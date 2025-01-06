VALORANT officialise son nouvel Agent, Tejo, découvrez ses compétences

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 janvier 2025 à 17h01
Riot a dévoilé en images son nouvel Agent, qui arrive dans quelques jours dans VALORANT. Nommé Tejo, il s'agit d'un Initiateur.
VALORANT officialise son nouvel Agent, Tejo, découvrez ses compétences
Cela faisait quelques mois que les joueurs de VALORANT attendaient un nouvel Agent, étant donné que le dernier arrivé, Vyse, avait posé ses valises en août dans le FPS. L'année 2025 démarre donc de la meilleure des manières, avec Tejo, un Initiateur colombien qui saura mener son équipe vers la victoire. Ou en tout cas, maximiser ses chances.

Qui est Tejo dans VALORANT ?

Même si nous vous proposerons un guide dédié lors de la sortie de Tejo, nous avons déjà quelques informations à son sujet. Notamment ses trois compétences et son ultime.

Côté compétences, la première lui permettra de piloter un drone invisible dont l'explosion neutralise tous les ennemis touchés, via son onde de choc, en plus de les révéler. Vient ensuite la grenade étourdissante qui s'accroche à la première surface qu'elle rencontre (ou après un premier rebond). Elle explosera ensuite, affaiblissant les ennemis dans la zone. Terminons par un missile qui peut être envoyé n'importe où sur la carte, et qui explose plusieurs fois lors de son impact.

Pour l'ultime, nous restons dans la même idée, avec une vague de missiles qui explose sur une large distance, tuant tous les joueurs sur son passage. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo mise en ligne sur YouTube.

Miniature vidéo

En bref, Tejo devrait être particulièrement intéressant sur le champ de bataille, et trouvera sans aucun doute sa place dans VALORANT.

Quand sort Tejo dans VALORANT ?

La date de sortie de Tejo dans VALORANT est programmée au mercredi 8 janvier 2025. Une mise à jour sera publiée dans la journée, et l'arrivée de l'Agent se fera dans la foulée. De quoi démarrer initialement l'année pour les joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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