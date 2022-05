VALORANT : Phoenix et Cypher vont avoir le droit à quelques modifications

Nous travaillons sur Phoenix, mais il est trop tôt pour parler des détails de ce que cela peut impliquer. Pour l'instant, nous voulons prendre le temps d'explorer toutes les possibilités.

En plus de l'ajout de contenu, notamment de nouveaux Agents et des cartes, Riot Games se concentre également sur ce qui est déjà présent dans VALORANT , afin que rien ne soit délaissé par les joueurs. Ces dernières semaines, avec l'évolution de la méta,, ce qui a pour conséquence de laisser de côté deux personnages en particulier,, bien moins joués qu'auparavant.Dans une session de question-réponse sur Reddit , l'équipe de développement s'est exprimée à ce sujet, en expliquant qu'ils étaient conscients du problème. De ce fait,, comme annoncé par le producteur de personnages John Goscicki., l'un des personnages les moins joués, et n'a donc indiqué aucune fenêtre de sortie pour son rework. Concernant Cypher, là encore, le studio sait que des améliorations sont possibles, et même obligatoires. « Cypher est dans une situation similaire [à celle de Phoenix]. Nous ne sommes pas prêts à partager des détails ou des dates, mais il est effectivement sur notre radar. »Des propos qui devraient rassurer celles et ceux qui ne peuvent plus jouer avec ces deux Agents, étant donné que leur puissance et utilité sur le champ de bataille sont bien moins importantes qu'à un certain moment, notamment lors de la sortie du FPS, il y a deux ans.