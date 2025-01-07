VALORANT : MàJ 10.00, patch notes de la mise à jour du 7 janvier 2025

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 10.00 de VALORANT, publiée ce 7 janvier 2025 sur PC et consoles.
L'année commence en beauté pour les joueurs de VALORANT, qui découvre directement une nouvelle mise à jour majeure, qui introduit notamment un nouvel Agent, Tejo, mais aussi une nouvelle rotation des cartes. Nous retrouvons également un vote automatique pour annuler une partie, et quelques modifications.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 10.00 de VALORANT
ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents
est également disponible.
MISES À JOUR GÉNÉRALES
TOUTES LES PLATEFORMES
- Nous avons mis à jour la logique de gameplay des effets de compétence de type « explosion ».
- Les explosions de Raze, Sova et Gekko devraient désormais être plus cohérentes quand elles infligent des dégâts.
- Plus précisément, cela devrait régler le problème du Bouquet final (X) de Raze qui n'inflige pas de dégâts lorsqu'il entre dans un élément du décor.
MISES À JOUR DES AGENTS
TOUTES LES PLATEFORMES
Tejo arrive. Notre tout nouvel initiateur originaire de Colombie sortira progressivement dans toutes les régions à partir du 8 janvier à 18h00 CET.
- Tejo
- Livraison spéciale
- ÉQUIPEZ-vous d'une grenade adhésive. TIREZ pour la lancer. La grenade se colle à la première surface touchée et explose, désorientant les cibles touchées. Le TIR SECONDAIRE permet de lancer la grenade en la faisant rebondir une fois.
- Drone furtif
- ÉQUIPEZ-vous d'un drone furtif. TIREZ pour lancer le drone vers l'avant et en prendre le contrôle. TIREZ à nouveau pour déclencher une impulsion qui neutralise et révèle les ennemis touchés.
- Salve autoguidée
- ÉQUIPEZ-vous d'un système de ciblage en réalité augmentée. TIREZ pour cibler jusqu'à deux positions sur la carte. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour lancer des missiles autonomes qui iront jusqu'aux positions ciblées et exploseront à l'arrivée.
- CONSOLE UNIQUEMENT : ÉQUIPEZ-vous d'un système de ciblage en réalité augmentée. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour cibler jusqu'à deux positions sur la carte. TIREZ pour lancer des missiles autonomes qui iront jusqu'aux positions ciblées et exploseront à l'arrivée.
- Apocalypse
- ÉQUIPEZ-vous d'une carte tactique. TIREZ pour sélectionner le point d'origine de la frappe. TIREZ à nouveau pour définir le point d'arrivée et lancer l'attaque, ce qui provoque une série d'explosions sur la ligne ainsi tracée. Utilisez le TIR SECONDAIRE pendant le ciblage pour annuler le point d'origine.
- CONSOLE UNIQUEMENT : ÉQUIPEZ-vous d'une carte tactique. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour sélectionner le point d'origine de la frappe. TIREZ pour définir le point d'arrivée et lancer l'attaque, ce qui provoque une série d'explosions sur la ligne ainsi tracée. Utilisez le TIR SECONDAIRE pendant le ciblage pour annuler le point d'origine.
- Brimstone
- Balise stimulante
- Les temps d'équipement normaux sont rares et généralement réservés aux compétences qui nécessitent des fenêtres de contre plus larges. Il s'agit donc d'un léger changement ergonomique pour Brimstone.
- Le temps d'équipement après avoir lancé cette compétence a été ajusté : normal >>> rapide
MISES À JOUR COSMÉTIQUES
TOUTES LES PLATEFORMES
- Vous avez désormais accès au menu de personnalisation des flex dans votre collection. Tous les joueurs auront un flex par défaut, STAT-COM, dans leur inventaire. Vous pouvez vous équiper d'un flex en l'ajoutant à votre roue des graffitis, qui s'appellera « roue des expressions » à compter de ce patch.
FONCTIONS D'E-SPORT
PC UNIQUEMENT
- Le hub e-sport revient pour le VCT25 !
- Consultez notre nouvelle page d'aperçu ; grâce à elle, vous saurez en un clin d'œil où nous en sommes dans cette saison du VCT !
- Découvrez où les joueurs ont atterri au terme du rostermania et faites la connaissance de nos quatre nouvelles équipes invitées !
- Plongez-vous dans les brackets du lancement des ligues internationales, dont le coup d'envoi sera donné le 11 janvier !
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
TOUTES LES PLATEFORMES
- Vote d'annulation automatique
- Si un joueur est AFK pendant la première manche d'une partie, un vote d'annulation est automatiquement lancé. La majorité des voix est nécessaire pour que l'annulation soit acceptée.
- Par exemple : auparavant, si un joueur était AFK, il fallait que les quatre joueurs restants votent Oui. Désormais, il suffit que trois des quatre joueurs restants votent Oui pour que l'annulation soit acceptée.
- Système de signaux
- L'option de triche « Afficher les signaux de carte dans l'aire de jeu » a été ajoutée dans les parties personnalisées pour aider les joueurs à s'entraîner.
- Quand cette option de triche est activée, les signaux de carte fonctionnent comme avant le patch 9.11.
MISES À JOUR DES CARTES
TOUTES LES PLATEFORMES
- Rotation des cartes
- À partir du patch 10.00, les cartes changeront à tous les actes. Nous vous tiendrons au courant de ces changements à chaque acte, en annonçant la liste des cartes du prochain acte peu après le début de l'acte actuel.
- Rotation des cartes 10.00 :
- Fracture et Lotus RÉINTÈGRENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
- Ascent et Sunset QUITTENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
MISES À JOUR DE PREMIER
PC UNIQUEMENT
- Bienvenue dans la phase V25A1 !
- Les matchs commenceront le 15 janvier.
- Si votre équipe était dans la division Invitation lors de la phase É9A3 et n'a pas terminé cette phase dans le top 16, votre équipe a été reléguée. Vous pourrez voir votre nouvelle division provisoire dans le hub Premier.
- Les équipes reléguées ont été placées dans la zone depuis laquelle elles ont été promues à l'origine. Le propriétaire de votre équipe peut changer la zone de votre équipe dans le menu des paramètres à tout moment tant que votre équipe n'a pas disputé son premier match.
- Si votre équipe ne peut pas être placée dans une zone, son propriétaire sera invité à sélectionner une zone.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- TOUTES LES PLATEFORMES
- Correction d'un bug à cause duquel certaines compétences affichaient les mauvaises couleurs d'équipe pour les observateurs.
- Clove
- Correction d'un problème à cause duquel Toujours debout pouvait ne pas se lancer quand vous appuyiez sur la touche pendant les dernières images de la fenêtre d'activation.
- Skye
- Correction d'un bug à cause duquel la durée de l'aveuglement de Guide éclatant ne variait pas correctement.
- Correction d'un bug à cause duquel le son et la réplique de confirmation d'impact de Guide éclatant n'étaient pas joués si c'était le clone de la Feinte de Yoru qui était touché.
- Cypher et Viper
- Correction d'un problème à cause duquel il était possible d'ignorer la pénétration des murs en tirant à travers la Cybercage de Cypher ou le Nuage de poison de Viper quand ces compétences étaient placées trop près d'un élément du décor.
- Phoenix
- Correction d'un problème à cause duquel Brasier utilisait un élément d'un projectile d'Harbor pendant quelques images.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels de Brasier pouvaient être légèrement décalés.
- Amélioration des performances autour de l'effet de dissipation de la Frappe fumigène de Brimstone.
- Correction d'un problème à cause duquel certains visuels de grenade aveuglante persistaient à l'écran pour les observateurs.
- Correction d'un problème à cause duquel des sons de confirmation d'impact étaient joués quand vous touchiez des joueurs équipés d'un bouclier régénérateur, même s'ils n'étaient pas visibles.
- Armes
- TOUTES LES PLATEFORMES
- Correction d'un bug affectant l'utilisation du viseur et à cause duquel les armes pouvaient parfois désactiver et réactiver le mode Viseur sans pression d'aucune touche.
PROBLÈMES CONNUS
- Cosmétiques
- TOUTES LES PLATEFORMES
- Pendant une partie personnalisée avec triches activées, si le joueur change d'agent après avoir utilisé l'option de triche Redémarrer la partie, la roue des expressions (où se trouvent les graffitis et les flex que vous avez choisis) peut être vide. Nous corrigerons ce problème dans un prochain patch.
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