VALORANT : La collection de skins Luna présentée

Laissez entrer un peu de lumière dans votre Nouvel An Lunaire avec le pack Luna, contenant des skins spécialement créés pour célébrer l’Année du Lapin. 🐇



Disponible le 27 janvier dans votre boutique. pic.twitter.com/RxDRESKhrr — VALORANT France (@VALORANTfr) January 18, 2023

Composition du bundle Luna

Phantom → 1 275 VP

Spectre → 1275 VP

Vandal → 1 275 VP

Marshal → 1 275 VP

Mêlée (Descent) → 2 550 VP

Gun buddy → 475 VP

Carte de joueur → 375 VP

Spray → 325 VP

Chaque nouvel événement du calendrier est l'occasion pour Riot Games de présenter depour. Le Nouvel An chinois ne fait pas exception et l'éditeur du FPS a donc présenté son ensemble de cosmétiques :Cette collection tend fortement à rappeler certaines déjà existantes, telles que Reaver ou Ruination, mais cette fois-ci dans des tons beaucoup plus doux et clairs. Chaque arme est finement entrelacée de motifs dorés sur un fond bleuté. En plus des armes, les développeurs ont créé unreprésentant un animal que nous connaissons bien. En effet, cette année étant placée sous le signe du lapin, il était normal que le petit rongeur soit mis à l'honneur. Celui-ci est d'ailleurs doté d'une particularité, puisqu'il change de couleur lorsque le joueur tire avec son arme. Blanc en premier lieu, il vire au bleu et adopte une expression de colère.Ce nouvel ensemble est composé de: quatre d'armes à feu et un d'arme de mêlée. Il contiendra également un gun buddy ainsi qu'une carte de joueur et un spray. Le pack devrait coûter aux alentours de, mais chaque élément pourra être acheté séparément si vous ne souhaitez pas obtenir l'intégralité des skins.et devrait disparaître le 11 février alors ne traînez pas s'il vous intéresse.