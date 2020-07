La mise à jour 1.04 de VALORANT est enfin disponible. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Mise à jour des Agents Viper Nid de vipères Durée maximum de son ultime avant dissipation augmentée de 5 à 12 secondes.

Viper peut maintenir la touche de la compétence pour dissiper le nuage prématurément.

La minicarte des ennemis qui se trouvent dans le Nid de vipères est voilée et ne signale plus leur position à leurs alliés.

Le halo rouge des ennemis dans la vision myope de Viper est plus vif. Viper pouvait profiter trop peu de temps de son ultime à notre avis, ce qui limitait ses choix tactiques et donnait en plus trop d'informations en temps réel aux ennemis. Elle peut à présent entrer et sortir de la zone de fumée bien plus librement pour jouer avec la santé mentale de ses adversaires... et si tout se passe bien, renvoyer la pression sur la stratégie ennemie. Les autres améliorations ont vocation à renforcer son avantage à l'intérieur du nuage et lui éviter de se sacrifier pour une élimination contre des ennemis qui utilisent la minicarte pour la repérer.



Désagrégation Les ennemis perdent maintenant 15 PV par seconde (contre 10 auparavant), toutes sources confondues.

La Désagrégation continue pendant encore 2,5 secondes après la sortie du nuage avant de s'estomper. Il était si rapide de se débarrasser de la Désagrégation de Viper que cela en limitait l'impact et échouait à créer la menace qu'elle devait représenter. En ajoutant un délai avant sa disparition, nous espérons donner à Viper et son équipe plus de temps pour capitaliser sur leur avantage. Combinée avec la mise à jour de Nid de vipères (ci-dessus), cette mécanique devrait fournir à Viper de nouvelles façons d'exploiter son ultime.



Carburant Viper ne consomme pas plus de toxine même si Nuage de poison et Écran toxique sont actifs en même temps. Viper avait des difficultés à utiliser ses deux obstructeurs de vision en même temps quand leur durée d'action combinée était réduite. Or, le nuage de Viper lui demande tant d'engagement et lui est tellement essentiel que nous voulons qu'elle puisse l'utiliser avec Écran toxique pour créer de puissantes opportunités de prise de site pour son équipe.



Raze Coût de son ultime Bouquet final augmenté de 6 à 7 points. L'ultime de Raze est un des plus puissants du jeu et il est utile dans presque n'importe quelle situation. Sans surprise, on le voit donc un peu trop souvent. Nous augmentons donc son coût de 1, ce qui devrait réduire la fréquence à laquelle vous aurez à y faire face.



Brimstone Coût de son ultime Rayon orbital augmenté de 6 à 7 points. Comme celui de Raze, l'ultime de Brimstone a trop d'impact et d'utilité dans trop de situations différentes. Nous trouvons qu'il fait pencher la balance d'un peu trop de manches, nous avons donc décidé d'augmenter légèrement son coût.

La Balise stimulante ne buffe plus les ennemis et ne leur indique plus non plus sont rayon d'effet. La Balise stimulante est faite pour être utilisée avec parcimonie mais pas au point, finalement, de révéler la position de Brimstone et de potentiellement buffer les ennemis par accident, qui sont des désavantages que nous estimons trop lourds.

Qualité graphique des bras de Brimstone Quand on y pense, on passe beaucoup de temps à regarder ses bras quand on joue à un FPS... on les voit tout le temps, en fait. Avant la sortie, nous voulions déjà améliorer le rendu des bras de Brimstone pour les mettre à la hauteur de la qualité générale du reste du jeu. C'est fait ! Regardez-moi ces flingues !



Cypher La Cybercage peut maintenant être récupérée pendant la phase d'achat. Mise à jour des armes Classic Le principal bug corrigé est le clic droit du Classic, mais nous y avons vu l'occasion de lisser un peu le comportement des armes en général. Nous avons un peu réduit l'efficacité du clic droit pendant les sauts sans (normalement) sacrifier son impact à courte portée. Correction d'un bug qui rendait le clic droit pendant la course bien moins précis que prévu. Courir ajoutait une pénalité de précision de 1,5 parce que le calcul se calait sur la courbe d'erreur générale des pistolets.

Correction d'un bug à cause duquel sauter n'avait aucun effet sur la précision.

sur la précision. Dispersion pendant la course réduite de 3,4 à 2,1. Correction du bug principal.

Dispersion pendant un saut augmentée de 1,9 à 2,3.

Dispersion pendant la marche augmentée de 1,9 à 1,95.

Ajout d'un bonus de précision de 10 % quand l'agent est accroupi ou immobile. L'objectif est de suivre la logique qui veut qu'on est soit plus précis quand on est accroupi.

ATH ET INTERFACE Zone de texte des statistiques des armes dans la boutique pré-manche remplacée par une représentation graphique qui favorise la comparaison.



QUALITÉ DE VIE Les cônes de vision sur la minicarte en Observateur sont maintenant de couleur différente pour chaque équipe.

Le doublage de Reyna en italien et en mexicain a été mis à jour. À cause des restrictions locales dues au COVID-19, les acteurs que nous avions d'abord choisis pour le rôle de Reyna en italien et en mexicain n'ont malheureusement pas pu enregistrer avant la sortie. Heureusement, vous pouvez désormais retrouver les bons doublages en jeu !

SKINS FEU ANCIEN Correction du volume de l'animation d'équipement de l'Operator (Feu ancien).

Correction d'un bug qui montait le volume chaque fois que vous équipiez l'Operator en successions rapides.

Les bruits de pas des ennemis couvrent correctement les sons cosmétiques. Cela signifie que vous entendrez toujours les bruits de pas ennemis par-dessus les sons du skin non-essentiels au gameplay comme le souffle des flammes, le rugissement du dragon etc.

L'inspection de l'arme de mêlée Feu ancien produit maintenant un son au niveau 1 et 2. MISES À JOUR DES PERFORMANCES Ciblage de la récupération des armes et de l'ultime de Sage maintenant associés à la mise en valeur des personnages alliés pour économiser de la VRam et la puissance de la carte graphique.

Correction de problèmes de rendu mineurs.

Les vidéos d'amélioration d'arme sont maintenant streamées plutôt que téléchargées localement pour réduire la taille du fichier d'installation de 380 Mo. CORRECTIONS DE BUGS Correction de l'obligation pour Reyna de regarder les orbes d'âme pour les activer et maintenir son soin. Son comportement devrait coïncider avec celui du patch 1.02.

Correction des fumigènes à sens unique de Brimstone dans les cas où la caméra du joueur était placée vers le haut du nuage.

Correction de la Réplique de Breach qui n'infligeait pas les dégâts à toutes les cibles si elles étaient multiples.

Correction du tremblement du drone de Sova à sa hauteur de vol maximum.

Correction d'un bug sur le Marshal qui conservait sa précision pendant la marche.

Correction de différents bugs de transparence avec une image de retard (comme la ruée de Jett, pour le joueur qui l'utilise).

Correction d'un bug qui n'affichait pas les alliés en surbrillance avec certaines cartes graphiques AMD quand l'anti-aliasing était actif et avec certaines cartes Intel.

Correction d'un bug qui n'affichait pas l'écran de chargement en plein écran dans certaines combinaisons de résolution/format.

Avertissement sur la photosensibilité raccourci.

Correction d'un bug qui laissait le bouton « équiper » grisé pendant l'achat d'une variante de skin prévisualisée.

Correction d'un problème d'apparition des fumigènes de Brimstone sur Haven légèrement décalées par rapport à l'endroit où ils étaient lancés.

Correction d'une faute de frappe dans la biographie de Brimstone (merci mooonlimes pour le signalement).

