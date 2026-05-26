VALORANT : MàJ 12.10, patch notes de la mise à jour du 27 mai

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.10 de VALORANT sur PC et consoles, qui sera publié ce mercredi 27 mai sur toutes les plateformes.

Les joueurs de VALORANT vont pouvoir découvrir une nouvelle mise à jour ce 27 mai, laquelle corrige quelques soucis notamment liés au replay. Des ajustements sont faits en Escarmouche Ascension, tandis que deux nouvelles cartes sont introduites.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.10 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.