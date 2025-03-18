VALORANT : MàJ 10.05, patch notes de la mise à jour du 18 mars

VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.
Patch 10.05 de VALORANT
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- Les retours en arrière du classement sont là !
- Si vous avez perdu du SC lors d'une partie contre un tricheur confirmé au cours de la dernière semaine, vous êtes éligible à un remboursement !
- Voici comment ça fonctionne :
- Vous recevrez une notification indiquant le montant exact de SC remboursé.
- Pour récupérer ce SC, vous devez terminer une partie en Compétition.
- Une fois la partie terminée, le SC remboursé s'affichera sur l'écran de résumé de fin de partie, que vous gagniez ou perdiez cette partie.
- Important : Les retours en arrière du classement sont uniquement valables pour l'acte en cours dans la limite fixée par acte. Si vous êtes éligible à un remboursement, assurez-vous de jouer une partie avant la fin de l'acte pour récupérer votre SR !
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Raze :
- Correction d'un bug à cause duquel l'explosion de Pack explosif était plus petite en bout d'explosion depuis les changements du patch 10.03.
- Clove
- Correction d'un bug à cause duquel Clove pouvait subir des dégâts ou mourir pendant une seule image de l'animation de réanimation de Toujours debout.
- Sage
- Résurrection : Correction du même bug que Clove à cause duquel la cible réanimée était vulnérable pendant une seule image de l'animation.
- Tejo
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de danger d'Apocalypse n'était pas toujours visible en fonction de l'élévation de la zone.
- Iso
- Correction d'un bug à cause duquel la barre de l'interface de Tir couplé ne s'affichait pas correctement pour les spectateurs et les observateurs.
- Waylay
- Correction d'un bug à cause duquel le lancement de Croisée des chemins entraînait un problème de performances.
- Correction d'un bug à cause duquel il n'était pas possible d'équiper Croisée des chemins durant la phase d'achats.
- Social
- Correction d'un bug à cause duquel l'état du jeu et les scores n'étaient pas mis à jour aussi fréquemment que prévu dans le panneau Social.
- Cartes
- Breeze
- Correction d'un bug à cause duquel les compétences ignoraient la ligne de vue autour des caisses de Site A.
- Correction d'un bug à cause duquel les compétences aveuglantes étaient bloquées dans certaines zones de la carte.
- Sunset
- Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas poser le spike sur les caisses de Site B à l'intérieur de la zone de pose du spike.
CONSOLE SEULEMENT
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Nous désactivons Remote Play sur PS5 jusqu'à nouvel ordre pendant que nous travaillons à la résolution d'un problème. Nous vous en dirons plus lors de prochaines notes de patch !
CORRECTIONS DE BUGS
- Social
- Correction d'un bug à cause duquel la reconnexion aux communications prenait quelques secondes en revenant au salon de partie personnalisée après une partie.
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