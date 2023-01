VALORANT : Le meilleur joueur du monde est âgé de 14 ans

S'imposer face à des joueurs professionnels et expérimentés à 14 ans

14 YEARS OLD TOP 1 WORLD @PlayVALORANT LET'S GOOO pic.twitter.com/aDkfpyl9RN — Darxcio (@Darxcioo) January 26, 2023



C'est un phénomène qui a été observé ces dernières années, notamment depuis le lancement de Fortnite , les meilleurs joueurs sont de plus en plus jeunes. VALORANT , le FPS de Riot Games, n'y a pas échappé, puisque depuis le 26 janvier 2023,Retenez bien son pseudo, car il pourrait être la future star du jeu dans les années à venir., dépassant de nombreux joueurs professionnels qui évoluent sur la scène compétitive depuis ses premiers jours. Selon ses dires,Il n'a pas manqué de partager la nouvelle sur son compte Twitter en postant une courte vidéo dans laquelle il exprime sa joie et montre son historique de parties. Dans les commentaires nous retrouvons de nombreux messages de félicitations, dont certains de la part de joueurs pro.Selon le site Tracker.gg , soit un winrate de 53,2 %, tandis que ses Agents préférés sont Jett, Killjoy et Raze.Du fait de son jeune âge,, mais il est certain que s'il se maintient à ce niveau de jeu, il devrait probablement faire de l'œil à de nombreuses structures dans quelques années. Nous espérons donc pouvoir le voir à son top niveau sur la scène compétitive dès lors que ce sera possible.