VALORANT ajoute enfin la fonctionnalité que tous les joueurs attendent depuis 5 ans

Depuis son lancement, VALORANT a su s'imposer parmi les FPS compétitifs incontournables, mais un élément essentiel faisait toujours défaut : la possibilité de revisionner ses parties directement dans le jeu. Ce vide sera enfin comblé avec la mise à jour 11.06, prévue pour septembre 2025.

Un système de replay intégré arrive avec la mise à jour 11.06

Nous savons à quel point la communauté attendait ce système. Il sera d'abord disponible pour les matchs classés, mais nous souhaitons rapidement le rendre accessible pour l'ensemble des modes de jeu.

Transition vers l'Unreal Engine 5 dès juillet

Des changements importants pour la compétition dès la mise à jour 11.0

Cartes compétitives disponibles dès leur sortie : Chaque nouvelle map sera directement intégrée à la rotation classée dès le premier jour. Durant les deux premières semaines, les pertes de points de classement (RR) seront réduites de 50 %, tandis que les victoires accorderont toujours l'intégralité des points.

: Chaque nouvelle map sera directement intégrée à la rotation classée dès le premier jour. Durant les deux premières semaines, les pertes de points de classement (RR) seront réduites de 50 %, tandis que les victoires accorderont toujours l'intégralité des points. Système de tags d'équipes : Les joueurs pourront désormais former des équipes officielles pour afficher leur nom et leur bannière en partie classée, renforçant ainsi l'esprit compétitif et la visibilité des équipes.

: Les joueurs pourront désormais former des équipes officielles pour afficher leur nom et leur bannière en partie classée, renforçant ainsi l'esprit compétitif et la visibilité des équipes. Lutte renforcée contre les smurfs : Valorant intégrera une authentification à facteurs multiples pour limiter le partage de comptes et identifier clairement les joueurs. Un nouveau système d'avertissements détaillé permettra aux joueurs de visualiser précisément les sanctions potentielles en cas d'abus.

Résumé du calendrier des mises à jour majeures

Patch 11.0 : nouvelle carte, qui sera immédiatement intégrée en compétitif, tags d'équipes, lutte renforcée contre les smurfs (juillet 2025).

: nouvelle carte, qui sera immédiatement intégrée en compétitif, tags d'équipes, lutte renforcée contre les smurfs (juillet 2025). Patch 11.02 : migration vers Unreal Engine 5 et récompense de connexion exclusive (fin juillet 2025).

: migration vers Unreal Engine 5 et récompense de connexion exclusive (fin juillet 2025). Patch 11.06 : ajout tant attendu du système de replay intégré au jeu (septembre 2025).

s'apprête à célébrer ses cinq ans en grande pompe, et Riot Games en profite pour enfin annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité très demandée : le. Après plusieurs années à bricoler des captures avec OBS, les joueurs pourront bientôt analyser leurs parties directement en jeu. Et ce n'est pas tout :Cette nouveauté majeure permettra aux joueurs de revoir leurs matchs compétitifs afin d'analyser leurs erreurs, étudier leurs stratégies, ou simplement admirer à nouveau leurs plus belles actions. Riot précise toutefois que le système sera d'abord limité aux parties compétitives, mais l'objectif est clairement de l'étendre à tous les modes de jeu.La seconde grande annonce concerne la transition vers l', qui se fera dès la mise à jour, prévue pour fin juillet. Riot prévient toutefois que cette migration nécessitera un téléchargement conséquent, mais assure queDe plus, ceux qui se connecteront le jour du lancement recevront un petit cadeau : un porte-bonheur exclusif en jeu.Par ailleurs, Riot va introduire d'autres améliorations notables dès la mise à jourD'ailleurs, une nouvelle carte sera disponible d'ici quelques semaines.Voici un récapitulatif clair des nouveautés à venir :Riot Games répond enfin concrètement à l'une des demandes les plus fréquentes de sa communauté, tout en renforçant significativement la qualité et la compétitivité de son jeu. Ces nouveautés devraient largement inciter les joueurs à revenir s'entraîner sur