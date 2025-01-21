VALORANT : MàJ 10.01, patch notes de la mise à jour du 21 janvier 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 janvier 2025 à 16h28
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 10.01 de VALORANT, publiée ce 21 janvier 2025 sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 10.01, patch notes de la mise à jour du 21 janvier 2025
Après avoir intégré un nouvel Agent, il y a quelques jours, Riot revient pour les joueurs de VALORANT en corrigeant quelques problèmes, que ce soit au niveau des Agents (surtout Tejo) ou des cartes. Pour le reste, rien de très important n'est à signaler. 

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 10.01 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

Patch 10.01 de VALORANT

TOUTES LES PLATEFORMES

MISES À JOUR DE LA COMPÉTITION

  • Les boucliers de rang ont été ajoutés en mode Compétition !
    • Vous recevez deux boucliers de rang en arrivant au palier 1 (ex. : Argent 1, Or 1, Platine 1) de n'importe quel rang, sauf Radiant.
      • Quand vous perdez une partie en ayant 0 SC, vous consommez un de vos deux boucliers.
      • Si vous perdez une deuxième fois en ayant 0 SC, vous consommez votre dernier bouclier.
      • Si vous perdez une troisième fois en ayant 0 SC, vous êtes relégué au rang inférieur (ex. : d'Or 1 à Argent 3).
    • Il n'y a pas de boucliers aux autres paliers (ex. : vous n'avez aucun bouclier si vous perdez en Or 2 en ayant 0 SC).
    • Vous ne récupérez deux boucliers que lorsque vous atteignez un palier 1 via une promotion ou une relégation.
      • Gagner en ayant 0 SC et remonter ainsi à 10 SC ne vous rendra aucun bouclier.
  • Vous trouverez toutes les informations relatives aux boucliers de rang dans l'écran Détails du rang du client !

CORRECTIONS DE BUGS

  • Agents 
    • Tejo
      • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs qui sortaient de la zone d'explosion de l'Apocalypse de Tejo et y retournaient n'étaient pas considérés comme ayant été déplacés dans le rapport de combat.
      • Correction d'un problème à cause duquel le projectile de la Salve autoguidée de Tejo pouvait se coincer dans le mur quand la compétence était lancée vers un chemin bloqué par l'Orbe barrière de Sage.
      • Correction d'un problème à cause duquel un Drone furtif de Tejo rendu myope pouvait voir le contour des joueurs ennemis depuis certaines distances.
      • Amélioration de la Salve autoguidée de Tejo pour que la traînée de fumée ne traverse plus les murs et les structures les plus fins une fois la compétence lancée.
      • Correction d'un problème à cause duquel le Drone furtif de Tejo était ralenti hors de la zone d'effet de l'Orbe de lenteur de Sage.
      • Correction d'un problème à cause duquel les visuels des projectiles de la Salve autoguidée de Tejo étaient cylindriques au lieu de sphériques, ce qui affichait une zone de dégâts incorrecte.
      • Correction d'un problème à cause duquel le Tir d'artillerie de Tejo cessait de fonctionner et semblait coincé si Tejo lançait cette compétence en étant hors de la carte.
      • Correction d'un problème à cause duquel la Salve autoguidée de Tejo blessait les joueurs sur des emplacements surélevés sans afficher d'indicateur d'avertissement.
  • Cartes
    • Bind
      • Correction d'un problème à cause duquel une collision invisible pouvait parfois gêner les utilitaires des agents dans l'une des salles de téléportation.

PC UNIQUEMENT

CORRECTIONS DE BUGS

  • Premier
    • Correction d'un problème à cause duquel les tailles de police de caractères n'étaient pas cohérentes sur les écrans Changer de zone et Supprimer l'équipe de Premier.
    • Correction d'un problème à cause duquel l'historique des parties Premier n'affichait aucune bulle d'aide de mode quand vous survoliez des matchs.
    • Correction d'un problème à cause duquel la bulle d'aide d'avertissement d'inéligibilité était très difficile à déclencher dans le salon.

CONSOLE SEULEMENT

CORRECTIONS DE BUGS

  • Systèmes compétitifs
    • Correction d'un bug à cause duquel le temps de la file d'attente empiétait sur la page Classement.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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