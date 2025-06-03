VALORANT : Omen désactivé, pourquoi l'Agent n'est plus jouable ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 juin 2025 à 11h17
Depuis peu, l'un des Agents emblématiques de VALORANT n'est plus jouable, ce qui étonne la communauté. Pourquoi Omen a été désactivé ? Nous vous expliquons tout.
VALORANT : Omen désactivé, pourquoi l'Agent n'est plus jouable ?
La semaine dernière, Riot a déployé une mise à jour pour VALORANT, la version 10.10 qui a notamment modifié le client, Raze, mais aussi le mode Compétition, tout en corrigeant des problèmes. Il semblerait toutefois qu'il en ait implanté un très gros, à tel point que Omen, Agent disponible depuis le tout premier jour, a dû être désactivé.

Pourquoi Omen a été désactivé dans VALORANT ?

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La raison est simple : depuis cette mise à jour, introduite le 27 mai, Omen semblait avoir une nouvelle capacité ô combien puissante : pouvoir brièvement voir les ennemis.

Ce problème très contraignant a vite été mis en avant sur les réseaux sociaux, et a poussé Riot Games à réagir. C'est pourquoi le studio a communiqué sur la désactivation d'Omen, dès maintenant (dans la nuit du 2 au 3 juin en France).
Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, l'un des Agents les plus iconiques de VALORANT n'est plus jouable.

Quand Omen reviendra-t-il ?

Toutefois, ce problème ne devrait pas durer éternellement. Riot a expliqué mettre tout en œuvre pour le corriger au plus vite, et espère qu'Omen sera de retour « demain » soit dans la nuit du 3 au 4 juin. 

Une décision radicale qui ne fera pas plaisir à tous les joueurs, mais obligatoire pour assurer une équité lors des parties. Avoir un Agent qui permet de prendre le dessus sur ses adversaires à cause d'un bug est tout sauf normal, et Riot a réagi comme il le devait.

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Fort heureusement, le roster de VALORANT est suffisamment riche pour pouvoir se passer d'Omen le temps de quelques heures, voire quelques jours dans le pire des cas. Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours consulter la tier list des Agents de VALORANT. Riot a également dévoilé ses plans pour les prochains mois, avec de beaux ajouts qui feront plaisir aux joueurs.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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oui (invité) Le 04/06/2025 à 17:14

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test (invité) Le 04/06/2025 à 17:07

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COMMENTAIRE ECRIT SUR VALORANT (invité) Le 04/06/2025 à 17:06

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