VALORANT : MàJ 12.03, patch notes de la mise à jour du 17 février 2026

VALORANT Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur VALORANT, dans le but de récupérer de nombreuses récompenses.
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TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- Nouvelles répliques ajoutées pour Viper, dont des interactions avec Omen et Vyse.
- Gekko
- Depuis le patch 11.08, nous avons entendu vos retours indiquant que Gekko semble nettement moins puissant que les autres initiateurs, avec moins d'opportunités de jouer autour de la récupération de ses globules. Ces changements visent à uniformiser les règles de fonctionnement de toutes les compétences de Gekko, à lui offrir plus de flexibilité pour récupérer ses globules et à lui accorder un léger renforcement global.
- Globules
- Temps de récupération augmenté : 15 sec >>> 20 sec.
- Pogo
- Est désormais récupérable.
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- L'occlusion audio réagit désormais à l'ouverture, à la fermeture ou à la destruction des portes sur la carte.
- Lorsque vous regardez des replays, vous disposez désormais d'un paramètre pour ignorer le suivi des joueurs éliminés.
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- En APAC, les comptes qui ont été signalés comme étant partagés et tous les joueurs Ascendant et plus doivent activer l'authentification multi-facteurs (AMF) Riot Mobile pour accéder à la file Compétition. Les autres modes restent accessibles.
OUTILS E-SPORT
- Pick'Ems des Masters Santiago
- Les Pick'Ems font leur grand retour à l'occasion des Masters Santiago ! À partir du 19 février (heure du Pacifique), vous pourrez faire vos pronostics pour le Stage au format suisse directement dans le client et sur le site web.
- Pour le Stage au format suisse, vous devrez prédire quelle équipe sortira vainqueur des groupes de 8 équipes. Choisissez une équipe qui réalisera un score parfait de 2-0 pour gagner encore plus de points.
- Gagnez un titre exclusif rien qu'en jouant, mais remportez des récompenses supplémentaires selon vos performances face aux autres joueurs.
- Statistiques des joueurs VCT
- Les statistiques des joueurs sont désormais disponibles sur la page des équipes du hub e-sport. Jetez-y un œil et voyez comment vous vous en tirez.
MISES À JOUR DES MODES
- NOUVEAU MODE DE JEU TEMPORAIRE
- Escarmouche : 2c2 — L'Escarmouche en 2c2 arrive dans les files de matchmaking pour une durée limitée. Cartes compactes, aucune compétence : seuls vos tirs comptent. Trouvez un·e partenaire et mettez vos talents à l'épreuve.
- Détails du mode
- File de matchmaking en 2c2
- Rejoignez la file en solo ou venez accompagné·e d'un·e partenaire.
- La première équipe qui remporte 10 manches gagne la partie.
- Gameplay
- Compétences désactivées
- Sélection complète des armes à chaque manche (pas d'économie)
- Aucune sélection d'agent – entrez en jeu et passez à la partie suivante rapidement
- Cartes disponibles
- Escarmouche A, Escarmouche B, Escarmouche C
- Carte sélectionnée aléatoirement à chaque partie
- ALL RANDOM ONE SITE
- Paquetage
- Nous avons apporté des modifications aux phases et aux paquetages. All Random One Site est chaotique par nature, mais votre paquetage devrait tout de même vous offrir une certaine liberté de choix. Nous avons ajouté des armes à certaines phases et renforcé certaines options plus spécialisées. Connectez-vous et découvrez les nouveautés.
CORRECTIONS DE BUGS
- Modes
- All Random One Site
- Correction d'un problème qui permettait à Vyse de placer indéfiniment des Ronces barbelées pendant la phase d'achats.
PROBLÈMES CONNUS
- Passe de combat
- Appuyer sur ÉCHAP fera disparaître/réapparaître des éléments du passe de combat au lieu de vous ramener à la page précédente. Ce sera résolu dans le patch 12.04 !
- La molette de la souris ne fonctionne actuellement pas pour naviguer entre les paliers sur le passe de bataille ou le passe d'événement. Ce problème sera corrigé prochainement.
- Boutique
- L'arrière-plan de la boutique d'accessoires est actuellement manquant. Ce sera résolu dans le patch 12.04 !
- Le Bandit (Pilleur) est incorrectement indiqué comme étant un élément en édition limitée. Il n'est pas une édition limitée et le problème sera résolu dans le patch 12.04.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE LA PROGRESSION
- Passe d'événement et passe de combat actualisés
- La disposition et les visuels des boutons ont été mis à jour. Vous pouvez naviguer entre les paliers à l'aide de la souris ou des touches fléchées.
commentaire (1)
bonjour, j'avais une petite question, pourriez vous me dire quand est-ce que icebox revient sur le jeu ???