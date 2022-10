VALORANT présente Harbor, son nouvel Agent

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Six mois après l'arrivée de Fade, le dernier Agent à avoir débarqué sur, Riot Games est prêt à en ajouter un nouveau. Celui-ci a été teasé il y a quelques semaines déjà et reste un peu mystérieux, mais grâce à une récente vidéo, nous en savons un peu plus à son sujet.Comme vous pouvez le voir ci-dessous, dans un tweet publié par les développeurs,. Qui plus est,, et nul doute que ses compétences lui permettront de maîtriser l'un des cinq éléments, ce qui pourrait en faire un Agent particulièrement utile, selon ses capacités. D'ailleurs, notez queEnfin, quelques minutes après la publication de ce tweet, un autre est apparu sur la toile,mais aussi le fait qu'il maîtrise l'eau. Nous ne l'avons toutefois pas encore vu en action, et il faudra attendre quelques jours pour qu'une vidéo de gameplay nous dévoile les possibilités d'Harbor sur le champ de bataille.. Riot Games confirmera la chose très vite, tout en donnant plus d'informations sur les nouveautés de ce nouvel Acte.