VALORANT : MàJ 11.10, patch notes de la mise à jour du 11 novembre

VALORANT : MàJ 13.04, patch notes de la mise à jour du 18 août
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.04 de VALORANT, publiée ce 18 août sur PC et consoles.
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TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Améliorations de l'affichage des soins dans l'interface d'équipe
- Indicateur de soins : la barre de PV en haut de l'interface indique désormais si vous ou un allié êtes en train de vous soigner. En cas de soins, la barre vire au bleu clair et se remplit pour indiquer la progression du soin. Une fois tous les PV récupérés, la barre reprend sa couleur blanche habituelle.
- Nous avons amélioré la navigation dans les Collections sur console et PC, notamment grâce aux éléments suivants :
- un système de grille et de carrousel a été ajouté pour les armes et les porte-bonheurs sur PC
- Une page dédiée à l'équipement et à la consultation de titres a été ajoutée sur PC
- Des fonds personnalisés reprenant des collections de skins ont été ajoutés à davantage de menus Collections pour rendre hommage à vos skins d'armes préférés
- Remarque : les changements ci-dessus arriveront avec le patch 11.11 en Corée en raison de changements apportés au flux de joueurs
MISES À JOUR DES AGENTS
- Harbor
- La refonte de Harbor est enfin là ! Nous avons repensé les compétences de Harbor pour en faire un contrôleur plus agressif, avec une goutte d'initiateur. Marée haute est une compétence emblématique du personnage, et nous tenions à ce que les joueurs conservent leur maîtrise de celle-ci pour continuer à faire preuve de créativité. Dôme aqueux est devenu la compétence signature. Nous avons apporté quelques changements pour qu'il soit plus facile de la placer avec précision. Cela devrait aider Harbor à bloquer davantage la vision pour ses alliés à distance ou à les protéger selon la situation. Il reçoit aussi une nouvelle compétence pour l'aider à se défendre durant les fusillades, Tempête déferlante ! Raz-de-marée a droit à son lot de changements aussi, et devrait désormais permettre plus facilement de préparer vos alliés à inonder le territoire ennemi.
- Consultez les bulles d'aide des compétences ci-dessous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur les nouvelles compétences de Harbor. Il ne vous reste plus qu'à plonger !
- Dôme aqueux
- Se trouve désormais dans l'emplacement de la compétence signature.
- ÉQUIPEZ-vous de Dôme aqueux. ACTIVEZ pour placer un fumigène d'eau à l'emplacement ciblé. MAINTENEZ LE TIR tout en visant pour éloigner le marqueur et MAINTENEZ LE TIR SECONDAIRE pour le rapprocher. RECHARGEZ pour repasser en visée. RÉACTIVEZ pour protéger le fumigène d'eau et repousser les balles qui l'atteignent. Le fumigène d'eau protégé peut être détruit.
- Marée haute
- N'est plus une compétence signature.
- Coûte 300 crédits.
- Tempête déferlante (nouveau)
- ÉQUIPEZ-vous de Tempête déferlante. TIREZ pour lancer et créer un tourbillon explosif qui rend myopes et ralentit les ennemis qui se trouvent à l'intérieur après un court instant.
- Raz-de-marée
- ÉQUIPEZ-vous de Raz-de-marée. TIREZ pour déchaîner toute la puissance de votre relique et libérer un torrent d'eau vers l'avant qui rend myopes et ralentit les ennemis touchés.
- Nous avons également mis à jour les répliques de Harbor pour qu'elles correspondent à ses nouvelles compétences. Nous avons ajouté des interactions avec Tejo et Waylay ainsi que de nouvelles répliques en début de partie sur Abyss et Corrode.
- Clove
- Clove est actuellement beaucoup trop populaire en Compétition, ce qui laisse peu de place aux autres contrôleurs de s'exprimer. Ces changements devraient limiter l'effet boule de neige qui rend Clove aussi redoutable. Lorsque l'équipe de Clove prend l'avantage, iel surpasse largement les autres contrôleurs.
- Ruse
- Ruse dispose désormais d'une seule charge au maximum lorsque Clove est mort·e.
- Coup de boost
- Le montant de soins excédentaires octroyés lorsque Coup de boost est actif a été réduit de 100 PV à 50 PV.
- Omen
- Les spectateurs peuvent désormais voir la perspective d'Omen dans Voile sombre lorsqu'il place ses fumigènes.
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- À partir du patch 11.10, tous les joueurs Ascendant et + doivent activer l'authentification multi-facteurs (AMF) Riot Mobile pour accéder à la file Compétition. Les autres modes ne seront pas affectés.
- Pourquoi cela est-il obligatoire pour les comptes du niveau Ascendant ou plus ? Ce sont nos joueurs les mieux classés qui sont le plus susceptibles de déséquilibrer le jeu en cas de smurfing, en plus d'être davantage exposés au risque de violations de l'intégrité de la compétition en raison du partage de comptes, comme les matchs arrangés par exemple.
- Vous pouvez lire cet article pour savoir pourquoi nous apportons ce changement, ou configurer votre MFA dès maintenant avec ce guide.
MISES À JOUR DE L'E-SPORT
- Les Pick'Ems débarquent pour les Game Changers !
- À partir du 13 novembre, le tournoi sera disponible en jeu et sur le web. Essayez de prédire quelles équipes parmi les 10 remporteront le bracket à double élimination pour obtenir des points et recevoir des récompenses de participation uniques.
MISES À JOUR DE SYSTÈME DE JEU
- Suite des mises à jour du dernier patch sur les fonctions du bouton « Utiliser l'objet » (« F » sur PC, et Croix ou X sur console par défaut).
- Pour simplifier les états de malus superposés, tous les malus persistants sont supprimés en une fois en maintenant le bouton « Utiliser l'objet ».
- Par exemple, Fléchette de Cypher et GravNet de Deadlock seront tous les deux supprimés si les deux effets se cumulent sur vous en même temps.
CORRECTIONS DE BUGS
- Général
- Correction d'un bug qui permettait aux joueurs de poser le spike en dehors, ou en partie au-dessus, de la zone désignée du site. Le spike restera à présent dans la zone désignée du site, quelle que soit votre orientation dans le jeu.
- Correction d'un bug à cause duquel les bots de l'Entraînement n'affichaient pas un effet d'éblouissement lorsqu'ils étaient touchés par des effets d'aveuglement.
- Correction d'un bug à cause duquel certaines compétences appliquaient des effets aux joueurs morts et s'affichaient dans le rapport de combat.
- Agents
- Général
- Les compétences qui infligent Vulnérabilité ne rapporteront pas d'assistance après la fin de l'effet de vulnérabilité.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets d'élimination sur les côtés de l'écran n'étaient pas alignés si vous jouiez en mode gaucher.
- Clove
- Correction d'un bug à cause duquel Clove revenait parfois à la vie à des endroits inattendus après avoir utilisé Toujours debout.
- Correction d'un bug qui permettait à Clove d'utiliser Toujours debout après être tombé·e du bord d'Abyss.
- Correction d'un bug qui téléportait à tort Clove au point d'apparition lorsqu'iel revenait du Duel à huis clos d'Iso.
- Correction d'un bug à cause duquel Clove était déplacé·e dans un mur si son corps traversait l'Orbe barrière de Sage.
- Cypher
- Correction d'un bug à cause duquel le Vol neural de Cypher affichait parfois une icône vierge sur la minicarte.
- Harbor
- Le Dôme aqueux de Harbor rapporte à présent des assistances pour les joueurs tués pendant qu'ils subissaient son effet.
- Morsure du serpent de Viper, Bombe incendiaire de Brimstone, Fureur du chasseur de Sova et Essaim de nanites de Killjoy devraient comme prévu endommager le Dôme aqueux de Harbor.
- KAY/O
- Correction d'un bug à cause duquel les annonces d'éliminations n'affichaient pas la bonne icône de tir à la tête si KAY/O était le dernier joueur à mourir pendant que CMD/null était actif.
- Killjoy
- Correction d'un bug à cause duquel les icônes de Bot-alarme et Tourelle disparaissaient parfois sur la minicarte lorsqu'on les désactivait hors de leur portée active.
- Correction d'une détection d'impact imprécise sur le Bot-alarme de Killjoy pendant qu'il sautait.
- Omen
- Correction de la minicarte de Voile sombre pour que l'obscurité corresponde à celle des autres dômes de fumée.
- Correction de la taille des icônes de minicarte pour la Paranoïa d'Omen.
- Reyna
- Correction d'un bug à cause duquel le projectile de l'Œillade de Reyna s'animait vers l'avant dans la mauvaise direction en sautant et en changeant rapidement la direction de sa visée.
- Sage
- Correction d'un problème à cause duquel l'indicateur de Résurrection de Sage se plaquait sur des alliés hors du champ de vision de Sage.
- Correction d'un bug à cause duquel les mains de Sage clignotaient brièvement lorsqu'elle utilisait Orbe de soin sur un allié.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Orbe de lenteur de Sage produisait un crépitement lorsqu'il traversait Division cosmique.
- Veto
- La visée de Vortex devrait être plus proche des autres utilisables à visée.
- Correction d'un bug d'animation pendant le rappel d'Intercepteur.
- Correction d'un bug où Vortex était invisible ou non fonctionnel pendant la phase d'achats en cas de latence élevée ou de perte de paquets.
- Vyse
- Correction d'un bug à cause duquel les ressources de Ronces barbelées étaient visibles sous certaines plateformes.
- Correction d'un bug à cause duquel le projectile de Ronces barbelées ne disparaissait pas à l'impact.
- Yoru
- Le clone de la Feinte de Yoru montrera à présent les effets de suppression adéquats lorsqu'il sera affecté par la suppression.
- Les observateurs peuvent désormais voir l'Angle mort de Yoru immédiatement, et non une fois qu'il a rebondi.
- L'Angle mort de Yoru affichera la bonne couleur d'effets lorsqu'il y a deux Yoru dans la même partie.
- Correction d'un bug à cause duquel le son d'Angle mort était audible des ennemis même s'il était invisible.
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Replays
- Les replays sont disponibles sur console ! Consultez la FAQ des Replays [ici] pour en savoir davantage et trouver les réponses aux questions les plus fréquentes sur cette fonctionnalité.
MISES À JOUR DU CLIENT
- Nous avons mis à jour le salon sur console, pour vous aider à vous rendre sur d'autres pages pendant la file d'attente.
- Vous pouvez à présent passer sur l'accueil comme n'importe quelle autre page, avec l'onglet ou la touche de raccourci.
- Les salons des parties personnalisées ont été déplacés dans la page « Choisir une file ».
- La présentation des pages « Choisir une file » et « Carte » a été mise à jour.
- En file d'attente, le chronomètre de la file active apparaîtra à présent dans l'angle supérieur gauche de l'ATH du menu principal.
PROBLÈMES CONNUS
- Client
- Le chronomètre de la file ne se réinitialise pas toujours en cas de déconnexion et reconnexion.
- Le fait de vous déconnecter et reconnecter puis de vous mettre dans une file peut vous empêcher d'annuler la file d'attente.
- Relancer le jeu règle ce problème.
- Salon personnalisé
- Le type de salon redevient Matchmaking lorsque vous avez fini une partie dans un salon personnalisé.
- Les membres du groupe ne voient pas les options de partie personnalisée ou les changements apportés par le chef du groupe.
- « Choisir un mode » est actuellement affiché à la place de « Choisir une file » sur l'écran de sélection de file.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE PREMIER
- Vous pouvez à présent visionner les informations d'équipes de Premier depuis les classements, les invitations et votre écran social.
- Vous pouvez voir la composition d'une équipe, sa Zone, sa Division et son score Premier actuel en :
- faisant un clic droit sur n'importe quelle équipe dans les classements de Premier et en choisissant « Voir l'équipe »
- faisant un clic droit sur un ami sur l'écran social et en choisissant « Voir l'équipe »
- cliquant sur « Voir l'équipe » sur une invitation Premier que vous avez reçue
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