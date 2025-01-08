VALORANT : Plus d'un demi-million de joueurs toxiques sanctionnés en 2024

Riot Games continue sa lutte contre la toxicité, très présente dans ses jeux, et a annoncé avoir sanctionné plus de 500 000 joueurs sur l'année passée.

Des mesures plus strictes et des avertissements rapides

Nous avons envoyé des avertissements à plus de 500 000 joueurs ayant affiché un comportement perturbateur à répétition. Ceux qui n'ont pas changé leur comportement ont ensuite reçu des sanctions plus sévères.



- Stephen Kraman, responsable des systèmes compétitifs du jeu.

Des résultats encourageants

Dans un nouveau carnet de développeur,ayant affiché des comportements jugés inappropriés. Une initiative qui témoigne de l'engagement de Riot à rendre l'expérience de jeu plus saine pour sa communauté.Face aux retours négatifs sur la gestion des comportements toxiques plus tôt dans l'année, Anna Donlon, productrice exécutive de VALORANT, avait promis de prendre des mesures concrètes., sans même recourir systématiquement aux bannissements. Riot privilégie une intervention rapide et ciblée pour inciter les joueurs à corriger leur attitude avant d'en arriver aux sanctions.Riot prévoit d'introduire de nouveaux systèmes manuels pour renforcer la surveillance des comportements toxiques. Par ailleurs, l'évaluation vocale en anglais, déjà déployée globalement (sauf en Corée), s'étendra bientôt à d'autres langues, à commencer par l'espagnol, actuellement en phase de développement avancé.