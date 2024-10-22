VALORANT : MàJ 9.08, patch notes de la mise à jour du 22 octobre (nouvelle carte)

VALORANT : MàJ 13.05, patch notes de la mise à jour du 1er septembre 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.05 de VALORANT, publiée ce 1er septembre 2026 sur PC et consoles.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
GekkoMaintenant que vous maîtrisez la composante utilitaire de Gekko, nous avons pu constater qu'utiliser et récupérer ses p'tits potes ne présentait pratiquement aucun désavantage. Ces changements viennent donc inciter Gekko à récupérer rapidement ses globules, tout en offrant davantage de possibilités de contre à ses adversaires s'il est trop imprudent.
Verti et Altego reçoivent tous les deux des améliorations. Nous cherchons à les rendre globalement plus fiables, car il arrivait trop souvent qu'on les entende ou qu'on les voie cibler et affaiblir un ennemi, alors que l'ennemi n'était en réalité pas du tout affecté. Ces changements visent à corriger leur manque de régularité, et non à renforcer directement Gekko.
La situation de Verti est plutôt bonne étant donné la fréquence à laquelle il peut entraver les tirs adverses, mais nous avons le sentiment que Verti peut couvrir trop longtemps des espaces et des angles. Mordicus, quant à elle, est disponible trop souvent, surtout quand on considère le nombre de poses/désamorçages que réalise Altego.
Nous espérons que ces changements ne bouleverseront pas la place de Gekko dans notre écosystème et qu'ils rendront simplement sa présence plus saine sur le long terme.
- Globules
- La durée dans l'aire de jeu a été réduite : 20 secondes >>> 15 secondes
- La durée de la récupération a été augmentée : 1 seconde >>> 1,5 seconde
- Verti
- La durée d'activité après le lancement et la formation a été réduite : 1,5 seconde >>> 1 seconde
- Nous avons mis à jour l'algorithme de ciblage de Verti pour le rendre plus fiable.
- L'aveuglement de Verti affecte désormais aussi la minicarte des joueurs touchés.
- Altego
- L'angle du cône de désorientation a été agrandi : 45 degrés >>> 65 degrés
- Altego bénéficie désormais de visuels uniques quand il se transforme en globule après avoir posé le spike.
- Mordicus
- Le nombre de points d'ultime été augmenté : 7 >>> 8
YoruCertaines compétences n'affectaient pas visiblement le clone de la Feinte de Yoru, ce qui permettait trop facilement de discerner le vrai Yoru du faux. Nous avons donc fait le tour des compétences du jeu pour nous assurer qu'elles interagissent correctement avec la Feinte de Yoru.
- Les compétences aveuglantes telles que Verti de Gekko et Rose métallique de Vyse affichent désormais leur effet d'aveuglement sur le clone de la Feinte de Yoru, comme s'il s'agissait d'un vrai agent.
- Vyse joue désormais sa réplique d'aveuglement réussi quand elle aveugle le clone de la Feinte de Yoru.
- Le Vol neural de Cypher révèle désormais le clone de la Feinte de Yoru.
- Trouble-fête de Clove affiche désormais son effet de ralentissement sur le clone de la Feinte de Yoru.
Skye et Jett
- Le Vent arrière de Jett et l'Éclaireur de Skye ne s'arrêtent plus à la fenêtre d'Ascent. Désormais, ils brisent la fenêtre et continuent sur leur lancée.
MISES À JOUR COSMÉTIQUES
- Nous avons mis à jour quelques lunettes de visée afin de les rendre plus claires et moins perturbantes. Voici les skins concernés : Operator (Araxys), Operator (Valeureux héros), Operator (Pilleur) et Marshal (Gothique). Merci à Derke pour ses remarques !
MISES À JOUR DES CARTES
Nouvelle carte en mode Combat à mort par équipe : Glitch
- Cette carte 5c5 mêle deux thématiques différentes. Il s'agit de la 5e carte du mode Combat à mort par équipe et elle vous place dans une arène « glitchée » par Maxbot.
- Glitch est disponible dans la file de jeu « Combat à mort par équipe ».
Rotation des cartes
- Pearl et Split RÉINTÈGRENT la FILE COMPÉTITION.
- Icebox et Lotus QUITTENT la FILE COMPÉTITION.
SunsetNous avons mis à jour le Site B de Sunset pour ajuster les possibilités de défense après la pose du spike et pour offrir davantage de façons de jouer sur ce site. La caisse centrale de Principal B ajoutait énormément de pression après la pose du spike, c'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la couverture disponible. Vous pouvez toujours jouer dans Principal B après la pose du spike, mais les reprises du site devraient être plus faciles à gérer. Ce changement supprime également un placement particulier du Fil de détente de Cypher.
- Principal B
- Avant
- Après
- Extérieur de Principal B
- Avant
- Après
- Site B
- Avant
- Après
- Arrière de Site B
- Avant
- Après
- B Boba
- Avant
- Après
- Cour Mid
- Avant
- Après
CORRECTIONS DE BUGS
Cartes
- Abyss
- Le spike réapparaît désormais correctement dans Danger B s'il tombe hors de la carte.
PC
MISES À JOUR DE PREMIER
Bienvenue dans la phase É9A3 !
- À la fin de cette phase, les 16 meilleures équipes de la division Invitation resteront dans cette division. Toutes les autres équipes de cette division seront reléguées au début de la phase suivante. Ces règles sont listées dans l'onglet Classement.
- Les équipes reléguées seront placées dans la zone depuis laquelle elles ont été promues à l'origine. Durant la phase suivante, les propriétaires d'équipe peuvent changer de zone dans le menu des paramètres à tout moment tant que leur équipe n'a pas disputé son premier match.
- Si votre équipe ne peut pas être placée dans une zone au début de la phase suivante, son propriétaire sera invité à sélectionner une zone.
- En dehors de la division Invitation, aucune équipe ne sera reléguée. En revanche, les équipes pourront toujours être promues ou placées dans une division au début de la phase suivante.
- Mises à jour des critères d'éligibilité à Concurrent
- Si votre équipe présente cinq joueurs éligibles à la division Concurrent, elle sera obligatoirement placée en division Concurrent.
- Pour 2024, l'éligibilité à Concurrent expire à la fin de la phase É9A3.
- Pour être éligible à Concurrent en 2025, votre équipe et vous devrez accomplir une action qualificative au cours de la phase É9A3 ou à tout moment en 2025.
- Les actions qualificatives comprennent :
- Disputer un match hebdomadaire ou de play-offs dans la division Concurrent ou Invitation.
- Atteindre le rang Immortel 3 ou supérieur dans la file Compétition.
- Disputer un match de play-offs dans la division Élite 5.
- Pour 2025, l'éligibilité à Concurrent expire à la fin de la dernière phase de 2025.
CORRECTIONS DE BUGS
Premier
- Correction d'un problème à cause duquel vous pouviez voir un écusson Compétiteur après avoir disputé un match d'entraînement avec une nouvelle équipe alors que vous n'aviez encore gagné aucun point.
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