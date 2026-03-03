VALORANT : MàJ 12.04, patch notes de la mise à jour du 3 mars

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.04 de VALORANT, publiée ce 3 mars sur PC et consoles.
Riot propose une nouvelle mise à jour mineur pour son FPS, se consacrant principalement sur la résolution de problèmes ou divers équilibrages, comme sur la tourelle de Killjoy.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.04 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- Killjoy
- Nous apportons des améliorations d'ergonomie à la pose de tourelles afin de correspondre au système de lancement de l'Orbe barrière de Sage. Cela devrait aider les joueurs de Killjoy à orienter leurs tourelles avec plus de précision, sans avoir à se placer à des angles spécifiques pour couvrir la zone souhaitée.
- Tourelle
- Peut désormais être pivotée en maintenant TIR SECONDAIRE enfoncé. ACTIVER permet désormais d'inverser la direction de la tourelle.
- Sova
- Des répliques ont été ajoutées à Sova.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agent
- Killjoy
- Correction d'un bug à cause duquel l'Essaim de nanites ennemi pouvait rester invisible si vous entriez et sortiez trop rapidement de sa zone de détection.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Essaim de nanites ennemi pouvait rester invisible pour vous après la neutralisation de Killjoy.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets de désactivation de l'Essaim de nanites ne s'affichaient parfois pas lorsque Killjoy était neutralisée.
- Correction d'un bug à cause duquel le cône de vision de la tourelle disparaissait de la mini-carte si le joueur effectuait un clic droit.
- Jett
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores passifs du vol plané de Drift étaient audibles de l'autre côté de la Division cosmique d'Astra.
- Harbor
- Correction d'un bug à cause duquel Tempête déferlante pouvait brièvement persister au début de la manche suivante lorsqu'elle était lancée juste avant la fin d'une manche.
- Fade
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de la mini-carte de Nuit tombante était légèrement plus petit que sa taille réelle.
- Chamber
- Correction d'un bug à cause duquel Marque déposée jouait deux fois son effet sonore de réactivation si Chamber avait un effet de Suppression expirant sur lui.
- Skye
- Correction d'un bug en mode Observateur à cause duquel les Traqueurs n'apparaissaient pas sur la minicarte lorsque Skye était en attaque.
- Passe de combat
- Correction d'un bug à cause duquel appuyer sur ÉCHAP faisait disparaître/réapparaître des éléments du passe de combat au lieu de vous ramener à la page précédente.
- Cartes
- Breeze
- Améliorations de collision permettant de placer la Rose métallique de Vyse et la Caméra espionne de Cypher sur les murs.
- Correction de plusieurs petits bugs graphiques sur la carte.
- Mises à jour générales
- Ajustements mineurs de la géométrie à certains endroits très fréquentés de plusieurs cartes afin d'éliminer des interstices non intentionnels.
- Performances
- Depuis la sortie du patch 12.03, certains joueurs rencontrent d'importantes saccades. Nous avons déployé un correctif d'urgence qui résout partiellement les saccades et nous avons développé une solution plus complète pour ce patch.
- Boutique
- Correction d'un bug à cause duquel l'arrière-plan de la boutique d'accessoires ne s'affichait pas.
- Correction d'un bug à cause duquel le Bandit (Pilleur) était affiché à tort comme un élément en édition limitée.
PROBLÈMES CONNUS
- Passe de combat
- La molette de la souris ne fonctionne actuellement pas pour naviguer entre les paliers sur le passe de bataille ou le passe d'événement. Ce problème sera corrigé avec le patch 12.05.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Les menus de fin de partie et de Carrière ont été repensés.
- Les onglets Progression, Résumé et Calendrier disposent désormais d'une nouvelle mise en page.
- Après les parties en mode Compétition, un nouvel écran récapitulatif du rang affiche les détails de vos gains ou pertes de SC.
- Les pages Carrière et Carrière des amis ont été mises à jour avec une nouvelle interface utilisateur.
MISES À JOUR DE PREMIER
- Prenez une pause et préparez votre équipe : la prochaine phase Premier commence au début de l'acte II dans le patch 12.05 !
- La phase V26A2 se déroulera sur six semaines au lieu des sept habituelles.
- Les équipes ayant un score Premier d'au moins 500 se qualifient pour les play-offs du 16 avril.
- Les matchs commencent le mercredi 18 mars, alors assurez-vous que votre équipe est prête à jouer !
MISES À JOUR DE LA PROGRESSION
- L'onglet Passe de combat dans la barre de navigation supérieure a été remplacé par un onglet Progression. En cliquant dessus, vous accéderez à un centre de progression qui offre un aperçu instantané de votre progression globale. Il comprend le passe de combat, les missions hebdomadaires, les passes d'événement actifs et d'autres éléments de progression.
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