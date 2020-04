VALORANT : Leak d'une quatrième carte, Ascent

Disponible depuis seulement quelques jours par le biais d'une bêta fermée, VALORANT est voué à évoluer ces prochains mois en accueillant du contenu inédit, comme des cartes. La carte Ascent pourrait être l'une de ces nouveautés.

Ascent la quatrième carte de VALORANT ?

Vous n'êtes surement pas sans savoir que Riot Games souhaite soutenir, son FPS, sur le long terme. Actuellement en bêta fermée, seuls trois cartes et dix Agents sont disponibles. Toutefois, lors de son lancement, qui interviendra durant l'été 2020, selon les plans du studio,. De ce fait, une carte et deux Agents restent, plus ou moins, mystérieux. Il semblerait néanmoins que les datamineurs aient réussi à débusquer, dans les fichiers du jeu, l'une des futures cartes de, se nommantCette information émane d'un utilisateur de Reddit , du nom de UlfricTheThird, qui a partagé plusieurs concepts art en lien avec ladite carte, ainsi que le plan de cette dernière. Selon lui, et les indices donnés par les rares images qu'il a trouvées,serait située en Italie et plus précisément à, comme le suggèrent notamment les gondoles visibles ici Les joueurs connaissant déjàremarqueront très vite que Ascent ressemble fortement à une carte déjà présente en jeu, possédant elle aussi deux sites de bombe : Split. UlfricTheThird précise également que les deux zones d'achat se nomment "Boat Shop" et "Bait Shop".Bien évidemment, ces nouvelles informations ne sont pas sans rappeler l'image présente en arrière-plan sur le site officiel , laquelle pourrait mettre en avant la ville italienne, donnant un certain crédit à cette fuite.Qui plus est, d'autres bruits de couloir circulent sur la toile depuis quelques jours, indiquant que lors de la sortie de, la saison 1 mettrait en avant l'Agent Sage, et serait baptisée "Episode 1 : Rise of Venice".Pour rappel,sera lancé en free-to-play durant l'été 2020 sur PC. Une sortie sur consoles et mobiles n'est pas la priorité de Riot, mais n'est pas écartée non plus.