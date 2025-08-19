VALORANT : MàJ 11.04, patch notes de la mise à jour du 19 août

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 11.04 de VALORANT, publiée ce 19 août sur PC et consoles.
Petite mise à jour pour VALORANT
proposée par Riot Games, qui vise surtout à équilibrer deux agents, mais aussi apporter des correctifs. Surtout, comme attendu, le map pool va évoluer avec le retour d'Abyss et la sortie d'Icebox.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 11.04 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR GÉNÉRALES
MISES À JOUR DES AGENTS
- Les cadeaux de la boutique e-sport sont là !
- Vous voulez que vos amis représentent votre équipe VCT préférée ? Rendez-vous dans l'onglet e-sport de la boutique en jeu pour montrer votre soutien.
- NOUVEAU SERVEUR POUR LES PHILIPPINES 🦅🦅🦅
- Un nouveau serveur s'ouvre à Manille. Il s'agit du sixième serveur disponible pour l'Asie Pacifique. Voilà qui devrait améliorer la connectivité et l'expérience de jeu des joueurs concernés.
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
- Nous avons mis à jour les répliques de Phoenix et ajouté des interactions avec Vyse. Ennemis et alliés, attention à vous !
- Chamber
- Marque déposée
- La restriction de portée a été supprimée. Nous donnons un peu de mou à Chamber au niveau de ses choix stratégiques, car une restriction de portée sur son piège ne semble plus justifiée aujourd'hui. Ce changement a été accidentellement implémenté dans le patch 11.02, et nous ne voulions pas supprimer un buff qui était de toute façon prévu pour le patch 11.04.
- Sage
- Nous renforçons l'archétype hybride contrôleur/sentinelle de Sage en lui permettant de contrôler l'espace en prenant moins de risques.
- Orbe barrière : Portée de lancement du mur de Sage augmentée de 10 m >>> 15 m
- Résurrection : Portée de résurrection de Sage augmentée de 6 m >>> 12 m
- Sova
- Les effets visuels de Fureur du chasseur ont été modifiés pour disparaître plus rapidement et prendre moins d'espace de jeu.
MISES À JOUR DES CARTES
- Le son des signaux envoyés sur la minicarte est désormais plus agréable.
- Les couleurs d'indicateur d'ultime de zone sur la minicarte ont été modifiées pour indiquer si l'ultime appartient à un allié ou un ennemi.
- Tous les effets de zone alliés seront désormais turquoises et les effets de zone ennemis jaunes. Les icônes de compétence apparaîtront désormais sur la minicarte uniquement si l'ultime peut être détruit.
CORRECTIONS DE BUGS
- MISES À JOUR DE LA LISTE DES CARTES
- Abyss RÉINTÈGRE les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
- Icebox QUITTE les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
PROBLÈMES CONNUS
- Général
- Correction d'un bug à cause duquel le réticule d'un joueur désorienté arrêtait d'osciller durant l'affaiblissement s'il entrait et sortait rapidement d'une compétence pilotable comme la caméra de Cypher ou le drone de Sova.
- Agents
- Chamber
- Correction d'un bug à cause duquel la minicarte affichait toujours la portée de désactivation de la Marque déposée de Chamber lorsque la compétence était équipée.
- KAY/O
- Correction d'un bug à cause duquel POINT/zéro de KAY/O révélait l'emplacement exact des ennemis avec un signal sonore. (Ce problème a été corrigé lors du patch 11.02, mais on vous prévient maintenant 😀)
- Astra et Harbor
- Correction d'un bug à cause duquel les traces de balles pouvaient être visibles à travers la Division cosmique d'Astra et le Dôme aqueux d'Harbor.
- Phoenix et Tejo
- Correction d'un bug à cause duquel la mauvaise réplique était jouée au début de la manche si Phoenix et Tejo étaient présents.
- Neon
- Correction d'un bug à cause duquel Neon pouvait ignorer son délai de déséquipement en associant Vitesse supérieure à plusieurs touches.
- Cartes
- Split
- Correction d'un bug à cause duquel les compétences de molotov ne se répandaient pas correctement dans les escaliers après avoir touché le sol.
- Il existe un problème à cause duquel les paramètres de résolution et d'affichage se réinitialisent la première fois que le jeu est lancé après le passage sur UE5. Nous ne corrigerons pas ce problème, mais assurez-vous de modifier vos paramètres de résolution et d'affichage après avoir mis à jour le jeu.
PC UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Mises à jour du mode Compétition
- Correction d'un bug à cause duquel des lettres étaient coupées de l'écran de fin de partie dans certaines langues.
- Mises à jour de Premier
- Correction d'un bug à cause duquel des lettres étaient coupées dans l'onglet de récompenses dans certaines langues.
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