VALORANT : MàJ 12.10, patch notes de la mise à jour du 27 mai
Publié par Corentin Rimbert
le 26 mai 2026 à 15h50
le 26 mai 2026 à 15h50
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.10 de VALORANT sur PC et consoles, qui sera publié ce mercredi 27 mai sur toutes les plateformes.
Les joueurs de VALORANT vont pouvoir découvrir une nouvelle mise à jour ce 27 mai, laquelle corrige quelques soucis notamment liés au replay. Des ajustements sont faits en Escarmouche Ascension, tandis que deux nouvelles cartes sont introduites.
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Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.10 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.
Patch 12.10 de VALORANT
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Partage des replays avec vos amis : vous pouvez désormais accéder aux replays de vos amis et les regarder pour tous les modes éligibles (Compétition, Non classé, Vélocité, Premier, Personnalisé) directement depuis leur page Carrière.
- Les replays des parties personnalisées ne sont disponibles que lorsque le propriétaire du lobby active l'enregistrement dans le menu Options du mode personnalisé avant le début de la partie. L'enregistrement doit être activé de nouveau à chaque nouvelle partie.
OUTILS E-SPORT
- Pick'Ems des Masters London
- Les Pick'Ems sont de retour pour les Masters London ! À partir du 27 mai (heure du Pacifique), vous pourrez faire vos pronostics pour le Swiss Stage directement dans le client et sur le site web.
- Pour le Swiss Stage, vous devrez prédire quelle équipe sortira victorieuse des groupes de 8 équipes. Choisissez une équipe qui réalisera un score parfait de 2-0 pour gagner encore plus de points.
- Vous pouvez gagner un titre exclusif rien qu'en jouant, mais vous pouvez remporter des récompenses supplémentaires selon vos performances face aux autres joueurs.
MISES À JOUR DES MODES
- ESCARMOUCHE : ASCENSION - Tous les agents sélectionnables sont disponibles en modes 1c1 et 2c2, même si vous ne les avez pas débloqués.
- NOUVELLES CARTES ESCARMOUCHE
- Ajout des cartes Escarmouche D et E
- Disponibles dans toutes les files et parties personnalisées.
- Les deux comportent des rampes offrant une plus grande variété d'angles de prise d'information.
Escarmouche D
Escarmouche E
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Miks
- Correction d'un bug où le soin de M-Pulsion de Miks persistait brièvement sur les ennemis après qu'ils avaient quitté sa portée.
- Correction d'un bug où le M-Pulsion de Miks pouvait annuler les animations d'équipement d'autres compétences et armes.
- Correction d'un bug où le fait de spammer le tir secondaire avec le M-Pulsion de Miks pouvait entraîner son utilisation sous la mauvaise forme.
- Harbor
- Correction d'un bug où le Raz-de-marée de Harbor pouvait disparaître prématurément si le joueur appuyait de façon répétée sur la touche de lancement.
- Gameplay
- Correction d'un bug qui permettait aux joueurs d'éliminer involontairement des ennemis depuis la zone de réapparition pendant la phase d'achat. Cette correction a été déployée avec une réactualisation du patch 12.09.
- Modes
- Escarmouche 2c2 : correction d'un bug où le minuteur restait bloqué à 0,5 seconde pendant la prolongation.
- Boutique
- Correction d'un problème où les détails du pack n'étaient pas affichés sur la page de confirmation lors de l'achat de packs VCT.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE PREMIER
- Changement de programme pour les divisions Concurrent et Invitation V26A3 :
- Les Playoffs se déroulent désormais sur plusieurs jours.
- La première manche des Playoffs aura lieu le 20 juin.
- Les équipes qui se qualifieront lors de la première manche rejoueront le 21 juin pour leur prochaine rencontre.
- N'oubliez pas de consulter le programme dans le client pour connaître les heures de début des manches dans votre zone !
CONSOLE UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Boutique
- Correction d'un problème de chevauchement lors de la confirmation de l'achat d'un porte-bonheur depuis le passe de combat.
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