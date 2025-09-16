VALORANT : MàJ 11.06, patch notes de la mise à jour du 16 septembre 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 septembre 2025 à 15h32
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 11.06 de VALORANT, publiée ce 16 septembre 2025 sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 11.06, patch notes de la mise à jour du 16 septembre 2025
Riot Games vient de dévoiler les détails de la nouvelle mise à jour de VALORANT, qui n'est pas très conséquente mais ajoute tout de même le fameux mode Replay. En parallèle, le studio annonce avoir banni 40 000 bots au cours des six derniers mois, rien que ça.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 11.06 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

TOUTES LES PLATEFORMES

MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION

  • Notre dernière vague de bannissements a touché 40 000 bots ces 6 derniers mois !

CORRECTIONS DE BUGS 

  • Agents
    • Nous avons corrigé un bug rare aux circonstances très spécifiques : Yoru et Reyna, après être devenus invisibles, réapparaissaient à leur emplacement de départ à la fin de l'invisibilité.

PC UNIQUEMENT

MISES À JOUR GÉNÉRALES

  • Replays 
    • Les replays sont à présent disponibles dans les modes Non classé, Vélocité, Compétition et Premier. Plus de détails ici !

MISES À JOUR DES PERFORMANCES

  • Le paramètre RawInputBuffer a été supprimé et ne peut plus être configuré. Ce paramètre sera activé en permanence pour tous les joueurs, parce qu'il est plus performant.

CONSOLE SEULEMENT

PROBLÈMES CONNUS

  • Le comportement de la surbrillance pour les armes lâchées et le Spike est inexact et les met en surbrillance lorsque les joueurs sont proches, plutôt que lorsqu'ils sont directement en ligne de vue. Ce sera résolu dans le patch 11.07 !

CORRECTIONS DE BUGS 

  • Correction d'un problème avec l'affichage des astuces pour débutants sur console.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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