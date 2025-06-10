VALORANT : MàJ 10.11, patch notes de la mise à jour du 10 juin 2025

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 10.11 de VALORANT, publiée ce 10 juin 2025 sur PC et consoles.
Pour célébrer le cinquième anniversaire de VALORANT, Riot lance une petite mise à jour, ajoutant notamment une fonctionnalité, tandis que des problèmes sont aussi corrigés.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 10.11 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Ajout d'une caméra de finition qui se déclenche lors des éliminations par arme à feu avec finitions et fonctionne de la même manière que la caméra du spike. Nous espérons qu'elle permettra de réduire l'encombrement visuel et les problèmes de photosensibilité, ainsi que les problèmes de performances liés au comportement de la vue lors des finitions.
MISES À JOUR DU CLIENT
- La musique du menu de l'onglet Carrière a été remplacée par un remix de Ego par Qing Madi.
MISES À JOUR SOCIALES
- Ajustement de l'apparence des indicateurs de chat vocal en jeu pour plus de clarté.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Correction d'un problème qui empêchait l'indicateur visuel de Nuit tombante de disparaître pour les spectateurs lorsque Fade mourait alors que la compétence était équipée.
- Correction d'un problème qui faisait que les noms des zones sur les cartes de compétence pour Salve guidée étaient trop grands et se chevauchaient en raison d'une portée réduite. Nous avons supprimé les noms des zones sur les cartes de compétence pour Salve autoguidée et Apocalypse de Tejo pour plus de cohérence.
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage correct de l'indicateur de viseur de Œillade de Reyna pour les spectateurs, les alliés et les observateurs.
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage correct de l'indicateur de viseur de Croisée des chemins de Waylay pour les spectateurs, les alliés et les observateurs.
- Correction d'un problème qui empêchait l'audio du Coup de boost de Clove de fonctionner correctement pour tous les joueurs.
- Correction d'un problème où Marque déposée de Chamber n'était pas aux couleurs de l'équipe sur la mini-carte pour les observateurs.
- Correction d'un problème qui empêchait les effets visuels de la zone d'effet de Ligne de fracture de Breach de correspondre à la collision en fonction de la durée de charge.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE PREMIER
- En plus d'un porte-bonheur et d'un titre, les gagnants des play-offs de la phase V25A3 gagneront un nouvel effet de carte de joueur au début de la phase V25A4.
- Les récompenses seront attribuées à tous les membres présents dans l'équipe au moment de la victoire et ayant disputé au moins deux matchs hebdomadaires ou un match de play-off avec leur équipe au cours de cette phase.
- Cela signifie que vous ne devez PAS quitter votre équipe avant la fin des play-offs si vous souhaitez recevoir vos récompenses.
- Le porte-bonheur et le titre seront attribués à la prochaine connexion, environ 24 heures après les play-offs.
- Le nouvel effet de carte de joueur apparaîtra au début de la phase V25A4.
CONSOLE SEULEMENT
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- Nous avons ajouté l'onglet Performances dans les écrans de Fin de partie et Détails de la partie, où vous pourrez revoir vos performances face à chaque adversaire.
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