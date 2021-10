VALORANT : Le nouvel agent, Deadeye, est repoussé de deux semaines

Or si je suis là aujourd'hui c'est pour vous annoncer de la part de l'équipe que le prochain agent, qui s'appelle « ——— », sortira deux semaines après l'ouverture de l'épisode 3, acte III, soit en même temps que le patch 3.10.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

D'ici quelques jours, début novembre,. Si un nouvel Agent était attendu, d'autant plus qu'aucun n'a été lancé durant l'acte 2, il arrivera finalement plus tard, comme vient de l'annoncer Riot Games sur son site officiel L'arrivée de ce nouvel Agent n'est cependant pas retardée de très longtemps,. Son nom n'a pas encore été officialisé, cela se fera d'ici peu de temps, mais selon les rumeurs,. Ce qui est déjà officiel, en revanche, est son rôle. Le nouveau personnage sera en effet une Sentinelle, et rejoindra donc Killjoy, Cypher ou encore Sage.Riot Games explique que ce retard intervient à cause de certains points, qui sont relativement importants pour que son implantation se déroule sans accroc. Plus les développeurs avançaient sur cet Agent, plus ils se rendaient compte que les standards de qualité ne seraient pas atteints à temps. « C'est parfois les 10 derniers pourcents du travail qui donnent toute leur valeur aux 90 précédents » explique John Goscicki, le producteur des personnages de VALORANT.De ce fait,. Tous les détails à son sujet seront communiqués très vite par Riot Games, afin que vous sachiez à quoi vous attendre.