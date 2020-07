VALORANT : Rang d'acte et changements à venir du mode compétitif

Le rang d'acte dans VALORANT

À la fin d'un acte, votre rang d'acte est matérialisé par un badge sur votre carte de joueur en parties de Compétition (et dans l'historique de votre carrière).

d'un acte, votre rang d'acte est matérialisé par un badge sur votre carte de joueur en parties de Compétition (et dans l'historique de votre carrière). La « preuve de votre talent », c'est votre 9e meilleure victoire de l'acte, la démonstration que vous êtes capable de gagner régulièrement à ce niveau.

», c'est votre victoire de l'acte, la démonstration que vous êtes capable de gagner régulièrement à ce niveau. Votre meilleure victoire classée n'est pas difficile à comprendre : c'est la victoire que vous avez décrochée au plus haut niveau au cours de l'acte (tout en haut du triangle, là).

Votre bordure de rang d'acte est le cadre qui évolue en fonction du nombre de parties classées remportées au cours de l'acte.

Nouvel acte et changements pour le mode compétitif

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le, qui sera matérialisé par un badge sur la carte du joueur, permettra de montrer les performances dans, un complément du rang qui lui ne reflète pas vos performances sur la durée, mais à l'instant T. Ainsi, ce triangle sera rempli de plusieurs petits triangles qui représentent les parties classées remportées. La couleur des triangles correspond au rang dans lequel vous étiez lors de la victoire. Chaque nouvelle victoire dans un rang plus élevé effacera la victoire la plus basse. Riot a développé quelques points importants afin de mieux comprendre le rang d'acte :Le but ici est que les joueurs n'aient plus peur de perdre une partie lorsqu'ils atteignent un rang important, puisque le meilleur niveau atteint sera affiché sur le badge.Chaque début d'acte marquera l'arrivée de nouveau contenu (nouvel Agent, nouvelle carte, équilibrages) et le mode compétitif connaître également quelques nouveautés.Les résultats des joueurs seront sauvegardés et seuls trois matchs de placements seront nécessaires pour retrouver un rang. Notez que celui-ci pourra être légèrement inférieur à celui affiché à la fin de l'acte précédent. Cela permet de placer le joueur à un « niveau de sûreté » et une évolution rapide est même possible lors des premiers matchs si les victoires sont nombreuses et écrasantes.