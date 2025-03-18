VALORANT : MàJ 10.05, patch notes de la mise à jour du 18 mars

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2025 à 14h58
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 10.05 de VALORANT, publiée ce 18 mars sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 10.05, patch notes de la mise à jour du 18 mars
Ce 18 mars, Riot propose aux joueurs de VALORANT une petite mise à jour, laquelle vient essentiellement corriger quelques petits problèmes, que ce soit au niveau des Agents ou du mode compétitif.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 10.05 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

Patch 10.05 de VALORANT

TOUTES LES PLATEFORMES

MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION

  • Les retours en arrière du classement sont là !
    • Si vous avez perdu du SC lors d'une partie contre un tricheur confirmé au cours de la dernière semaine, vous êtes éligible à un remboursement ! 
    • Voici comment ça fonctionne :
      • Vous recevrez une notification indiquant le montant exact de SC remboursé.
      • Pour récupérer ce SC, vous devez terminer une partie en Compétition.
      • Une fois la partie terminée, le SC remboursé s'affichera sur l'écran de résumé de fin de partie, que vous gagniez ou perdiez cette partie.
      • Important : Les retours en arrière du classement sont uniquement valables pour l'acte en cours dans la limite fixée par acte. Si vous êtes éligible à un remboursement, assurez-vous de jouer une partie avant la fin de l'acte pour récupérer votre SR !

CORRECTIONS DE BUGS

  • Agents
    • Raze : 
      • Correction d'un bug à cause duquel l'explosion de Pack explosif était plus petite en bout d'explosion depuis les changements du patch 10.03. 
    • Clove 
      • Correction d'un bug à cause duquel Clove pouvait subir des dégâts ou mourir pendant une seule image de l'animation de réanimation de Toujours debout. 
    • Sage
      • Résurrection : Correction du même bug que Clove à cause duquel la cible réanimée était vulnérable pendant une seule image de l'animation.
    • Tejo
      • Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de danger d'Apocalypse n'était pas toujours visible en fonction de l'élévation de la zone. 
    • Iso
      • Correction d'un bug à cause duquel la barre de l'interface de Tir couplé ne s'affichait pas correctement pour les spectateurs et les observateurs. 
    • Waylay
      • Correction d'un bug à cause duquel le lancement de Croisée des chemins entraînait un problème de performances.
      • Correction d'un bug à cause duquel il n'était pas possible d'équiper Croisée des chemins durant la phase d'achats.
  • Social
    • Correction d'un bug à cause duquel l'état du jeu et les scores n'étaient pas mis à jour aussi fréquemment que prévu dans le panneau Social.
  • Cartes
    • Breeze
      • Correction d'un bug à cause duquel les compétences ignoraient la ligne de vue autour des caisses de Site A.
      • Correction d'un bug à cause duquel les compétences aveuglantes étaient bloquées dans certaines zones de la carte.
    • Sunset
      • Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas poser le spike sur les caisses de Site B à l'intérieur de la zone de pose du spike.

CONSOLE SEULEMENT

MISES À JOUR GÉNÉRALES

  • Nous désactivons Remote Play sur PS5 jusqu'à nouvel ordre pendant que nous travaillons à la résolution d'un problème. Nous vous en dirons plus lors de prochaines notes de patch !

CORRECTIONS DE BUGS

  • Social
    • Correction d'un bug à cause duquel la reconnexion aux communications prenait quelques secondes en revenant au salon de partie personnalisée après une partie.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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