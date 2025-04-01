VALORANT : MàJ 10.06, patch notes de la mise à jour du 1er avril

VALORANT : MàJ 13.02, patch notes de la mise à jour du 28 juillet
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.02 de VALORANT, publiée ce 28 juillet sur PC et consoles.
Patch notes 10.06 VALORANT
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- KAY/O
- Si on apprécie le défi que représente la maîtrise parfaite de KAY/O, on ne cesse aussi de constater que l'écart entre ses meilleures performances et ses moins bonnes ne s'est pas vraiment réduit avec le temps. Vos retours et nos statistiques internes démontrent que son aveuglement est le plus difficile à coordonner du jeu.
- On pense pouvoir rendre son lancer de grenade plus souple à mi-distance pour le rapprocher des autres aveuglements.
- Cet ensemble d'ajustements ne devrait pas amoindrir l'impact maximum des grenades envoyées à la perfection à haut niveau que vous avez travaillées.
- Nous réduisons aussi le délai de résurrection de son ultime afin de renforcer la valeur collective de la stabilisation d'un KAY/O allié mis à terre.
- MÉMOIRE/FLASH
- Après un rebond, la grenade explosera désormais après un chargement de 0,8 seconde.
- Le chargement produit un son et un retour visuel spécifiques au déclenchement.
- Le rebond ne déclenchera pas de chargement si la grenade a été lancée depuis plus de 0,8 seconde. Autrement dit, le délai maximum d'explosion ne sera pas augmenté.
- INSERT KAY/O FLASH VIDEO
- Durée maximum de l'aveuglement lancé par en dessous 1,25 s >>> 1,5 s
- Augmentation de la portée de la voix de KAY/O sur sa réplique grenade 20 m >>> 50 m
- Temps de déséquipement 0.85 s >>> 0.6 s
- Un indicateur de grenade a été ajouté sur la minicarte pour les alliés uniquement
- CMD/null
- Temps de résurrection par un allié 3 s >>> 1,5 s
- Yoru
- Feinte offre un retour sur investissement un peu trop gros pour son coût de 100 crédits.
- Feinte
- Augmentation du coût 100 >>> 200 crédits
- Vyse
- Si nous sommes contents que Vyse ait trouvé sa place dans la méta depuis ses buffs du patch 9.11, nous estimons la durée de ses compétences excessive dans un monde où les Ronces barbelées représentent un telle menace. Nous réduisons donc la durée de Ronces barbelées et Cisaille pour forcer Vyse à en tirer le maximum au bon moment plutôt que de se reposer sur leur capacité de ralentissement moyenne.
- Durée de Ronces barbelées :
- 10 s >>> 7 s
- Cisaille :
- Durée du mur déclenché : 8 s >>> 6 s
MISES À JOUR DES SYSTÈMES LIÉS AUX COMPORTEMENTS
- Amélioration des notifications de retour pris en compte pour que vous voyiez plus souvent quand un signalement pour triche a conduit à une exclusion.
MISES À JOUR DES PERFORMANCES
- Amélioration des performances graphiques sur Sunset grâce à la réduction d'objets spécifiques à la carte calculés chaque seconde.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Vyse
- Rose métallique
- Correction d'un bug qui interrompait l'animation de la Rose métallique de Vyse au repos quand l'agent était accroupie.
- Correction d'un bug à cause duquel détruire la Rose métallique de Vyse pendant qu'elle la ramasse ne respectait pas le délai de 40 secondes pour cause de destruction.
- Raze
- Pack explosif
- Correction d'un bug où le Pack explosif pouvait repousser l'Éclaireur de Skye ou le Drone furtif de Tejo à travers les murs.
- Clove
- Trouble-fête
- Bulle d'infos mise à jour avec les changements du patch 10.04.
- Deadlock
- Annihilation
- Correction d'un bug qui rendait le retour sonore des cocons de Deadlock ayant atteint leur cible beaucoup trop fort.
- Breach
- Réplique
- Correction d'un bug qui donnait l'impression de l'extérieur que Breach était dans une position au repos après avoir lancé Réplique.
- Sova
- Drone rapace
- Correction d'un bug qui donnait l'impression de l'extérieur que Sova était dans une position au repos après avoir lancé Drone rapace.
- KAY/O
- Correction d'un bug rare qui faisait apparaître KAY/O debout quand il était mis à terre pendant CMD/null.
- Correction d'un bug qui perturbait le comportement de la dague Point/Zéro de KAY/O en cas de perte de paquets.
- Gekko
- Correction d'un bug qui ne déclenchait pas l'annonce « spike détruit » quand Altego était tué en le portant.
- Iso
- Correction d'un bug qui n'affichait parfois pas bien la barre d'IU pour les spectateurs/observateurs quand ils passaient au point de vue d'Iso quand son Tir couplé était actif.
- Tejo
- Drone furtif
- Correction d'un bug qui ne révélait pas le Drone furtif au moment de son impulsion juste avant son scan.
PC UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Premier
- Correction d'un bug qui faisait parfois se chevaucher le statut du joueur dans la liste d'équipe du Hub Premier avec l'icône d'alerte de certaines files.
- Correction d'un bug qui empêchait le bracket des play-offs de se mettre à jour automatiquement pendant la deuxième partie d'une rencontre en deux manches gagnantes.
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