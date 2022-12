VALORANT : Le nerf de Chamber détaillé

Détaille du nerf de Chamber

Chasseur de têtes (A) Nouvelle courbe de stabilité Dispersion augmentée après la 2e balle lors des tirs à répétition. Cela vise explicitement à réduire la viabilité du tir de barrage au hasard comme méthode de combat.

Rendez-vous (E) Chamber ne pose plus qu'une seule balise vers laquelle il peut se téléporter quand il est à portée Rayon agrandi 15 m >>> 26 m

Suppression de la limite de hauteur pour la téléportation Vous pourrez vous téléporter vers la balise même depuis un autre niveau, du moment que vous êtes dans son rayon de portée.

Augmentation de la durée d'équipement en sortie de téléportation 0,4 s >>> 0,7 s Chasseur de têtes n'est pas concerné par ce changement.

Détruire la balise de Rendez-vous la désactive maintenant pour le reste de la manche, au lieu de lui donner un temps de récupération.

Chamber ne déclenche plus de temps de récupération supplémentaire quand il rappelle sa balise après s'être téléporté. Marque déposée (C) La portée du piège est désormais limitée. Marque déposée se désactive quand Chamber sort de sa portée, et se réactive quand il y retourne.

Elle peut être rappelée pendant la manche. Aucune ligne de vue nécessaire.

30 s de récupération après rappel. Sa destruction est toujours définitive.

Temps d'armement à la pose augmenté de 2 s >> 4 s

PV augmentés 1 >>> 20 Tour de force (X) Fréquence de tir réduite de 57,5 % Ralentissement Concerne Marque déposée et Tour de force Durée réduite de 6 s >> 4 s



Il est toujours difficile de garder une méta équilibrée dans un jeu compétitif, c'est d'ailleurs pour cette raison que les nouveaux Agents sont plus rares que les premiers mois qui ont suivi la sortie de, pour ne pas trop perturber les forces et faiblesses. Mais parfois, certains sont jugés trop puissants,, qui truste d'ailleurs la tier list des meilleurs Agents Pour contrer cela, et rendre, Riot Games va lui appliquer un nerf avec la prochaine mise à jour. Cependant, ces changements ont déjà été détaillés, pour que la communauté puisse savoir ce qui lui est réservé.L'objectif est queau niveau de la stratégie, tout en accordant plus de possibilités de contre aux adversaires. Ainsi, il faudra faire preuve de plus d'intuition pour le jouer, alors que la riposte devrait être plus courante. Par exemple, sa distance de téléportation est réduite, pour que l'adversaire puisse mieux anticiper les déplacements.Vous pouvez découvrirUne fois la refonte disponible, les développeurs étudieront comment s'adaptent les joueurs, pour voir si des ajustements sont nécessaires ou non.