VALORANT : MàJ 11.11, patch notes de la mise à jour du 2 décembre 2025

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 11.11 de VALORANT, publiée ce 2 décembre 2025 sur PC et consoles.
Au programme de la nouvelle mise à jour de VALORANT, Riot nous propose des améliorations au niveau de l'interface, des corrections de problème, tout en teasant une surprise pour la prochaine mise à jour, sans nous en dire davantage.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 11.11 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Chamber
- Correction d'un bug à cause duquel l'audio de Rendez-vous se terminait abruptement à la fin de l'animation de téléportation.
- Clove
- Correction d'un bug à cause duquel tuer Clove juste après son Toujours debout entraînait des problèmes sur certaines finitions.
- Correction d'un bug à cause duquel l'icône d'agent de Clove dans la barre supérieure d'équipe ne se mettait pas à jour correctement si Clove était tué·e dans une fumi juste après avoir utilisé Toujours debout.
- Correction d'un bug à cause duquel Clove réapparaissait dans le camp de départ avec Toujours debout si trop de joueurs se tenaient sur son corps.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets de surcharge de soins du Coup de boost de Clove persistaient sur l'ATH même une fois la surcharge arrivée à 0.
- Cypher
- Correction d'un bug à cause duquel les positions des joueurs ennemis étaient brièvement révélées sur la minicarte alors qu'ils étaient cachés par la Cybercage de Cypher.
- Correction d'un bug à cause duquel la Caméra espionne de Cypher apparaissait comme récupérée même si la caméra était détruite pendant sa récupération.
- Correction d'un bug à cause duquel le Fil de détente apparaissait visuellement actif si Cypher était tué juste avant d'avoir fini de l'armer.
- Jett
- Correction d'un bug à cause duquel Jett se retrouvait coincée en l'air près des corniches ou des bords de caisse.
- Harbor
- Correction d'un bug à cause duquel la Tempête déferlante d'Harbor affectait Yoru pendant Transfert dimensionnel.
- Correction d'un bug à cause duquel la Tempête déferlante d'Harbor permettait à un·e Clove mort·e de voir un effet de myopie si la Tempête déferlante touchait son corps.
- Correction d'un bug à cause duquel le Dôme aqueux d'Harbor pivotait de 180 degrés lorsqu'il regardait en haut ou en bas.
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur du Raz-de-marée d'Harbor sur la minicarte persistait légèrement et bloquait les cônes de vision.
- Correction d'un bug à cause duquel la Tempête déferlante et le Raz-de-marée d'Harbor faisaient apparaître des formes colorées sur l'écran spectateur s'il changeait de perspective sur quelqu'un qui venait d'être touché par l'une de ces compétences.
- Iso
- Correction d'un bug à cause duquel Clove et Reyna n'entraient pas dans le Duel à huis clos d'Iso avec le maximum de PV, une surcharge de soins ou un bouclier s'ils entraient avec une surcharge de soins entamée.
- Correction d'un bug à cause duquel Phoenix ne récupérait pas ses PV et son armure quand il était dans Revanche et venait de quitter le Duel à huis clos d'Iso.
- Phoenix
- Correction d'un bug à cause duquel les Mains brûlantes de Phoenix affichaient des soins incorrects dans le rapport de combat.
- Reyna
- Correction d'un bug à cause duquel les éléments d'interface de l'ATH de Reyna pour Dévoration et Rebuffade persistaient à l'écran même si Reyna n'avait plus de charge pour ces compétences.
- Correction d'un bug à cause duquel les PV de surcharge de soins de Reyna n'étaient pas affichés correctement sur l'ATH des spectateurs.
- Skye
- Correction d'un bug à cause duquel la Revitalisation de Skye soignait certaines compétences déployables.
- Tejo
- Correction d'un bug à cause duquel le Drone furtif de Tejo poussait les joueurs et leur octroyait un bonus de vitesse.
- Veto
- Correction d'un bug à cause duquel le Vortex de Veto pouvait parfois être touché à travers des murs impénétrables.
- Vyse
- Correction d'un bug à cause duquel la Flèche de reconnaissance de Sova et le POINT/zéro de KAY/O se retrouvaient coincés dans un mur de Cisaille au lieu d'être détruits.
- Cartes
- Haven
- Correction d'un bug sur A Link près du A Site qui permettait une pénétration des murs normalement impossible.
PROBLÈMES CONNUS
- Les porte-bonheurs classés V25A3 seront temporairement affichés dans votre collection sous le mauvais nom « V25A6 ».
- Ne vous inquiétez pas. Votre porte-bonheur des trois premiers actes de la saison 2025 ne va pas bouger.
- Il retrouvera son nom correct et vous recevrez également votre porte-bonheur V25A6 (si vous avez obtenu un rang d'acte dans les trois derniers actes de la saison 2025) dans le patch 12.00.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Les VP à offrir sont désormais disponibles !
- Vous voulez offrir quelque chose à un ami, mais vous ne savez pas exactement ce qui lui ferait plaisir ? C'est votre jour de chance ! Les VP à offrir seront progressivement disponibles à partir du 3 décembre ! Rendez-vous sur la page d'achat de VP dans la boutique.
- Mises à jour de l'interface de la page Agents
- La page Agents a été mise à jour pour montrer l'effectif entier des agents sous forme de grille. Vous pouvez utiliser votre souris ou les flèches du clavier pour consulter chaque agent. C'est comme avant, mais en mieux, parce que c'est différent, ce qui est mieux.
- Les mises à jour de l'interface de la page Collection du patch 11.10 sont désormais disponibles en Corée !
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