VALORANT présente Fracture, sa nouvelle carte, par le biais d'une bande-annonce

. Celle-ci vient d'être officialisée et présentée par Riot Games, par l'intermédiaire d'une petite bande-annonce. Fracture est dotée d'une forme de type « H » et moult tyroliennes souterraines reliant l'avant à l'arrière de la carte, permettant des déplacements rapides, notamment lorsqu'il faut effectuer une rotation.Mais le point le plus important de cette carte est que. Cette idée est venue des développeurs qui se demandaient s'ils faisaient telle ou telle chose, comme « que se passerait-il si les attaquants commençaient des deux côtés de la carte ? », comment réagirait la communauté. Cela poussera alors les joueurs, et notamment les défenseurs, à adopter d'autres stratégies, étant donné que ces derniers pourront se montrer, s'ils le souhaitent, très agressifs.. Reste à savoir si cela va plaire aux joueurs, ou non. Rendez-vous dès le 8 septembre pour découvrir par nous-mêmes tout cela dans. Pour ce qui est de l'Agent, nous devrions en savoir un peu plus très vite.