte prépayée » Cliquez sur « Code » et entrez « YTILAUD ».



Rendez-vous sur redeem.playvalorant.com.

Connectez-vous avec vos identifiants. Il ne vous reste plus qu'à entrer le code « YTILAUD ».



continue son petit bonhomme de chemin, même si les joueurs sont moins nombreux qu'il y a un an, lors de son lancement en grande pompe, après deux mois de bêta fermée. Ainsi, Riot Games a publié il y a peu une vidéo laquelle met le doigt sur l'histoire du FPS, nommée. En parallèle, le studio permet à sa communauté de récupérer, afin de personnaliser son profil.Si vous souhaitez récupérer cette, qui n'est disponible que durant 48 heures, après quoi il ne sera plus possible de l'ajouter à son inventaire, vous allez pouvoir le faire directement via le jeu, ou vous rendre sur le site officiel (ce dernier connaissant quelques problèmes).Si vous optez pour entrer le code en jeu, voici la marche à suivre :Pour le site officiel, qui est une alternative si vous ne pouvez pas lancer le jeu, bien que les serveurs du site semblent connaître quelques soucis, voici la marche à suivre :Cette campagne ne durant que 48 heures, ne tardez pas pour récupérer cette bannière, auquel cas vous pourriez ne jamais la débloquer. Il est possible qu'à l'avenir Riot Games réitère cette expérience, en offrant d'autres skins et cosmétiques aux joueurs en échange d'un code, lesquels en sont particulièrement friands.Pour ce qui est de la vidéo qui nous en dit légèrement plus sur le lore de VALORANT, vous pouvez la retrouver ci-dessous.