VALORANT : MàJ 10.02, patch notes de la mise à jour du 4 février 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 février 2025 à 15h29
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 10.02 de VALORANT, publiée ce 4 février 2025 sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 10.02, patch notes de la mise à jour du 4 février 2025
Riot publie une petite mise à jour pour VALORANT, mais ô combien utile puisqu'elle corrige, selon le studio, des problèmes très importants qui pouvaient nuire à la qualité du FPS.

Mais pour en savoir plus sur ces corrections, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 10.02 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

Patch notes du 4 février de VALORANT

TOUTES LES PLATEFORMES

CORRECTIONS DE BUGS

  • Général 
    • Correction d'un problème à cause duquel certains types de dégâts pouvaient laisser à 1 PV les joueurs munis d'un bouclier régénérateur alors que les dégâts auraient dû être mortels.
      • Cela corrige également les problèmes à cause desquels Clove pouvait encaisser des dégâts mortels quand son bouclier régénérateur et Coup de boost étaient actifs en même temps.
  • Agents
    • Vyse
      • Correction d'un problème à cause duquel Rose métallique et Ronce barbelée étaient visibles quand elles étaient placées sur des surfaces d'eau précises.
    • Tejo
      • Correction d'un problème à cause duquel, en de rares occasions, les joueurs pouvaient survivre en courant dans la zone d'Apocalypse pendant toute la durée de cette compétence.
    • Killjoy
      • Correction d'un problème à cause duquel l'indicateur de rappel sur la minicarte de Killjoy pouvait rester invisible.
      • La logique du Bot-alarme a été mise à jour pour améliorer son intelligence.
        • Dans des situations particulières, au lieu de faire de longs détours, le Bot-alarme se dirigera désormais vers les joueurs qui sont sur des corniches et explosera si ces joueurs peuvent être touchés par le souffle de l'explosion.
  • Systèmes de jeu
    • Correction d'un bug à cause duquel les couleurs des contours des équipes étaient incohérentes du point de vue des observateurs.

PC UNIQUEMENT

CORRECTIONS DE BUGS

  • Premier
    • Correction d'un problème à cause duquel les noms d'équipe longs pouvaient se superposer sur l'écran du bracket des play-offs.
    • Correction d'un problème à cause duquel les menus déroulants du classement coupaient parfois le texte.
    • Correction d'un problème à cause duquel le nom de la division n'était pas toujours aligné sur l'écran de l'historique des parties.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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