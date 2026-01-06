VALORANT : MàJ 12.00, patch notes de la mise à jour du 6 janvier 2026

VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.
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TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Replays
- Les replays sont à présent disponibles pour les parties personnalisées standard et Vélocité. Les chefs de groupe peuvent choisir d'enregistrer ou non une partie personnalisée depuis les paramètres du salon.
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- Mise à jour du MMR caché
- Nous avons mis à jour la façon dont nous calculons le MMR caché afin d'améliorer la qualité des parties et de créer une expérience plus cohérente pour tous les joueurs.
- AMF en EU
- À partir du patch 12.00, les comptes qui ont été identifiés comme étant partagés en EU et tous les joueurs Ascendant et plus doivent activer l'authentification multi-facteurs (AMF) Riot Mobile pour accéder à la file Compétition. Les autres modes ne seront pas affectés.
MISES À JOUR DES AGENTS
- Breach
- Breach traîne un peu la patte à haut niveau de jeu, donc nous lui rendons un peu de sa puissance pour récompenser les joueurs faisant preuve de précision et de coordination.
- Point d'ignition
- La vitesse du projectile a été augmentée de 20% : 2000 >>> 2400
- Ligne de fracture
- La largeur a été augmentée : 7,5 m >>> 8 m
- Brimstone
- La lisibilité de la carte tactique sur Frappe fumigène et Rayon orbital a été améliorée.
- Harbor
- Les nouvelles compétences d'Harbor n'ont pas créé la vague que nous espérions, donc nous étendons la fenêtre d'avantage disponible lorsque les ennemis sont touchés par ses nouvelles compétences offensives.
- Tempête déferlante
- L'explosion ne nécessite plus de ligne de vue pour rendre myopes et ralentir les ennemis.
- La durée de préparation de l'explosion a été réduite : 0,8 sec >>> 0,6 sec
- La durée du ralentissement a été augmentée : 0,6 sec >>> 2 sec
- Raz-de-marée
- La durée du ralentissement a été augmentée : 0,6 seconde >>> 2 secondes
- Sage
- Nous avons mis à jour le ciblage de Sage afin de le rendre plus cohérent avec les modèles des autres agents. Il est désormais possible de soigner les alliés ciblés même si les parties centrales et inférieures de leurs modèles sont bloquées par des éléments.
- Orbe de soin
- Le ciblage a été mis à jour.
- Tejo
- Nous sommes satisfaits du rôle unique de Tejo d'initiateur qui déloge les ennemis, mais nous tenions à améliorer les compétences liées aux Salves autoguidées. Ajouter des dégâts à Livraison spéciale devrait fournir un outil complémentaire aux Salves autoguidées pour annuler les défenses adverses, tandis que les changements de Drone furtif devraient permettre d'identifier plus facilement où placer les Salves autoguidées et à quel moment jouer aux côtés de Tejo.
- Livraison spéciale
- La durée d'étourdissement a été réduite : 4 sec >>> 2,5 sec
- L'explosion inflige davantage de dégâts.
- Dégâts maximum de 35 au centre, et dégâts minimum de 20.
- Drone furtif
- Le type de révélation est passé d'aperçu à révélation complète.
- Le rayon de pulsation a été réduit : 30 m >>> 16 m
- Vyse
- Depuis les récents changements, Vyse a un peu de mal à suivre le rythme, donc nous redonnons un peu de puissance à Jardin d'acier pour compenser. Ce changement devrait l'aider à prendre des sites et défendre des points.
- Jardin d'acier
- Le rayon a été augmenté : 26 m >>> 28 m
- La largeur a été augmentée : 7,5 m >>> 8 m
MISES À JOUR DES CARTES
- Refonte de Breeze
- Breeze est de retour avec la plus grosse refonte de carte à ce jour ! Nous avons apporté de nombreux changements à l'entièreté de la carte afin d'adoucir les angles, de réduire les espaces ouverts et d'améliorer le timing de rotation pour les défenseurs. Nous restons toujours sur la plage, mais vous allez peut-être devoir modifier certaines de vos anciennes habitudes.
- Événement de refonte de Breeze : Pendant les 2 premières semaines de mode Compétition, les pertes de SC sur Breeze seront réduites de 50%, les victoires rapporteront toujours 100% (toujours pour vous aider à apprendre la carte !)
- Haven et Corrode
- Haven et Corrode reçoivent des mises à jour ciblées sur la pénétration des murs. Nous modifions certains emplacements spécifiques depuis lesquels il était possible d'influencer grandement l'issue de la partie en tirant dans les murs avec des armes à haut taux de pénétration sans prendre beaucoup de risques.
- Haven
- Fenêtre du milieu
- Un élément cassable a été ajouté afin d'empêcher les éliminations en début de partie via pénétration de mur.
- Corrode
- Certains murs de Corrode permettaient de prendre une position beaucoup trop efficace pour réduire l'espace disponible simplement grâce à la pénétration. Nous modifions les murs de ces emplacements pour faire en sorte qu'il soit moins facile de les tenir.
- Site A
- Mur d'emplacement clé modifié.
- Site B
- Mur d'emplacement clé modifié.
- Mises à jour de la liste des cartes
- BREEZE INTÈGRE les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
- SUNSET QUITTE les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
MISES À JOUR DES MODES
- Nouveau mode de jeu temporaire
- Découvrez l'AR1S (all random one site), le nouveau mode de jeu 5c5 temporaire au rythme effréné. Vous changez d'agent à chaque manche, vous vous battez pour un seul et unique site, l'arsenal est gratuit et les compétences se rechargent tout au long de la manche, en plus des orbes d'ultime éparpillés partout sur la carte. Préparez-vous à vivre le chaos !
- Détails du mode
- Agents aléatoires
- Un nouvel agent aléatoire vous est attribué à chaque manche, il ne peut y avoir deux fois le même agent dans une même équipe.
- Tous les agents sont disponibles, que vous les possédiez ou non.
- Site unique
- Chaque manche active un site de spike avec des barrières bloquant les zones inutilisées de la carte.
- Le site activé est choisi aléatoirement lors de chaque manche.
- Le site actif est dévoilé pendant la phase d'achat.
- Cartes disponibles
- Abyss, Ascent, Breeze, Corrode, Pearl, Icebox, Sunset, Split
- Compétences
- Toutes les compétences sont chargées et disponibles gratuitement à chaque manche.
- Les compétences se rechargent pendant la manche.
- Orbes d'ultime
- Au début de chaque manche, votre ultime est chargé à 0%.
- Les orbes d'ultime sont placés à différents endroits de la carte et chargent votre ultime de 50% lorsqu'ils sont récupérés.
- Les éliminations permettent également de charger 50% de votre ultime.
- Les joueurs qui se font éliminer font tomber des orbes, contenant la charge accumulée.
- Équipements
- Il n'y a pas d'économie : vous devez choisir votre équipement à chaque manche.
- Les offres d'armes augmentent au fur et à mesure que le match progresse.
- Fin du mode de jeu temporaire
- Le mode « Bataille de boules de neige » ne sera bientôt plus disponible. Merci d'y avoir joué !
MISES À JOUR DES SYSTÈMES LIÉS AUX COMPORTEMENTS
- Le « classement de comportement » est maintenant disponible !
- Un indicateur s'affiche dans le panneau Social si vous faites l'objet d'une pénalité active ou si vous risquez de recevoir une pénalité prochainement. Une fois que vous avez agrandi l'indicateur, vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur vos pénalités actives et potentielles.
- Pacte de la communauté de Riot Games
- Jouez pour gagner. Ne trichez pas. Jouez avec respect. Ou jouez à autre chose.
- Lorsque vous vous connecterez pour la première fois après la sortie de ce patch, vous verrez le Pacte de la communauté. Le Pacte de la communauté est une évolution de la Charte de la communauté. Il définit nos exigences concernant le comportement des joueurs. Contrairement à la Charte de la communauté, vous devrez le consulter et le signer à chaque début d'année.
- Afin de mieux refléter ces attentes en matière de comportement en jeu, nous avons remanié les catégories et les descriptions des pages « Signaler un joueur » pour les aligner sur ces principes essentiels.
- Nous avons modifié nos systèmes de sanctions concernant le chat et les pseudos inappropriés.
- Nos systèmes infligeront désormais des sanctions plus sévères et plus rapides en cas d'infractions fréquentes ou graves dans le chat vocal et textuel.
- Si votre compte est banni pour avoir utilisé un Riot ID inapproprié, vous ne pourrez pas modifier votre Riot ID avant la fin du bannissement.
MISES À JOUR DES ARMES
- Découvrez le Bandit, une arme de poing précise capable de tuer d'un seul coup à la tête, idéale pour ceux qui veulent gagner quelques manches sans se ruiner. Le Bandit s'inscrit entre le Ghost et le Sheriff, offrant plus de diversité lors des manches faciles, que vous choisissiez de jouer avec les compétences d'agent ou avec l'arme à feu.
- Classe d'arme : Arme de poing
- Prix : 600 crédits
- Accessoire : Aucun
- Nombre de balles par chargeur : 8
- Réserve de munitions : 24
- Délai de réarmement : 1,5 sec
- Temps d'équipement : 0,75 sec
- Pénétration des murs : Intermédiaire
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Général : Correction d'un bug à cause duquel les barres de délais de récupération des compétences disparaissaient pour les observateurs lors des changements d'agent.
- Général : Correction de plusieurs bugs à cause desquels les animations de lancer étaient interrompues lorsque l'on visait vers le bas.
- Ces bugs concernaient Trouble-fête de Clove, Cybercage de Cypher, GravNet et Disque barrière de Deadlock, Capture et Hanteur de Fade, Pogo de Gekko, Sape d'Iso, Averse de Jett, FRAG/ment de KAY/O, Mains brûlantes de Phoenix, Œillade de Reyna et Nuage de poison de Viper.
- Astra :
- Correction d'un bug à cause duquel Nébuleuse d'Astra créée par Dissipation n'apparaissait pas sur la minicarte.
- Breach :
- Correction d'un bug à cause duquel Onde sismique de Breach propulsait les joueurs à des hauteurs variables si Breach se trouvait à une hauteur différente.
- Clove :
- Correction d'un bug à cause duquel la réserve de PV affichait 151 au lieu de 150 quand Clove avait une surcharge de soins avec Coup de boost.
- Cypher :
- Correction d'un bug à cause duquel le bruit d'un Fil de détente pouvait être entendu à nouveau lorsque la barrière tombait.
- Deadlock :
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence Annihilation pouvait traverser certaines parties de Breeze et permettait de bloquer les ennemis capturés contre un mur.
- Gekko :
- Correction d'un bug à cause duquel Altego pouvait continuer à poursuivre les joueurs même après qu'ils se sont téléportés.
- Sova :
- Correction d'un bug à cause duquel passer en mode mêlée après avoir complètement chargé Flèche de reconnaissance ou Électroflèche faisait disparaître les effets visuels de foudre pour le reste de la partie.
- Veto :
- Correction d'un bug à cause duquel la trajectoire du lancer de Étranglement en sautant était imprévisible.
- Yoru :
- Correction d'un bug à cause duquel Yoru restait bloqué dans une boucle d'animation lorsqu'il utilisait Transfert dimensionnel en s'attachant à une corde.
- Cartes
- Haven
- Correction d'un bug qui permettait une pénétration des murs entre Tower A et Site A.
- Correction d'un bug qui permettait une pénétration des murs entre Site B et Garage C.
- Bind
- Correction d'un bug qui permettait une pénétration des murs entre Window B et Garden B.
- Compétition
- Correction d'un bug à cause duquel les porte-bonheurs classés V25A3 étaient affichés dans votre collection sous le mauvais nom « V25A6 ».
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DU CLIENT
- Modification de l'écran d'accueil
- L'écran d'accueil a été modifié afin d'utiliser la barre de navigation supérieure des autres écrans
- Modification du salon/sélection de file
- Salon avec matchmaking
- Ajout d'un écran « Sélection de file », avec de nouveaux graphismes et descriptions des files.
- La file que vous avez sélectionnée est désormais plus clairement affichée dans la partie gauche de l'écran du lobby.
- Salon personnalisé
- L'affichage des salons personnalisés a été modifié
- Les sélections de mode et de carte se trouvent désormais à gauche et offrent des écrans de sélection avec de nouveaux graphismes et de nouvelles descriptions
- Modifications du panneau social
- Le panneau social a fait peau neuve et bénéficie désormais de quelques améliorations ergonomiques, notamment un nouvel onglet permettant de gérer les demandes d'ami.
MISES À JOUR DE PREMIER
- Bienvenue dans la phase V26A1 ! Les matchs commenceront le 14 janvier.
- Si votre équipe était dans la division Invitation lors de la phase V25A6 et n'a pas terminé cette phase dans le top 16, votre équipe a été reléguée. Vous pourrez voir votre nouvelle division provisoire dans le hub Premier.
- Les équipes reléguées ont été placées dans la zone depuis laquelle elles ont été promues à l'origine. Le propriétaire de votre équipe peut changer la zone de votre équipe dans le menu des paramètres à tout moment tant que votre équipe n'a pas disputé son premier match.
- Si votre équipe ne peut pas être placée dans une zone, son propriétaire sera invité à sélectionner une zone.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Deadlock :
- Correction d'un bug à cause duquel les murs de Disque barrière étaient parfois invisibles s'ils étaient placés lors d'une perte de paquets.
- KAY/O :
- Correction d'un bug à cause duquel KAY/O ne faisait aucun bruit lorsqu'il mourait après avoir été mis à terre pendant CMD/null.
PROBLÈMES CONNUS
- Client
- Problèmes connus avec les messages privés
- Si vous ne parvenez pas à envoyer de message privé à vos amis, essayez de leur envoyer un message via le panneau social du client Riot, de les inviter dans votre groupe ou de les supprimer et de les ajouter à nouveau à votre liste d'amis.
CONSOLE UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Client
- Le chronomètre de la file s'affiche désormais correctement en cas de déconnexion et reconnexion.
- Il est maintenant possible d'annuler la file après reconnexion lorsque le chronomètre est actif.
- « Choisir un mode » affiche désormais correctement « Choisir une file » sur l'écran de sélection de file.
- Vous pouvez désormais démarrer la file après le départ du chef du groupe ou la dissolution du groupe.
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