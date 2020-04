VALORANT : Les parties classées pourraient arriver rapidement

Joe Ziegler, le directeur du jeu, a révélé qu'il souhaiterait incorporer un mode classé dans les jours à venir, durant la bêta fermée.

Our first “rated” testing is coming in a couple weeks, stay tuned. — Ziegler (@RiotZiegler) April 10, 2020

Même s'il n'est pas encore accessible à tous les joueurs, VALORANT est très apprécié sur Twitch, possédant de nombreux viewers. Pourtant, celles et ceux ayant la chance d'y jouer, et notamment les joueurs professionnels où ceux ayant une expérience non négligeable dans les FPS,, qui serait, selon eux mal, équilibré.En effet, pour le moment, aucun niveau n'est attribué aux joueurs, ce qui peut, potentiellement, faire qu'une équipe se retrouve face à cinq autres joueurs ayant un niveau très différent, découlant ainsi sur un match déséquilibré. À l'heure actuelle, tous les FPS proposent un matchmaking compétitif,, leur permettant d'affronter des joueurs avec un niveau plus ou moins égal. Pour pallier ces déséquilibres, Riot pourrait implanter plus rapidement que prévu un système de rang, comme l'a précisé le, sur son compte Twitter.D'ailleurs, les joueurs pourront avoir des parties plus équilibrées dès maintenant , le tout en récupérant les données des matchs précédents, ainsi que le nombre de parties jouées. Si vous souhaitez essayer, nous rappelons qu'il faut regarder certains streamers sur la plateforme Twitch