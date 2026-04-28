VALORANT : MàJ 12.08, patch notes de la mise à jour du 28 avril 2026

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.08 de VALORANT, publiée ce 28 avril 2026 sur PC et consoles.
Pour ce nouvel Acte, Riot propose aux joueurs une nouvelle version du mode Escarmouche, qui devrait faire plaisir, une nouvelle rotation des cartes évidemment, mais aussi la correction de nombreux problèmes.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.08 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES CARTES
- Mises à jour de la liste des cartes
- ASCENT INTÈGRE les files Compétition et Combat à mort.
- BIND QUITTE les files Compétition et Combat à mort.
MISES À JOUR DES MODES
- NOUVEAU MODE DE JEU TEMPORAIRE
- Voici Escarmouche : Ascension, une nouvelle expérience classée à durée limitée pour le mode Escarmouche.
- Nous avons imaginé ce mode comme une expérience compétitive axée sur la rapidité et les compétences, dans laquelle les tirs restent primordiaux, mais où certaines compétences permettent davantage de décisions tactiques et des duels plus intéressants. Choisissez parmi une sélection d'agents, chacun doté d'une seule compétence, et affrontez vos adversaires lors de manches avec des armes dans des combats en 1c1 ou 1c2. Partez à l'ascension du classement FTW pour gagner des récompenses et montrer vos compétences. Disponible pour l'acte III.
- Détails du mode
- Agents et compétences
- Choisissez parmi 14 agents, chacun disposant d'une seule compétence issue de son kit
- Jett : Vent arrière
- Waylay : Réfraction
- Chamber : Rendez-vous
- Cypher : Cybercage
- Omen : Voie des ombres
- Phoenix : Balle courbe
- Yoru : Clone
- Iso : Contingence
- Sage : Orbe barrière
- Raze : Pack explosif
- Vyse : Rose métallique
- KAY/O : Flash/Drive
- Breach : Point d'ignition
- Veto : Vortex
- Offres d'armes
- Pas d'économie. Les armes proposées changent au fur et à mesure que le match progresse.
- Manches 1 à 4 : pistolets (Bandit, Sheriff)
- Manches 5 à 8 : fusils de bas niveau (Guardian, Bulldog)
- Manche 9 et plus : Vandal et Phantom
- Files
- Combats en 1c1 et en 2c2 avec matchmaking distinct
- Structure des manches
- La première équipe qui remporte 10 manches gagne la partie.
- Classement FTW
- Classement compétitif segmenté par serveur, région et plateforme.
- Classements distincts pour les modes 1c1 et 2c2, calculés indépendamment
- Paliers de classement
- Fer : 700
- Bronze : 1 100
- Argent : 1 500
- Or : 1 800
- Platine : 2 100
- Diamant : 2 400
- Ascendant : 2 700
- Immortel : MAX
- Radiant : Top 100
- Récompenses
- Carte de joueur Prêt au combat : remise après avoir terminé 3 matchs du mode Escarmouche : Ascension
- Carte de joueur Œil pour œil : remise après avoir terminé 15 matchs du mode Escarmouche : Ascension
- Titres attribués en fonction du meilleur classement atteint sur l'un des classements
- Compétiteur Escarmouche : Or à Platine
- Expert Escarmouche : Diamant à Immortel
- Légende d'Escarmouche : Radiant
- FIN DE MODES DE JEU TEMPORAIRES
- Le mode Knockout s'en va. Merci d'y avoir joué !
CORRECTIONS DE BUGS
- Agent
- Ces bugs ont été corrigés dans le patch 12.07, mais n'ont pas été mentionnés dans les notes de patch.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence Basse sismique de Miks faisait clignoter le cône de la mini-carte à l'activation.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence Étranglement de Veto pouvait détecter des ennemis derrière les portes pivotantes de la carte Lotus.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels des compétences de KAY/O n'apparaissaient pas si elles étaient utilisées juste après que KAY/O a lancé CMD/null.
- Correction d'un bug à cause duquel la glissade de la compétence Vitesse supérieure de Neon ne produisait pas d'effets sonores lorsque l'agent se déplaçait sur différents types de surfaces.
- Correction d'un bug à cause duquel l'animation de sélection d'agent de Tejo interrompait parfois la fumée de l'explosion.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence Verti de Gekko ne ciblait un ennemi que si sa tête était visible.
- Correction d'un bug à cause duquel Yoru ne pouvait pas voir les compétences invisibles telles que Cisaille de Vyse ou Fil de détente de Cypher pendant sa compétence Transfert dimensionnel, même s'il se trouvait suffisamment près.
- Ces corrections de bugs sont celles apportées dans le patch 12.08.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores de la compétence Écran toxique de Viper s'activaient de façon répétée quand Veto entrait dedans avec la compétence Évolution activée.
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ressuscités par Sage alors qu'ils se trouvaient sous l'effet des compétences avec désagrégation de Viper ne subissaient pas leur effet.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence Armageddon de Tejo se déclenchait parfois à l'endroit où se trouvaient les cibles plutôt qu'à l'emplacement prévu.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE PREMIER
- Bienvenue dans la phase V26A3 ! Les matchs commenceront le 6 mai.
- Changement de programme pour les divisions Concurrent et Invitation :
- Cette phase ne compte que six semaines de matchs. Ils auront toujours lieu tous les samedis, du 9 mai au 13 juin.
- Les play-offs se déroulent désormais sur plusieurs jours.
- La première manche des play-offs se déroulera le 20 juin.
- Les équipes qui se qualifieront lors de la première manche rejoueront le 21 juin pour leur prochaine rencontre.
- N'oubliez pas de consulter le programme dans le client pour connaître les heures de début des manches dans votre zone !
CORRECTIONS DE BUGS
- Général
- Correction d'un bug à cause duquel les curseurs audio ne fonctionnaient pas correctement dans les paramètres.
- Correction d'un bug à cause duquel il était impossible de quitter le client lorsqu'un replay était en pause.
CONSOLE UNIQUEMENT
PROBLÈMES CONNUS
- Modes
- Escarmouche 2c2 : Ascension et Escarmouche 1c1 : Ascension - Le chrono reste bloqué à 0,5 sec pendant les prolongations.
- Escarmouche 2c2 : Ascension et Escarmouche 1c1 : Ascension - Les compétences d'agent ne s'affichent pas dans le Rapport de combat lors de la manche suivante après avoir infligé des dégâts à des ennemis
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