VALORANT : MàJ 9.11, patch notes de la mise à jour du 10 décembre

VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.
MISES À JOUR DES AGENTS
TOUTES LES PLATEFORMES
- Neon
- Nous réduisons la puissance de la Vitesse supérieure et du Surrégime de Neon. Avec ces changements, Neon devra réfléchir davantage avant d'utiliser ses compétences, car celles-ci ont un fort impact, en plus d'être hautement réactives, et devraient nécessiter plus de réflexions stratégiques.
- Vitesse supérieure
- Pour nous, la glissade de Neon est une capacité visant à engager le combat agressivement, mais trouver le bon timing pour lancer la compétence devrait être plus important que ça ne l'est maintenant et cette glissade devrait avoir un coût plus significatif.
- De plus, nous voulons la rendre plus efficace comme outil de combat rapproché pour récompenser Neon quand elle court droit sur ses adversaires au lieu de les arroser de très loin.
- Glissades : 2 >>> 1
- Précision pendant la glissade
- Précision maximale >>> Précision de déplacement accroupi
- SURRÉGIME
- Nous voulons donner une plus grande marge de manœuvre aux adversaires face à Surrégime, leur offrir une occasion potentielle de ralentir Neon ou de désengager le combat. Son impact moyen par manche justifie aussi le rehaussement de son coût à 8.
- Durée de l'ultime : 20 sec >>> 10 sec
- Points d'ultime : 7 >>> 8
- Vyse
- Ronce barbelée
- Nous voulons augmenter la capacité des ronces barbelées à occuper de l'espace et réparer des situations de jeu confuses où, en atterrissant sur des objets en hauteur, elles pouvaient toucher des adversaires sans les avertir clairement.
- Dégâts subis par application en traversant Ronce barbelée : 6 >>> 10
- Hauteur d'apparition en cas de chute verticale : 450 >>> 300
- Cela signifie que Ronce barbelée n'affectera plus les joueurs aussi facilement quand elle est placée sur un objet ou un élément de décor surélevé.
- La compétence ralentit désormais les ruées ennemies, comme le font l'Orbe de lenteur de Sage et les désorientations.
- Rose métallique
- Le fonctionnement de Rose métallique a été un peu amélioré pour qu'il soit plus facile d'engager le combat après son placement.
- Vitesse d'équipement après le lancement de la compétence :
- Normale >>> Rapide
MISES À JOUR DU CLIENT
TOUTES LES PLATEFORMES
- Vous pouvez désormais améliorer vos skins d'arme en 5 secondes au lieu de 5 heures (lol).
- Nous avons ajouté la possibilité de déverrouiller plusieurs niveaux de skin en une seule transaction.
- Les variantes nécessiteront un déverrouillage séparé.
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
TOUTES LES PLATEFORMES
Avant la mise à jour
- Système de signaux
- Les signaux en jeu ont été conçus dans le but simple de vous permettre de communiquer entre vous sans passer par le micro. Mais avec les années, ils ont été utilisés de façons que nous n'avions pas anticipées, jusqu'à donner à certains des avantages ponctuels en combat qui dépassaient la fonction première de l'outil.
- Nous apportons donc deux modifications aux signaux :
- Les signaux sur le terrain ne pourront plus passer à travers les fumigènes et atterriront désormais sur la fumée.
- Les signaux lancés sur la carte n'apparaîtront plus sur le terrain et ne seront plus visibles que sur la minicarte.
- Pour vous aider à faire la différence entre ces différents signaux en jeu, nous avons créé de nouveaux visuels et sons pour ceux lancés sur la carte.
- Nous ajouterons une option de triche dans les parties personnalisées pour faire apparaître les signaux de carte sur le terrain afin de faciliter vos entraînements au lancer de projectiles, mais cela viendra dans un prochain patch.
Après la mise à jour
MISES À JOUR DES MODES
TOUTES LES PLATEFORMES
- Combat à mort par équipe
- Le bouclier régénérateur a été ajouté à la phase 1 du mode Combat à mort par équipe. Quand vous utilisez le Classic pendant la phase 1, vous avez désormais le bouclier régénérateur au lieu de l'armure légère.
- Classic de la phase 1
- Armure légère >>> bouclier régénérateur
MISES À JOUR SOCIALES
PC UNIQUEMENT
- Nous avons mis à jour la couleur des messages du chat de groupe pour les différencier des messages du chat d'équipe.
- Nous avons mis à jour l'apparence des drapeaux de groupe dans le panneau Social.
CORRECTIONS DE BUGS
- Progression
- TOUTES LES PLATEFORMES
- Correction d'un bug à cause duquel vous deviez jouer 100 parties pour accomplir la mission hebdomadaire « Jouez une partie ».
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