VALORANT : On sait quand l'Agent 28 sera présenté, qui sera plus fort que « Jett, Yoru et Reyna réunis »

Les joueurs de VALORANT vont prochainement accueillir un nouvel Agent. Sa présentation est imminente et nous avons déjà quelques informations le concernant.
Riot Games s'apprête à révéler l'Agent 28 de VALORANT
, et les premières réactions des professionnels annoncent un personnage aux capacités « complètement cassées » et un style de jeu plus agressif que jamais. Après l'introduction de Tejo plus tôt cette année, l'arrivée de ce nouvel agent Duelliste féminin promet déjà de secouer la méta du FPS
.
Date de révélation de l'Agent 28
Riot Games a officiellement annoncé que l'Agent 28 sera dévoilé le dimanche 2 mars
, lors de la finale du Masters Bangkok, qui a donné son coup d'envoi le 20 février.
L'éditeur a confirmé que les spectateurs pourront assister à une démonstration en direct du nouvel agent après la finale du tournoi, avec une exhibition spéciale pour montrer ses capacités en jeu. L'événement sera diffusé à partir de 11 heures en France.
Un Duelliste qui risque de bouleverser la méta
Si le design de l'Agent 28 reste encore inconnu, tout comme son nom, quelques indices ont émergé. Dans une ligne de dialogue, Tejo mentionne une alliée de longue date.
Des capacités « plus fortes que Jett, Yoru et Reyna réunis » ?
Lors d'une première démonstration privée aux joueurs professionnels, les réactions ont été unanimes et tous ont été impressionnés par le potentiel de ce nouvel Agent :
- Son style de jeu est décrit comme « ultra agressif et rythmé »
- Elle possède des mécaniques qui rendront la vie difficile aux Sentinelles
- Un pro affirme qu'elle sera « insupportable à affronter sur toutes les cartes »
- Certains estiment même que « plus personne ne jouera Jett une fois qu'elle sera disponible »
Si ces déclarations se confirment, cet agent pourrait totalement redéfinir la méta des Duelliste et impacter les compositions d'équipe dans VALORANT
. Un rendez-vous important donc pour les joueurs, qui découvriront potentiellement le prochain Agent surpuissant du FPS, et qui pourrait donc dominer la tier list des meilleurs Agent de VALORANT
. À découvrir le 2 mars. Sa sortie devrait se faire dans les deux semaines qui suivent.
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