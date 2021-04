VALORANT : MàJ 2.08, tous les détails

Mises à jour des cartes BREEZE Voici Breeze, la nouvelle carte qui rejoint VALORANT. Le terrain de jeu se trouve sur une île reculée. Breeze se distingue des autres cartes par son environnement lumineux, joyeux et plein de couleurs, doté de grands espaces propices aux affrontements à longue distance.

Breeze sortira en même temps qu'une file de jeu Non classé où Breeze sera la seule carte jouable. Cette file restera active pendant deux semaines. Vous trouverez plus d'informations dans la section Mises à jour du mode Compétition ci-dessous.

MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION Ajout d'une file de jeu Non classé (Breeze uniquement) pour ceux qui souhaitent s'entraîner et apprendre les détails de la carte. Breeze sera également disponible dans les files standard de Combat à mort, Spike Rush et Intensification, ainsi qu'en parties personnalisées. La file dédiée à Breeze restera active pendant deux semaines. Pendant ces deux semaines, Breeze ne sera pas disponible dans les files de jeu Non classé standard et Compétition. Ensuite, la file dédiée à Breeze sera désactivée et Breeze rejoindra les cartes existantes des files de jeu Non classé et Compétition.

Pour rappel : il s'agit du dernier acte pour améliorer votre récompense de rang de l'épisode 2, qui vous sera offerte à la fin de l'acte III. MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU Des places d'entraîneur ont été ajoutées aux parties personnalisées en mode Tournoi. Nous sommes ravis d'annoncer que des places d'entraîneur ont été ajoutées dans les parties personnalisées en mode Tournoi ! Ce n'est que le début de ce que nous avons prévu pour les entraîneurs, et bien que cette fonctionnalité soit limitée au départ, nous voulons étendre les capacités des entraîneurs à l'avenir. Nous avons hâte de voir leur rôle évoluer et d'améliorer cette fonctionnalité en collaboration avec les entraîneurs du VCT.

Fonctionnalités actuelles des places d'entraîneur : Les entraîneurs peuvent observer les parties en mode Tournoi et ne peuvent observer qu'une seule équipe : celle choisie dans le salon de la partie personnalisée. Les entraîneurs ne peuvent pas utiliser les signaux de carte, le chat d'équipe ou le chat vocal d'équipe. Les entraîneurs peuvent utiliser le chat /all et le chat de groupe dans les cas où ils ont besoin de communiquer avec un modérateur du tournoi. Les entraîneurs peuvent mettre la partie en pause quand cette option est autorisée pour les joueurs.

ERGONOMIE HRTF Nous avons entendu vos demandes (et elles sont fondées) ! Les effets sonores quand les armes sont lâchées ont été ajoutés à l'HRTF. MISES À JOUR SOCIALES Les retours sur signalements ont été ajoutés dans le jeu. Si vos signalements des joueurs les plus perturbateurs portent leurs fruits, vous recevrez désormais une notification dans le jeu. Merci de nous aider à améliorer VALORANT, et continuez de nous signaler les problèmes ! :)

Des avertissements sont désormais envoyés à ceux qui commettent une infraction pour la première fois (le code de conduite leur est rappelé). Ils n'auront plus d'excuses pour justifier leur mauvais comportement !

Les joueurs de Wild Rift apparaissent désormais dans le panneau social. BUGS AGENTS Correction d'un problème à cause duquel les icônes du Bot-alarme et de la Tourelle de Killjoy disparaissaient quand les gadgets étaient désactivés.

Correction d'un problème à cause duquel les fumigènes d'Astra et de Brimstone bloquaient les aveuglements, même quand vous ne vous trouviez pas entièrement dedans.

Correction d'un problème à cause duquel l'Écran toxique de Viper durait plus longtemps que prévu quand il passait à travers le téléporteur de Bind.

Correction d'un problème à cause duquel la distance de ramassage du Nuage de poison de Viper était de 200 (valeur normale : 400).

Les performances des effets visuels de la Nébuleuse d'Astra ont été améliorées lorsque les paramètres graphiques sont bas. MODES Correction d'un bug en mode Spike Rush à cause duquel vous perdiez l'Operator (s'il était équipé quand vous ramassiez l'orbe d'amélioration d'arme) et ne receviez rien en échange. Vous garderez désormais votre Operator et recevrez une arme secondaire aléatoire.

COMPÉTITION Correction d'un bug à cause duquel les icônes de rang disparaissaient dans l'historique des parties.

Correction d'un bug à cause duquel le badge de rang d'acte s'affichait sur l'écran de chargement des cartes dans les modes autres que Compétition.

Cette fois-ci, Riot Games a décidé de ne pas attendre le début d'un nouvel Épisode pour déployer du contenu majeur, puisqu'. Il sera d'ailleurs possible de la jouer via une nouvelle file le temps de quelques jours, deux semaines pour être plus précis, afin de faire connaissance avec la carte et ses espaces ouverts.Le reste de la mise à jour se concentre surtout sur des corrections de bugs, sur les Agents et le mode compétition. Vous l'aurez compris, outre l'ajout de Breeze, aucune modification majeure n'est de la partie, et les Agents restent inchangés. Notez que pour ce nouvel Acte, le troisième de l'Épisode 2, aucun nouvel Agent n'est implanté.Vous pouvez retrouver lecomplet de laci-dessous.