VALORANT : MàJ 10.03, patch notes de la mise à jour du 18 février

VALORANT : Le Teabag interdit par Riot Games, tout comme les tirs sur les cadavres

Riot Games serre la vis pour le VALORANT Champions de Shanghai. L'éditeur vient d'interdire formellement plusieurs provocations en jeu, dont le célèbre Teabag et les tirs sur les cadavres. Une décision qui relance le débat sur la place du spectacle, du trashtalking et de la courtoisie dans l'esport de haut niveau.