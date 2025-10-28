VALORANT : MàJ 11.09, patch notes de la mise à jour du 28 octobre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2025 à 15h09
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 11.09 de VALORANT, publiée ce 28 octobre sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 11.09, patch notes de la mise à jour du 28 octobre
Après d'imposants changements, Riot propose cette fois une mise à jour plus mineure, qui se concentre essentiellement sur la correction de nombreux problèmes.

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Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 11.09 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible. 

Patch notes 11.09 de VALORANT

MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION

  • À partir du patch 11.09, les comptes qui ont été identifiés comme étant partagés en NA, LATAM, BR et KR doivent activer l'authentification multi-facteurs (AMF) Riot Mobile pour accéder à la file Compétition. Les autres modes ne seront pas affectés. 
    • Vous pouvez lire cet article pour savoir pourquoi nous apportons ce changement, ou configurer votre MFA dès maintenant avec ce guide.
    • Merci de signaler les joueurs qui smurfent en tant que Manipulation de rang. Vos rapports nous aideront à améliorer notre détection !
    • Et enfin, un rappel rapide : tous les joueurs Ascendant+ devront ajouter l'AMF Riot Mobile à leur compte dans les régions ci-dessus dans un patch ultérieur.

MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU

  • Nous déployons quelques petites mises à jour d'ergonomie qui devraient vous aider à effectuer l'action que vous comptez accomplir en jeu. Ce patch se concentre sur les objets interactifs, et cela englobe tout ce que peut faire votre bouton « Utiliser l'objet » : tout ce pour quoi vous appuyez sur « F » sur PC, ou sfaçadeur Carré/X sur console.
    • Surbrillance des objets interactifs : les interactions avec le monde (interrupteurs, cordes, tyroliennes et orbes ultimes) ont été mises à jour pour utiliser la couleur de surbrillance verte standard des autres objets interactifs.
    • Priorité des objets interactifs : la visée peut à présent traiter en priorité les actions mises en surbrillance lorsque plusieurs actions sont possibles. Lorsque vous êtes dans un GravNet de Deadlock à côté d'une corde, vous aurez un meilleur contrôle de ce que vous activez en premier.

CORRECTIONS DE BUGS

  • Cartes
    • Pearl
      • Correction d'un problème à cause duquel une caisse du Site B manquait de collision dans certains modes de jeu.
    • Breeze
      • Correction d'un endroit sur Breeze où les joueurs pouvaient détruire les utilitaires au travers du mur.
    • Abyss
      • Correction d'un point sur la carte où le GravNet de Deadlock pouvait potentiellement éliminer instantanément des agents qui se téléportent comme Yoru et Omen.
    • Corrode
      • Ajustement d'une zone sur le Site A pour empêcher des agents comme Waylay, Jett et Raze d'accéder à des endroits censément inaccessibles au-dessus de l'espace de jeu.
  • Agents
    • Astra
      • Correction d'un problème à cause duquel un son d'activation d'étoile pour une étoile déjà utilisée était lu lorsqu'Astra revenait à la vie.
    • Gekko
      • Correction d'un bug à cause duquel l'Altego de Gekko ne suivait pas la bonne animation en désamorçant le Spike.
    • Gekko et Killjoy
      • Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels d'Immobilisation étaient visibles au travers des murs et des portes.
    • Iso
      • Correction d'un bug à cause duquel le Duel à huis clos d'Iso progressait lorsqu'on suivait en spectateur Iso avec cette compétence.
    • Omen
      • L'icône de Paranoïa d'Omen sera plus petite pour que la surcouche ne masque pas la minicarte.
    • Reyna
      • Correction d'un bug à cause duquel l'Impératrice de Reyna ne faisait pas toujours progresser la mission Utiliser votre Ultime.
    • Skye
      • Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Guide éclatant de Skye s'attardaient lorsqu'on s'en équipait ou déséquipait immédiatement.
    • Sage
      • Correction d'un bug à cause duquel l'Orbe de soin de Sage visait des joueurs qui étaient diminués, mais entièrement soignés sous cette diminution.
    • Veto
      • Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de rayon au placement du Vortex ne correspondait pas à l'effet placé.
      • Adoucissement des effets visuels pendant la transformation de Veto avec Évolution, et correction de points lumineux pendant la sélection d'agent.
      • Correction d'un bug à cause duquel la description des compétences Vortex et Étranglement de Veto n'était pas cohérente avec leur comportement en jeu.
      • Correction de l'animation des tentacules qui n'apparaissait pas pour la compétence Étranglement.
      • Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de tourbillon n'apparaissaient pas pendant l'animation d'équipement de Vortex dans certains cas spécifiques.
      • Correction d'un bug à cause duquel l'Évolution de Veto ne comptait pas toujours dans la progression des missions hebdomadaires.
    • Viper
      • Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Morsure du serpent de Viper ne disparaissaient pas en même temps pour les alliés et les ennemis.
      • Correction d'un bug à cause duquel Nid de vipères de Viper s'attardait devant vous lorsqu'il était déséquipé sans être lancé.
    • Vyse
      • Correction d'un bug à cause duquel Ronces barbelées semblait n'avoir que sa moitié supérieure lorsque Vyse mourait ou que Ronces barbelées devenait inactive.
    • Yoru
      • Correction d'un bug à cause duquel la Feinte de Yoru n'était pas détruite par les compétences en subissant des dégâts mortels.
      • Correction d'un bug à cause duquel la Feinte de Yoru n'avait pas la même collision qu'un joueur avec les éléments du jeu.
    • Agents multiples
      • Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Désorientation étaient visibles au travers des murs et des portes.
      • Correction d'un bug à cause duquel le déclenchement sonore de Suppression ne s'interrompait pas à la fin de l'effet.

CONSOLE UNIQUEMENT

CORRECTIONS DE BUGS

  • Agents
    • Agents multiples
      • Correction d'un bug rare à cause duquel certains joueurs étaient incapables de déplacer leur curseur en utilisant des compétences ciblant la carte, comme la Frappe fumigène de Brimstone.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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