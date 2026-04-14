VALORANT : MàJ 12.07, patch notes de la mise à jour du 14 avril

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 avril 2026 à 18h24
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.07 de VALORANT, publiée ce 14 avril sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 12.07, patch notes de la mise à jour du 14 avril
Riot publie ce jour un nouvelle mise à jour corrective, dans le but de résoudre les différents problèmes que les joueurs pouvaient rencontrer. En outre, VALORANT et Discord peuvent maintenant être associés.

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Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.07 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

TOUTES LES PLATEFORMES

CORRECTIONS DE BUGS

  • Cosmétiques
    • Nous avons mis à jour quelques lunettes de visée afin de les rendre plus cohérentes dans la zone centrale de vision avec les réticules de base. Voici la liste des skins mis à jour : Marshal (Kuronami), Marshal (EX.O), Marshal (Nocturnum), Outlaw (Araxys) et Operator (Araxys). Merci à Grimm pour le feedback !
  • Boutique
    • L'écran d'inéligibilité pour les cadeaux s'étend désormais sur toute la largeur de l'écran.
    • Correction de divers problèmes de clipping lors de l'étape de confirmation d'achat pendant l'achat d'un porte-bonheur.
    • Correction de la couleur du texte de l'en-tête sur l'écran de confirmation d'achat.
    • Correction de diverses incohérences concernant les touches de détail des packs.
    • Correction d'un problème qui assombrissait les tags lors de leur prévisualisation dans le processus d'achat.
    • Les carrousels de packs ont désormais une hauteur uniforme à toutes les étapes du processus d'achat.
    • Icône retirée de l'encadré du pack du moment lorsque le pack est possédé.
    • Correction de la décoloration de l'encadré d'offre lorsque vous offrez un flex.
    • Problème de performance résolu : une liste d'amis volumineuse pouvait entraîner un léger ralentissement.

PC UNIQUEMENT

MISES À JOUR GÉNÉRALES

  • Les écrans des paramètres ont été repensés afin d'améliorer la fonctionnalité et la clarté visuelle
    • Association parent-child ajoutée pour les paramètres associés
    • Ajout de bulles d'aide au survol
    • Les paramètres précédemment situés dans Général - Autre sont désormais répartis en trois sections : Interface utilisateur, Filtrage du contenu, Réseau
    • Apparence retravaillée
  • Nous savons que certains d'entre vous ajustent rapidement les paramètres en cours de partie, et nous ne voulions pas compromettre cette expérience. L'expérience devrait rester globalement la même, mais avec une meilleure ergonomie.

MISES À JOUR SOCIALES

  • Discord X Riot
    • VALORANT s'associe à Discord pour vous permettre de rejoindre plus facilement votre prochaine partie avec vos amis. Vous pouvez désormais lier vos comptes pour accéder à de nouvelles fonctionnalités sociales !
      • Invitez des amis sur Discord directement dans votre groupe depuis VALORANT. Plus besoin de basculer entre les fenêtres !
      • Copiez un lien de salon et partagez-le directement sur votre serveur ou partout où se trouvent vos amis.
      • Voyez quels amis Discord jouent à VALORANT et rejoignez des groupes plus rapidement.
    • Cette fonctionnalité sera déployée en version bêta d'abord au Brésil, puis aux États-Unis et au Canada le 21 avril, heure du Pacifique. Elle quittera la phase de bêta et sera lancée dans le monde entier avec le patch 12.08 le 29 avril, heure du Pacifique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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