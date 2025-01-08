VALORANT : Plus d'un demi-million de joueurs toxiques sanctionnés en 2024

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 janvier 2025 à 14h44
Riot Games continue sa lutte contre la toxicité, très présente dans ses jeux, et a annoncé avoir sanctionné plus de 500 000 joueurs sur l'année passée.
VALORANT : Plus d'un demi-million de joueurs toxiques sanctionnés en 2024
Dans un nouveau carnet de développeur, Riot Games révèle avoir envoyé plus de 500 000 avertissements manuels en 2024 à des joueurs de VALORANT ayant affiché des comportements jugés inappropriés. Une initiative qui témoigne de l'engagement de Riot à rendre l'expérience de jeu plus saine pour sa communauté.

Des mesures plus strictes et des avertissements rapides

Face aux retours négatifs sur la gestion des comportements toxiques plus tôt dans l'année, Anna Donlon, productrice exécutive de VALORANT, avait promis de prendre des mesures concrètes. Riot a ainsi mis en place un système d'avertissements précoces et intensifié les avertissements manuels pour traiter ces comportements nuisibles.
Nous avons envoyé des avertissements à plus de 500 000 joueurs ayant affiché un comportement perturbateur à répétition. Ceux qui n'ont pas changé leur comportement ont ensuite reçu des sanctions plus sévères.

- Stephen Kraman, responsable des systèmes compétitifs du jeu.

Des résultats encourageants

Ces avertissements ont permis une baisse de 25 % des récidives, sans même recourir systématiquement aux bannissements. Riot privilégie une intervention rapide et ciblée pour inciter les joueurs à corriger leur attitude avant d'en arriver aux sanctions.

Miniature vidéo

Riot prévoit d'introduire de nouveaux systèmes manuels pour renforcer la surveillance des comportements toxiques. Par ailleurs, l'évaluation vocale en anglais, déjà déployée globalement (sauf en Corée), s'étendra bientôt à d'autres langues, à commencer par l'espagnol, actuellement en phase de développement avancé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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