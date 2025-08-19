VALORANT : MàJ 11.04, patch notes de la mise à jour du 19 août

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2025 à 15h25
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 11.04 de VALORANT, publiée ce 19 août sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 11.04, patch notes de la mise à jour du 19 août
Petite mise à jour pour VALORANT proposée par Riot Games, qui vise surtout à équilibrer deux agents, mais aussi apporter des correctifs. Surtout, comme attendu, le map pool va évoluer avec le retour d'Abyss et la sortie d'Icebox.

À lire également

VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 11.09 (Septembre 2026)

VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 11.09 (Septembre 2026)

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 11.04 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

TOUTES LES PLATEFORMES

MISES À JOUR GÉNÉRALES
  • Les cadeaux de la boutique e-sport sont là !
    • Vous voulez que vos amis représentent votre équipe VCT préférée ? Rendez-vous dans l'onglet e-sport de la boutique en jeu pour montrer votre soutien.
  • NOUVEAU SERVEUR POUR LES PHILIPPINES 🦅🦅🦅
    • Un nouveau serveur s'ouvre à Manille. Il s'agit du sixième serveur disponible pour l'Asie Pacifique. Voilà qui devrait améliorer la connectivité et l'expérience de jeu des joueurs concernés.
MISES À JOUR DES AGENTS
  • Nous avons mis à jour les répliques de Phoenix et ajouté des interactions avec Vyse. Ennemis et alliés, attention à vous !
  • Chamber
    • Marque déposée
      • La restriction de portée a été supprimée. Nous donnons un peu de mou à Chamber au niveau de ses choix stratégiques, car une restriction de portée sur son piège ne semble plus justifiée aujourd'hui. Ce changement a été accidentellement implémenté dans le patch 11.02, et nous ne voulions pas supprimer un buff qui était de toute façon prévu pour le patch 11.04.
  • Sage
    • Nous renforçons l'archétype hybride contrôleur/sentinelle de Sage en lui permettant de contrôler l'espace en prenant moins de risques.
    • Orbe barrière : Portée de lancement du mur de Sage augmentée de 10 m >>> 15 m
    • Résurrection : Portée de résurrection de Sage augmentée de 6 m >>> 12 m
  • Sova
    • Les effets visuels de Fureur du chasseur ont été modifiés pour disparaître plus rapidement et prendre moins d'espace de jeu.
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
  • Le son des signaux envoyés sur la minicarte est désormais plus agréable.
  • Les couleurs d'indicateur d'ultime de zone sur la minicarte ont été modifiées pour indiquer si l'ultime appartient à un allié ou un ennemi.
    • Tous les effets de zone alliés seront désormais turquoises et les effets de zone ennemis jaunes. Les icônes de compétence apparaîtront désormais sur la minicarte uniquement si l'ultime peut être détruit.
MISES À JOUR DES CARTES
  • MISES À JOUR DE LA LISTE DES CARTES
    • Abyss RÉINTÈGRE les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
    • Icebox QUITTE les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
CORRECTIONS DE BUGS
  • Général
    • Correction d'un bug à cause duquel le réticule d'un joueur désorienté arrêtait d'osciller durant l'affaiblissement s'il entrait et sortait rapidement d'une compétence pilotable comme la caméra de Cypher ou le drone de Sova.
  • Agents
    • Chamber
      • Correction d'un bug à cause duquel la minicarte affichait toujours la portée de désactivation de la Marque déposée de Chamber lorsque la compétence était équipée.
    • KAY/O
      • Correction d'un bug à cause duquel POINT/zéro de KAY/O révélait l'emplacement exact des ennemis avec un signal sonore. (Ce problème a été corrigé lors du patch 11.02, mais on vous prévient maintenant 😀)
    • Astra et Harbor
      • Correction d'un bug à cause duquel les traces de balles pouvaient être visibles à travers la Division cosmique d'Astra et le Dôme aqueux d'Harbor.
    • Phoenix et Tejo
      • Correction d'un bug à cause duquel la mauvaise réplique était jouée au début de la manche si Phoenix et Tejo étaient présents.
    • Neon
      • Correction d'un bug à cause duquel Neon pouvait ignorer son délai de déséquipement en associant Vitesse supérieure à plusieurs touches.
  • Cartes
    • Split
      • Correction d'un bug à cause duquel les compétences de molotov ne se répandaient pas correctement dans les escaliers après avoir touché le sol.
PROBLÈMES CONNUS
  • Il existe un problème à cause duquel les paramètres de résolution et d'affichage se réinitialisent la première fois que le jeu est lancé après le passage sur UE5. Nous ne corrigerons pas ce problème, mais assurez-vous de modifier vos paramètres de résolution et d'affichage après avoir mis à jour le jeu.

PC UNIQUEMENT

CORRECTIONS DE BUGS
  • Mises à jour du mode Compétition
    • Correction d'un bug à cause duquel des lettres étaient coupées de l'écran de fin de partie dans certaines langues.
  • Mises à jour de Premier
    • Correction d'un bug à cause duquel des lettres étaient coupées dans l'onglet de récompenses dans certaines langues.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Un joueur de VALORANT contourne le système anti-triche de Riot avec un brainrot
VALORANT 10 septembre 2026

Un joueur de VALORANT contourne le système anti-triche de Riot avec un brainrot

Si Riot essaie d'empêcher au maximum les tricheurs d'envahir ses titres (notamment VALORANT), un joueur a mis au point un cheat redoutable qu'il a apposé sur un skin un brin dérangeant.
VALORANT : MàJ 13.05, patch notes de la mise à jour du 1er septembre 2026
VALORANT 01 septembre 2026

VALORANT : MàJ 13.05, patch notes de la mise à jour du 1er septembre 2026

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.05 de VALORANT, publiée ce 1er septembre 2026 sur PC et consoles.
VALORANT Codes (Septembre 2026)
VALORANT 30 août 2026

VALORANT Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur VALORANT, dans le but de récupérer de nombreuses récompenses.

commentaire (0)