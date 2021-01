VALORANT : MàJ 2.0, tous les détails de la mise à jour

MàJ 2.0 VALORANT, patch notes Mises à jour des Agents Brimstone Bonne année à tous les joueurs de Brimstone ! Voilà les buffs que vous espériez recevoir pour les fêtes. Quand il s'agit de préparer le site pour un assaut foudroyant, c'est Brimstone que vous devriez appeler. Nous avons donc augmenté la durée de ses fumigènes et lui avons donné plus de flexibilité pour se positionner et lancer ses fumigènes exactement là où il le souhaite. Nous trouvions également que la Balise stimulante ne correspondait pas vraiment à son style de jeu ou aux situations dans lesquelles il pourrait avoir envie de l'utiliser. Souvent, les alliés de Brimstone partaient en vadrouille avant l'activation de la balise, ou bien Brimstone se faisait abattre pendant qu'il posait sa balise, avant de pouvoir reprendre son arme. Nous espérons que vous apprécierez cette version plus fluide et explosive de Brimston

Balise Stimulante Se lance désormais rapidement (pas de délai d'équipement).

Bombe incendiaire Le coût a été réduit : 300 ¤ >>> 200 ¤

Frappe fumigène La portée de lancement a été augmentée : 4200 >>> 5000 La durée du fumigène a été augmentée : 14,25 >>> 19,25

Son Brimstone ne produit plus de son audible par les ennemis lorsqu'il confirme l'emplacement d'un fumigène.

Omen Le rôle d'Omen en tant que contrôleur est d'appliquer une pression constante. Nous devions trouver un moyen de compenser cette pression que ses fumigènes rechargeables lui offraient. La réduction de la vitesse du projectile devrait permettre à Omen d'être tout aussi réactif contre les cibles proches tout en réduisant sa capacité à envoyer rapidement des fumigènes sur les parties lointaines de la carte qu'il ne défend pas activement. Paranoïa est très efficace depuis un certain temps ; plutôt que de réduire son efficacité et de retirer des possibilités à Omen, nous avons décidé d'en augmenter le coût. Cela devrait mettre Omen au même niveau que les autres agents en ce qui concerne le coût de ses compétences utilitaires. Il sera également très important d'utiliser Paranoïa judicieusement pour ne pas gaspiller 400 ¤ qui pourraient s'avérer décisifs.

Paranoïa

Le coût a été augmenté : 200 ¤ >>> 400

Voile sombre La vitesse du projectile a été réduite : 4000 >>> 2800

Viper Pas de changements pour l'instant, mais nous profitons de l'occasion pour vous dire que nous l'avons à l'œil. Nous la trouvons toujours un peu faible et comptons lui apporter des modifications au cours de l'année.



Mises à jour des armes Classic (tir secondaire) L'imprécision après un saut a été augmentée : 0,4 >>> 1,0



La file d'inputs du clic droit a été augmentée : 0,065 >>> 0,225



Les tirs consécutifs perdent désormais en précision de manière croissante : la première rafale sera à 1,9, la seconde à 2,5 et les troisième et quatrième à 6,0.



Le clic droit a désormais une courbe de récupération qui commence à 0,1 sec. Le Classic ne semble pas trouver sa place pendant les manches au pistolet, sauf si vous aimez spammer le tir secondaire ou l'utiliser en sautant. Les changements apportés à la dispersion visent à réduire la portée des rafales en cours de saut, tandis que l'augmentation de l'imprécision et de la récupération visent à rendre son utilisation plus subtile. La file d'inputs permettra de tirer de manière plus fluide entre les rafales.

Mises à jour du mode compétition Nouveaux classements régionaux pour le mode Compétition (12 janvier).

Le système de rang a été mis à jour. Cela comprend une barre de progression de votre rang, une valeur de progression numérique et des changements de répartition pour se sortir plus facilement des rangs les plus bas.

Les groupes sont désormais limités à deux joueurs aux rangs Immortel et Radiant.

Nouvelles récompenses de classement pour l'épisode 1 (une paire de porte-bonheurs en fonction de votre rang d'acte le plus élevé pendant l'épisode 1).

Plein d'autres changements ! Mises à jour sociales Le bouton Ajouter un ami a été retiré de la liste des joueurs en cours de partie. Bugs Correction d'un problème qui permettait parfois à Omen de se téléporter derrière les barrières pendant la phase d'achats.

Correction d'un problème qui permettait à Omen de poser le spike tout en étant sur le mur de Sage.

Correction d'un problème qui rendait visibles sur la minicarte les joueurs de l'équipe adverse longtemps après avoir quitté le champ de vision.

Correction d'un problème à cause duquel la résolution du Bureau n'était pas restaurée correctement après avoir utilisé la commande Alt+Tab quand vous jouiez en plein écran avec une résolution inférieure à la résolution native. Merci à fl0m de nous l'avoir fait remarquer !

de nous l'avoir fait remarquer ! Correction d'un problème introduit dans le patch 1.14 à cause duquel la latence du client était calculée de manière incorrecte en incluant le délai d'apparition des images dans le calcul. Problèmes connus Les vidéos d'aperçu des niveaux d'arme n'ont pas de son. Pas d'inquiétude, les skins ont bien des effets sonores dans le jeu. Nous avons un problème avec le son des vidéos d'aperçu dans la boutique et les collections.



L'arrive ce 13 janvier dans la matinée en Europe. Riot Games a d'ores et déjà détaillé les détails de la mise à jour, qui, en plus d'ajouter un nouvel Agent, apporte de nombreux changements. Brimstone et Omen sont équilibrés, le tir secondaire du Classic est nerfé alors que le mode Ranked est revu pour être plus simple de compréhension, mais aussi évoluer plus facilement.Contrairement à d'autres mises à jour de début de saison, les problèmes corrigés ne sont pas nombreux. Riot précise par ailleurs qu'il ne sera plus possible d'inviter un ami déjà en cours de partie. Vous pouvez retrouver tous les détails etci-dessous.