VALORANT : L'ajout de nouvelles armes n'est pas une priorité

Riot s'est récemment exprimé sur l'ajout de nouvelles armes dans VALORANT, qui n'est pour le moment pas une priorité.

Les 17 armes du jeu s'y trouvent depuis un moment maintenant (en interne) et nous avons l'impression d'avoir atteint aujourd'hui un bon équilibre. Comme évoqué, nous avons supprimé certaines armes en chemin dans les premiers temps du développement si nous estimions qu'elles étaient redondantes ou inutiles.

Lors d'une session de questions-réponses , Riot Games s'est exprimé sur différents points et notamment celui des nouvelles armes. Actuellement,, proposant, selon les dires de Preeti Khanolkar, productrice, un bon équilibre. Si nous savons que le FPS évoluera au fil du temps avec de nouvelles cartes et des Agents inédits, entre autres,, étant donné que les développeurs ne comptent pas « ajouter de nouvelles armes à court terme ».Preeti Khanolkar explique ainsi que les 17 armes présentent le sont depuis très longtemps (en interne) et que d'autres qui étaient initialement en course pour faire partie des armes de VALORANT ont finalement été retirées suite à une incompatibilité.Néanmoins, Riot Games n'est pas fermé sur le sujet. Si les développeurs ressentent le besoin d'apporter une modification, ils le feront, notamment suite nouveaux joueurs qui tentent l'expérience pour la première fois. Riot Games apportera donc si besoin des équilibrages sur les armes, comme cela a déjà été fait, et. Le studio souhaite toutefois conserver au maximum ces 17 armes, au risque de devoir complètement revoir les statistiques de quelques armes pour garder un certain équilibre.