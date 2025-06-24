VALORANT : MàJ 11.00, patch notes de la mise à jour du 24 juin

VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.
Patch notes 11.00 de VALORANT
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Les effets visuels de neutralisation ont été mis à jour pour être plus visibles sur les adversaires, afin d'améliorer la clarté du malus.
- Nous avons ajouté de nouvelles animations d'interface autour de la prise du spike, pour indiquer plus clairement quand les joueurs l'ont ramassé.
MISES À JOUR DES AGENTS
Alors que nous continuons de modifier la puissance des capacités pour atteindre l'équilibre, nous pensons qu'il est possible d'apporter quelques changements à certains agents dans le but d'ajouter des options pour contrer certaines actions et créer des moments marquants, comme des flicks pour éviter les aveuglements.
- Waylay
- Nous constatons que la courbe de progression de Waylay est plutôt raide : son taux de victoire augmente grandement en fonction du nombre de parties jouées. Cela dit, elle est encore un peu trop faible à tous les niveaux. Ces buffs devraient l'aider à se battre plus rapidement après Vitesse lumière et rendre la boucle de Réfraction plus facile à maîtriser. Globalement, le gameplay de Waylay devrait être plus fluide. Saturation n'a pas le même taux d'impact que les autres compétences, nous augmentons donc sa puissance pour justifier son prix de 300 crédits.
- Réfraction
- Réfraction est désormais plus rapide et fluide. Le temps de trajet total a été réduit.
- La durée minimum en réfraction a été réduite : 0,5 seconde >>> 0,35 seconde
- La durée maximum en réfraction a été réduite : 3 secondes >>> 2 secondes
- Le temps de déséquipement a été réduit : 1 seconde >>> 0,8 seconde
- Le délai de réfraction après réactivation a été réduit : 0,1 seconde >>> 0,05 seconde
- Vitesse lumière
- Le délai de déséquipement a été réduit : 0,8 seconde >>> 0,6 seconde
- Saturation
- Le délai avant explosion a été réduit : 0,75 seconde >>> 0,6 seconde
- La taille a été augmentée : 10 m >>> 12 m
Nous modifions également Éclair relais de Neon et Balle courbe de Phoenix pour qu'il soit davantage possible de contrer ces compétences. Ces compétences sont censées créer un avantage important au combat, mais la rapidité de leur activation laisse trop peu de temps pour réagir. Ces modifications devraient permettre de mieux agir en réaction, sans pour autant supprimer le besoin d'anticiper et se placer en prévention.
- Reyna
- Œillade est plus résistant que les autres objets similaires, et encore plus quand on n'est pas sûr de bien le toucher.
- Œillade
- Les PV ont été réduits : 100 >>> 80
- Un retour visuel et audio de confirmation d'impact a été ajouté aux tirs touchant Œillade.
- Neon
- Le délai d'Éclair relais a été augmenté : 0,8 seconde >>> 1 seconde
- Phoenix
- Le délai de Balle courbe a été augmenté : 0,5 seconde >>> 0,6 seconde
MISES À JOUR DE CLARTÉ ET COHÉRENCELes changements ci-dessous font partie de notre effort continu pour améliorer la clarté et la cohérence du gameplay et du combat, comme nos mises à jour des effets visuels du Surrégime de Neon et des états de santé du Disque barrière de Deadlock.
- Breach
- Réplique
- Les effets visuels de l'animation de préparation et des explosions durent légèrement moins longtemps et bloquent moins l'espace de gameplay.
- Sova
- Flèche de reconnaissance
- Le volume de la boucle de projectile de Flèche de reconnaissance a été augmenté, et l'effet sonore du déplacement de la flèche a été amélioré afin de pouvoir mieux la situer dans l'espace.
- La priorité et l'atténuation sonores ont été modifiées afin qu'il soit plus facile d'entendre la flèche lorsque plusieurs éléments audio sont joués en même temps.
- Les effets audio ont été mis à jour afin de mieux comprendre la trajectoire de la flèche, son point d'impact et son rayon de révélation.
- Drone rapace
- Les ennemis entendent désormais une légère boucle sonore d'avertissement lorsqu'ils ont été repérés par le drone de Sova.
- Un retour audio de confirmation d'impact a été ajouté aux tirs touchant le drone.
- Clove
- Coup de boost
- L'effet visuel de Coup de boost a été modifié afin d'indiquer le bonus de vitesse de Clove.
- Killjoy
- Confinement
- Le délai avant l'impulsion de Confinement a été réduit : 0,5 seconde >>> 0,15 seconde
- Les effets visuels de Confinement ont été mis à jour pour concorder avec ce nouveau comportement.
- Cypher
- Caméra espionne
- L'effet visuel de la fléchette de Caméra espionne a été mis à jour afin de mieux comprendre la direction de la fléchette.
- Omen
- Étant donné qu'aucun autre contrôleur ne révèle sa position avec ses fumigènes, nous avons supprimé cette possibilité de contre chez Omen.
- Voile sombre ne lance plus de son en troisième personne audible par les adversaires dans un rayon de 12,5 mètres. Ce son reste audible par les alliés.
- Brimstone
- Frappe fumigène lance désormais un son audible par les alliés dans un rayon de 12,5 mètres.
MISES À JOUR DES CARTES
- NOUVELLE CARTE : CORRODE
- Corrode est une carte pour les combats à 5 contre 5 avec un spike. Vous vous affronterez dans les défenses superposées à la profondeur stratégique de cette carte dans une forteresse médiévale. Traversez les fortifications et le village, affrontez-vous sur des positions à plusieurs niveaux dans cette forteresse cristallisée façonnée par les tempêtes de radianite.
- Corrode est constituée de trois voies et deux sites.
- MISES À JOUR DE LA LISTE DES CARTES
- BIND et CORRODE INTÈGRENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
- PEARL et SPLIT QUITTENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
- CORRODE est désormais disponible en Premier, non classé, Vélocité, Spike Rush, et Intensification.
MISES À JOUR DES MODES
- FILE CORRODE
- La file dédiée à Corrode sera disponible pendant 5 jours.
- Les parties de la file Corrode se joueront toutes en mode Vélocité.
- INTENSIFICATION
- Le mode Intensification sera désactivé durant les 5 jours de la file dédiée à Corrode.
- Icebox a été réactivée dans les modes Match à mort par équipe et Intensification après la correction des problèmes de réapparition survenus dans le patch 10.09.
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- Le porte-bonheur classé est arrivé !
- L'acte IV commence aujourd'hui, et vous allez recevoir votre porte-bonheur classé dans ce patch. Souvenez-vous qu'il dépend du rang le plus élevé que vous avez atteint au cours des trois premiers actes de la saison 2025.
- Événement de lancement de Corrode
- Corrode sera disponible en mode Compétition dès le premier jour du patch !
- Les pertes de SC sur Corrode seront réduites de 50 % durant les deux premières semaines. Mais ne vous en faites pas, vous gagnerez toujours 100 % de SC en cas de victoire sur Corrode.
- Nous avons apporté quelques ajustements aux réinitialisations de rang. Retournez dans la compétition et voyez où ça vous mène !
- Les joueurs constateront peut-être une diminution de leur rang après vos placements pour la réinitialisation de mi-saison.
- Le rang maximal que vous pouvez atteindre est à présent Ascendant 3.
CORRECTIONS DE BUGS
- Général
- Correction d'un bug des effets vulnérables/fragiles, à cause duquel les effets visuels pouvaient s'attarder sur une cible plus longtemps que la durée du malus.
- Correction d'un bug à cause duquel les objets déployables destructibles comme le Drone furtif de Tejo et les Rôdeurs de Fade pouvaient maintenir les portes de téléporteur ouvertes sur Bind.
- Agents
- KAY/O
- Correction d'un problème à cause duquel l'ultime de KAY/O n'appliquait pas toujours les effets visuels de neutralisation aux adversaires.
- Raze
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet visuel de la Grenade gigogne de Raze persistait entre les manches.
- Omen
- Correction d'un problème à cause duquel les vues de visée pouvaient être appliquées de manière irrégulière pendant Voile sombre si on spammait Voie des ombres pendant l'équipement de Voile sombre.
- Skye
- Correction d'espaces irrégulières dans les bulles d'aide des compétences.
- Cypher
- Correction d'espaces irrégulières dans les bulles d'aide des compétences.
- Breach
- Correction d'un problème à cause duquel la Ligne de fracture de Breach pouvait parfois ne pas appliquer son malus aux cibles sur différents étages à certains niveaux de charge.
- Astra
- Correction d'un problème à cause duquel une déconnexion/reconnexion dans le Monde astral pouvait faire persister les graphismes du Monde astral pendant toute la manche, même si le joueur ne s'y trouve plus.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE PREMIER
Bienvenue dans la phase V25A4 ! Participez à Premier pour obtenir une nouvelle reconnaissance d'équipe !
- Dès que vous rejoindrez une équipe, votre carte sociale affichera votre nom d'équipe Premier, la division dans laquelle vous vous trouvez et le score Premier actuel de votre équipe.
- Jouez deux matchs hebdomadaires (ou un match des play-offs) avec votre équipe pour gagner votre tag d'équipe et votre plaque de base.
- Les tags d'équipe sont affichés partout dans le client (écran social, dans le salon, en jeu dans les annonces d'élimination) et dans les classements compétitifs !
- Les plaques s'affichent sur votre carte de joueur dans l'écran social, dans le salon et en jeu.
- Qualifiez-vous pour les play-offs pour améliorer votre plaque et gagnez des play-offs pour débloquer l'aura de champion, un nouvel effet de carte de joueur qui vous suit pendant tout l'acte après votre victoire aux play-offs !
- Vous pouvez consulter tout ce qui est disponible dans le nouvel onglet Récompenses du hub Premier.
MISES À JOUR DES SYSTÈMES LIÉS AUX COMPORTEMENTS
- Vous pouvez signaler des noms d'équipe de Premier déplacés depuis les Classements et l'historique des parties dans le hub Premier et depuis les écrans de fin de jeu.
- Si le nom de votre équipe est jugé déplacé, vous devrez peut-être le changer.
- Choisir de manière répétée des noms offensants entraînera des restrictions de Premier.
CONSOLE SEULEMENT
OUTILS E-SPORT
- Le hub e-sport arrive sur console !
- Consultez notre nouvelle page d'aperçu du VCT ; grâce à elle, vous saurez en un clin d'œil où nous en sommes dans cette saison du VCT. Plongez dans les brackets de la phase 2 des ligues internationales qui commencera le 12 juillet, et faites connaissance avec nos joueurs et équipes du VCT !
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