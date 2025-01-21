VALORANT : MàJ 10.01, patch notes de la mise à jour du 21 janvier 2025

VALORANT : MàJ 13.04, patch notes de la mise à jour du 18 août
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.04 de VALORANT, publiée ce 18 août sur PC et consoles.
Patch 10.01 de VALORANT
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DE LA COMPÉTITION
- Les boucliers de rang ont été ajoutés en mode Compétition !
- Vous recevez deux boucliers de rang en arrivant au palier 1 (ex. : Argent 1, Or 1, Platine 1) de n'importe quel rang, sauf Radiant.
- Quand vous perdez une partie en ayant 0 SC, vous consommez un de vos deux boucliers.
- Si vous perdez une deuxième fois en ayant 0 SC, vous consommez votre dernier bouclier.
- Si vous perdez une troisième fois en ayant 0 SC, vous êtes relégué au rang inférieur (ex. : d'Or 1 à Argent 3).
- Il n'y a pas de boucliers aux autres paliers (ex. : vous n'avez aucun bouclier si vous perdez en Or 2 en ayant 0 SC).
- Vous ne récupérez deux boucliers que lorsque vous atteignez un palier 1 via une promotion ou une relégation.
- Gagner en ayant 0 SC et remonter ainsi à 10 SC ne vous rendra aucun bouclier.
- Vous trouverez toutes les informations relatives aux boucliers de rang dans l'écran Détails du rang du client !
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Tejo
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs qui sortaient de la zone d'explosion de l'Apocalypse de Tejo et y retournaient n'étaient pas considérés comme ayant été déplacés dans le rapport de combat.
- Correction d'un problème à cause duquel le projectile de la Salve autoguidée de Tejo pouvait se coincer dans le mur quand la compétence était lancée vers un chemin bloqué par l'Orbe barrière de Sage.
- Correction d'un problème à cause duquel un Drone furtif de Tejo rendu myope pouvait voir le contour des joueurs ennemis depuis certaines distances.
- Amélioration de la Salve autoguidée de Tejo pour que la traînée de fumée ne traverse plus les murs et les structures les plus fins une fois la compétence lancée.
- Correction d'un problème à cause duquel le Drone furtif de Tejo était ralenti hors de la zone d'effet de l'Orbe de lenteur de Sage.
- Correction d'un problème à cause duquel les visuels des projectiles de la Salve autoguidée de Tejo étaient cylindriques au lieu de sphériques, ce qui affichait une zone de dégâts incorrecte.
- Correction d'un problème à cause duquel le Tir d'artillerie de Tejo cessait de fonctionner et semblait coincé si Tejo lançait cette compétence en étant hors de la carte.
- Correction d'un problème à cause duquel la Salve autoguidée de Tejo blessait les joueurs sur des emplacements surélevés sans afficher d'indicateur d'avertissement.
- Cartes
- Bind
- Correction d'un problème à cause duquel une collision invisible pouvait parfois gêner les utilitaires des agents dans l'une des salles de téléportation.
PC UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Premier
- Correction d'un problème à cause duquel les tailles de police de caractères n'étaient pas cohérentes sur les écrans Changer de zone et Supprimer l'équipe de Premier.
- Correction d'un problème à cause duquel l'historique des parties Premier n'affichait aucune bulle d'aide de mode quand vous survoliez des matchs.
- Correction d'un problème à cause duquel la bulle d'aide d'avertissement d'inéligibilité était très difficile à déclencher dans le salon.
CONSOLE SEULEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Systèmes compétitifs
- Correction d'un bug à cause duquel le temps de la file d'attente empiétait sur la page Classement.
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