VALORANT : Les changements du mode Compétition expliqués

Riot a tenu à détailler les quelques changements apportés au mode Ranked de VALORANT en amont de sa sortie.

Alors que le mode Compétition arrivera danspar le biais de la mise à jour 1.02, Riot Games a souhaité revenir sur les quelques modifications dont a bénéficié le mode, lequel reste très apprécié des joueurs. Premièrement, et pas des moindres,Les développeurs expliquent que ce changement a lieu pour « éviter toute confusion entre le jeu lui-même et le rang ».Autre changement apporté dès la sortie du mode ranked,. Cependant, l'écart sera réduit lorsque les deux joueurs ont un grade, pour ne pas proposer une expérience de jeu biaisée. Le matchmaking devrait en outre proposer des adversaires d'un niveau encore plus proche.Pour ce qui est des améliorations et modifications plus lointaines, une fois que la mise à jour 1.02 sera publiée,. Par exemple, il devrait être possible de voir voter total de victoires ou encore le rang le plus élevé que vous avez atteint.Riot continuera de faire évolueret son mode compétitif dans les mois à venir en se basant sur le retour des joueurs, attendez-vous donc à voir plusieurs changements plus ou moins majeurs débarquer dans le futur.