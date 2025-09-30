VALORANT : MàJ 11.07, patch notes de la mise à jour du 30 septembre 2025

VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- Cypher
- Une partie des bugs visuels de la Caméra espionne de Cypher a été corrigée. Cet effet est surtout visible lorsque vous entrez et sortez de la caméra en boucle rapidement. Avec la correction, vous devriez pouvoir jeter un œil régulièrement à la caméra sans manquer la moindre information.
- Waylay
- La visibilité de la Croisée des chemins de Waylay a été améliorée de sorte à ce que vous sachiez exactement où sont les bords lorsque vous esquivez.
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
- Au fur et à mesure de la sortie de nouveaux agents et de nouvelles compétences, nous tenons à ce que les informations fournies aux joueurs restent cohérentes pour les compétences similaires. Nous allons implémenter deux ensembles de changements.
- Les compétences qui peuvent être placées et réactivées utiliseront désormais une couleur turquoise distincte pour plus de clarté.
- Chamber
- Marque déposée
- Rendez-vous
- Killjoy
- Essaim de nanites
- Vyse
- Ronces barbelées
- Rose métallique
- Yoru
- Visite surprise
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- Afin d'assurer la cohérence au niveau des informations et du comportement des nouvelles compétences, nous modifions l'affichage sur la minicarte des compétences contrôlables et des drones. Leurs icônes présentent désormais une flèche directionnelle qui indique la direction vers laquelle elles font face, une couleur pour différencier les compétences alliées/ennemies, et nous avons ajouté un état de recherche pour les drones qui verrouillent les joueurs.
- Fade
- Rôdeur
- Raze
- Boum Bot : NOUVEAU (il apparaît désormais sur la minicarte)
- Gekko
- Altego
- Mordicus
- Skye
- Éclaireur
- Guide éclatant
- Traqueurs
- Sova
- Drone rapace
- Tejo
- Drone furtif
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MISES À JOUR DES MODES
- Nouveau mode en parties personnalisées le 3 octobre.
- Vous pouvez accéder au nouveau mode de jeu en créant un lobby personnalisé et en invitant un ami ou deux. Plus d'infos durant le week-end de la finale des Champions.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Correction d'un bug à cause duquel le recul de Chasseur de têtes de Chamber semblait parfois avoir moins de récupération que prévu. M
- L'icône du Rayon orbital de Brimstone sur la carte disparaît désormais dès que la zone d'effet est désactivée. Avant, elle restait le temps que l'effet disparaisse entièrement et était active alors que la compétence ne l'était plus.
- Correction d'un bug à cause duquel les cheveux de Raze pouvaient clignoter avec certains mouvements dans la sélection des agents.
- Correction d'un bug à cause duquel Brasier de Phoenix pouvaient briser les fenêtres sur Ascent sans les toucher.
PROBLÈMES CONNUS
- Général
- La semaine dernière, nous avons apporté une correction visant à régler le bug des agents qui disparaissent. Nous travaillons encore à une correction définitive, donc il se peut que vous rencontriez encore quelques occurrences de ce bug. Si ce bug apparaît toujours dans vos parties, n'hésitez pas à contacter le Support !
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Les éléments de l'interface de replays « Afficher l'interface de replay » et « Afficher le curseur » seront désormais désactivés lorsque vous activez le paramètre permettant de masquer l'interface en jeu.
MISES À JOUR DE PREMIER
- Dans un prochain patch, les équipes du VCT auront accès aux tags d'équipe ! Pour préparer leur arrivée, les équipes actuelles de Premier qui ont un nom et/ou un tag d'une équipe partenaire VCT recevront un message en jeu invitant le propriétaire de l'équipe à changer de nom.
PROBLÈMES CONNUS
- Si vous mettez un replay en pause alors que vous observez en première personne un joueur qui subit Nuit tombante de Fade, le son de vos prochaines parties sera étouffé jusqu'à ce que vous relanciez le jeu. Ce problème sera corrigé avec le patch 11.08.
- Nous avons identifié un bug visuel mineur à cause duquel une section d'équipe vide de Premier peut apparaître lorsque vous passez la souris sur un joueur hors ligne de votre liste d'amis. Ce problème sera corrigé avec le patch 11.08.
- Nous avons identifié un bug qui entraîne des plantages réguliers sur l'écran de sélection des agents après que vous avez verrouillé votre agent. Nous apporterons un correctif à ce problème avec le patch 11.08. En attendant, vous pouvez désactiver les instructions AVX512 dans le BIOS pour régler le souci.
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