VALORANT : MàJ 12.01, patch notes de la mise à jour du Janvier 2026

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.01 de VALORANT, publiée ce 20 janvier 2026 sur PC et consoles.
Riot continue son travail sur son FPS phare, avec cette fois de nombreuses corrections, mais aussi des modifications dédiées à l'espace esport de VALORANT.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.01 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- À partir du patch 12.01 en EU, les comptes qui ont été identifiés comme étant partagés et tous les joueurs Ascendant et plus doivent activer l'authentification multi-facteurs (AMF) Riot Mobile pour accéder à la file Compétition. Les autres modes ne seront pas affectés.
- Vous pouvez lire cet article pour savoir pourquoi nous apportons ce changement, ou configurer votre MFA dès maintenant avec ce guide.
OUTILS E-SPORT
- Le hub e-sport revient pour le VCT 2026 ! Rencontrez les équipes qui sont sur la Voie des Champions et suivez leur périple dans les kickoffs de la ligue internationale.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Général
- Correction d'un bug à cause duquel les icônes des compétences ne se mettaient pas à jour si un joueur subissait de manière répétée le même type de malus infligé par le même agent.
- Harbor
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de portée du Raz-de-marée de Harbor ne s'alignait pas avec la compétence.
- Correction d'un bug à cause duquel le Dôme aqueux de Harbor n'avait pas d'icône de compétence quand on le voyait sur la minicarte du placement.
- Fade
- Correction d'un bug à cause duquel il manquait des éléments visuels au Rôdeur de Fade si on le voyait en mode Gaucher.
- Gekko
- Correction d'un bug rare à cause duquel le Verti de Gekko visait parfois incorrectement les joueurs détectés (et les ratait).
- Correction d'un bug à cause duquel les globules de Gekko étaient parfois visibles sur la minicarte de l'ennemi, même hors de son champ de vision.
- Viper
- Correction d'un bug à cause duquel le Nid de vipères de Viper ne montrait que des effets visuels irréguliers lorsqu'un observateur se trouvait à l'intérieur de la zone en caméra libre.
- Chamber / Veto
- Correction d'un bug à cause duquel les indicateurs du Rendez-vous de Chamber et du Vortex de Veto se chevauchaient sur les agents et devenaient difficiles à voir.
- Killjoy
- Correction d'un bug à cause duquel le point du rencontre du cou et des cheveux de Killjoy bougeait de manière irrégulière lorsqu'elle se déplaçait avec un Odin.
- Sage
- Correction d'un bug à cause duquel l'interface de visée de l'Orbe de soin de Sage restait visible sur les alliés qui sortaient de son champ de vision.
- Phoenix
- Correction d'un bug à cause duquel Phoenix restait myope sous l'effet de certaines compétences après sa réapparition grâce à Revanche.
- Correction d'un bug à cause duquel le sillage de l'effet visuel des Mains brûlantes de Phoenix émergeait parfois d'un emplacement incorrect lorsque la compétence était lancée depuis la B Window dans Bind.
- Yoru
- Correction d'un bug rare à cause duquel Yoru pouvait utiliser et annuler instantanément Transfert dimensionnel en lançant Visite surprise au moment où la barrière de la phase d'achat tombait.
- Correction d'un bug à cause duquel la Feinte de Yoru pouvait être repoussée par l'Étranglement de Veto s'il se trouvait sur une surface surélevée.
- Modes
- All Random One Site
- Correction d'un bug à cause duquel les agents avec des ultimes continus (comme Reyna) lâchaient un orbe d'ultime à leur mort.
- Correction d'un débordement de texte qui pouvait avoir lieu dans certaines traductions sur console dans le widget Prochain agent aléatoire.
- Correction d'un son de bris de verre sur Ascent lorsque le site A est inaccessible.
- Correction d'un problème avec les Paquetages qui se réinitialisaient parfois à la sélection par défaut.
- Systèmes de jeu
- Correction d'un problème à cause duquel les traces de balles n'apparaissaient pas toujours après avoir tiré au travers d'un mur.
PC UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Premier
- Correction d'un problème à cause duquel les libellés des équipes Premier n'étaient pas toujours affichés dans le lobby des parties personnalisées et autres modes sociaux.
- Correction d'un problème à cause duquel les noms d'équipes Premier trop longs chevauchaient parfois les libellés.
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