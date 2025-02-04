VALORANT : MàJ 10.02, patch notes de la mise à jour du 4 février 2025

VALORANT : MàJ 13.05, patch notes de la mise à jour du 1er septembre 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.05 de VALORANT, publiée ce 1er septembre 2026 sur PC et consoles.
Patch notes du 4 février de VALORANT
TOUTES LES PLATEFORMES
CORRECTIONS DE BUGS
- Général
- Correction d'un problème à cause duquel certains types de dégâts pouvaient laisser à 1 PV les joueurs munis d'un bouclier régénérateur alors que les dégâts auraient dû être mortels.
- Cela corrige également les problèmes à cause desquels Clove pouvait encaisser des dégâts mortels quand son bouclier régénérateur et Coup de boost étaient actifs en même temps.
- Agents
- Vyse
- Correction d'un problème à cause duquel Rose métallique et Ronce barbelée étaient visibles quand elles étaient placées sur des surfaces d'eau précises.
- Tejo
- Correction d'un problème à cause duquel, en de rares occasions, les joueurs pouvaient survivre en courant dans la zone d'Apocalypse pendant toute la durée de cette compétence.
- Killjoy
- Correction d'un problème à cause duquel l'indicateur de rappel sur la minicarte de Killjoy pouvait rester invisible.
- La logique du Bot-alarme a été mise à jour pour améliorer son intelligence.
- Dans des situations particulières, au lieu de faire de longs détours, le Bot-alarme se dirigera désormais vers les joueurs qui sont sur des corniches et explosera si ces joueurs peuvent être touchés par le souffle de l'explosion.
- Systèmes de jeu
- Correction d'un bug à cause duquel les couleurs des contours des équipes étaient incohérentes du point de vue des observateurs.
PC UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Premier
- Correction d'un problème à cause duquel les noms d'équipe longs pouvaient se superposer sur l'écran du bracket des play-offs.
- Correction d'un problème à cause duquel les menus déroulants du classement coupaient parfois le texte.
- Correction d'un problème à cause duquel le nom de la division n'était pas toujours aligné sur l'écran de l'historique des parties.
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