VALORANT : MàJ 11.09, patch notes de la mise à jour du 28 octobre

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 11.09 de VALORANT, publiée ce 28 octobre sur PC et consoles.
Après d'imposants changements, Riot propose cette fois une mise à jour plus mineure, qui se concentre essentiellement sur la correction de nombreux problèmes.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 11.09 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
Patch notes 11.09 de VALORANT
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- À partir du patch 11.09, les comptes qui ont été identifiés comme étant partagés en NA, LATAM, BR et KR doivent activer l'authentification multi-facteurs (AMF) Riot Mobile pour accéder à la file Compétition. Les autres modes ne seront pas affectés.
- Vous pouvez lire cet article pour savoir pourquoi nous apportons ce changement, ou configurer votre MFA dès maintenant avec ce guide.
- Merci de signaler les joueurs qui smurfent en tant que Manipulation de rang. Vos rapports nous aideront à améliorer notre détection !
- Et enfin, un rappel rapide : tous les joueurs Ascendant+ devront ajouter l'AMF Riot Mobile à leur compte dans les régions ci-dessus dans un patch ultérieur.
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
- Nous déployons quelques petites mises à jour d'ergonomie qui devraient vous aider à effectuer l'action que vous comptez accomplir en jeu. Ce patch se concentre sur les objets interactifs, et cela englobe tout ce que peut faire votre bouton « Utiliser l'objet » : tout ce pour quoi vous appuyez sur « F » sur PC, ou sfaçadeur Carré/X sur console.
- Surbrillance des objets interactifs : les interactions avec le monde (interrupteurs, cordes, tyroliennes et orbes ultimes) ont été mises à jour pour utiliser la couleur de surbrillance verte standard des autres objets interactifs.
- Priorité des objets interactifs : la visée peut à présent traiter en priorité les actions mises en surbrillance lorsque plusieurs actions sont possibles. Lorsque vous êtes dans un GravNet de Deadlock à côté d'une corde, vous aurez un meilleur contrôle de ce que vous activez en premier.
CORRECTIONS DE BUGS
- Cartes
- Pearl
- Correction d'un problème à cause duquel une caisse du Site B manquait de collision dans certains modes de jeu.
- Breeze
- Correction d'un endroit sur Breeze où les joueurs pouvaient détruire les utilitaires au travers du mur.
- Abyss
- Correction d'un point sur la carte où le GravNet de Deadlock pouvait potentiellement éliminer instantanément des agents qui se téléportent comme Yoru et Omen.
- Corrode
- Ajustement d'une zone sur le Site A pour empêcher des agents comme Waylay, Jett et Raze d'accéder à des endroits censément inaccessibles au-dessus de l'espace de jeu.
- Agents
- Astra
- Correction d'un problème à cause duquel un son d'activation d'étoile pour une étoile déjà utilisée était lu lorsqu'Astra revenait à la vie.
- Gekko
- Correction d'un bug à cause duquel l'Altego de Gekko ne suivait pas la bonne animation en désamorçant le Spike.
- Gekko et Killjoy
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels d'Immobilisation étaient visibles au travers des murs et des portes.
- Iso
- Correction d'un bug à cause duquel le Duel à huis clos d'Iso progressait lorsqu'on suivait en spectateur Iso avec cette compétence.
- Omen
- L'icône de Paranoïa d'Omen sera plus petite pour que la surcouche ne masque pas la minicarte.
- Reyna
- Correction d'un bug à cause duquel l'Impératrice de Reyna ne faisait pas toujours progresser la mission Utiliser votre Ultime.
- Skye
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Guide éclatant de Skye s'attardaient lorsqu'on s'en équipait ou déséquipait immédiatement.
- Sage
- Correction d'un bug à cause duquel l'Orbe de soin de Sage visait des joueurs qui étaient diminués, mais entièrement soignés sous cette diminution.
- Veto
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de rayon au placement du Vortex ne correspondait pas à l'effet placé.
- Adoucissement des effets visuels pendant la transformation de Veto avec Évolution, et correction de points lumineux pendant la sélection d'agent.
- Correction d'un bug à cause duquel la description des compétences Vortex et Étranglement de Veto n'était pas cohérente avec leur comportement en jeu.
- Correction de l'animation des tentacules qui n'apparaissait pas pour la compétence Étranglement.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de tourbillon n'apparaissaient pas pendant l'animation d'équipement de Vortex dans certains cas spécifiques.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Évolution de Veto ne comptait pas toujours dans la progression des missions hebdomadaires.
- Viper
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Morsure du serpent de Viper ne disparaissaient pas en même temps pour les alliés et les ennemis.
- Correction d'un bug à cause duquel Nid de vipères de Viper s'attardait devant vous lorsqu'il était déséquipé sans être lancé.
- Vyse
- Correction d'un bug à cause duquel Ronces barbelées semblait n'avoir que sa moitié supérieure lorsque Vyse mourait ou que Ronces barbelées devenait inactive.
- Yoru
- Correction d'un bug à cause duquel la Feinte de Yoru n'était pas détruite par les compétences en subissant des dégâts mortels.
- Correction d'un bug à cause duquel la Feinte de Yoru n'avait pas la même collision qu'un joueur avec les éléments du jeu.
- Agents multiples
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Désorientation étaient visibles au travers des murs et des portes.
- Correction d'un bug à cause duquel le déclenchement sonore de Suppression ne s'interrompait pas à la fin de l'effet.
CONSOLE UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Agents multiples
- Correction d'un bug rare à cause duquel certains joueurs étaient incapables de déplacer leur curseur en utilisant des compétences ciblant la carte, comme la Frappe fumigène de Brimstone.
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