VALORANT : MàJ 10.03, patch notes de la mise à jour du 18 février

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 février 2025 à 16h16
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 10.03 de VALORANT, publiée ce 18 février sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 10.03, patch notes de la mise à jour du 18 février
Riot revient avec une petite mise à jour, contenant quelques correctifs, mais peu de changements, puisque la finale des Masters Bangkok arrive à grands pas. Cette mise à jour pourrait arriver avec un peu de retard, et n'être déployée que le 19 février, comme l'a précisé le studio.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 10.03 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

Patch 10.3 VALORANT

TOUTES LES PLATEFORMES

MISES À JOUR DES AGENTS

  • Tous les ralentissements affectent les ruées de tous les agents, comme nous l'avons fait avec Vyse et les désorientations lors des patchs 9.10 et 9.11. 
    • Cela concerne donc les ralentissements de Chamber, Skye et Harbor.

MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU

  • Le langage visuel de la minicarte a été mis à jour pour améliorer la clarté et la fidélité du gameplay.
    • Voici un exemple avec Icebox :

CORRECTIONS DE BUGS

  • Général
    • Correction de problèmes à cause desquels les dégâts explosifs des utilitaires pouvaient détruire les pièges des sentinelles (comme Rose métallique de Vyse) bien au-delà de leur rayon d'action normal.
    • REMARQUE : le nouveau fonctionnement des dégâts explosifs avait été désactivé pour les patchs 10.01/10.02, le temps pour nous de corriger tout cela. Nous garderons un œil sur la situation, au cas où il y aurait d'autres problèmes. 
  • Systèmes de jeu
    • Correction d'un problème à cause duquel vous ne pouviez pas vous déplacer ou utiliser le menu des achats quand la fenêtre du vote /remake était ouverte. Avec ce nouveau widget de vote, le bouton de confirmation est vert et le bouton de refus est rouge.

PROBLÈMES CONNUS

  • Général
    • Il existe un bug à cause duquel l'angle de la caméra à la première personne peut être légèrement décalé lorsque vous observez depuis la vue d'un autre joueur.

CONSOLE SEULEMENT

MISES À JOUR SOCIALES

  • Vous pouvez désormais ajouter et modifier des notes sur vos amis Riot.
  • Nous avons ajouté un moyen de faire une recherche dans votre liste d'amis. 
    • Vous pouvez utiliser le champ de recherche de la liste d'amis pour la filtrer par nom de joueur ou par indicatif.
  • Quand vous avez plus de quatre invitations à rejoindre un groupe, votre liste d'amis les cache désormais pour que vous puissiez voir vos amis. Vous pouvez cliquer sur « Voir plus » pour afficher les invitations cachées.

CORRECTIONS DE BUGS

  • Compétition
    • Correction d'un problème à cause duquel les matchs annulés par un vote /remake en file Compétition affichaient un écran de fin de partie incorrect.
    • Correction d'un problème à cause duquel le classement mettait plusieurs joueurs en surbrillance quand vous le consultiez.

PC UNIQUEMENT

CORRECTIONS DE BUGS

  • Premier
    • Correction d'un problème à cause duquel le résultat des matchs était parfois vierge dans le bracket du tournoi.
    • Correction d'un problème à cause duquel le bracket du tournoi n'était pas bien centré sur certains écrans larges.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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