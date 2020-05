VALORANT : Comment fonctionne le mode classé et son matchmaking ?

Découvrez toutes les informations à savoir à propos du mode classé (ranked) de VALORANT et du fonctionnement de son matchmaking (MMR).

Les ranked dans VALORANT

Comment fonctionne le matchmaking en classé (MMR) ?

, est disponible depuis le début du mois de mai sur, un mois seulement après le lancement de sa bêta. Si Riot Games a décidé d'implanter ce système aussi tôt avant sa sortie finale, c'est pour proposer à ses joueurs des parties plus équilibrées, regroupant des joueurs d'un niveau plus ou moins similaires. Nous vous expliquons comment cela fonctionne, avec toutes les informations à savoir.Comme dans tous les jeux multijoueur ou presque, un niveau est attribué aux joueurs en fonction de leur performance. Les rangs desont au nombre de huit () lesquels sont divisés en trois niveaux, excepté pour le plus haut, le rang. Il faut avoir effectué un total de 20 parties non classées pour y avoir accès, et terminer cinq parties classées pour avoir votre rang.Le but est donc de se positionner le plus haut possible, parmi les meilleurs, mais cela ne sera pas une mince affaire, étant donné que plus le rang est important, plus vous rencontrerez des joueurs forts. Cependant, plus vous évoluerez dans les rangs, moins l'impact de vos performances personnelles devrait être pris en compte, pour prioriser la performance de groupe. Ne tentez donc pas d'aller chercher une ou deux éliminations, au risque de perdre la partie bêtement, et de ne pas progresser dans vos rangs.Comme nous vous le disions, Riot Games souhaite que sonsoit le plus sain possible. De ce fait, le studio essayera tant bien que mal de détecter les comptes smurf et autres joueurs nocifs pour le bon déroulement d'une partie.En outre, même si les développeurs de LoL ou encore TFT indique qu'il est plus amusant de jouer àen équipe, pour ne pas créer des parties avec un déséquilibre trop important, seuls deux rangs pourront séparer les amis jouant dans le même groupe, soit six paliers. Qui plus est, si un groupe de trois joueurs est formé dans une équipe, le matchmaking devrait favoriser pour les adversaires un groupe de taille plus ou moins similaire. De ce fait, nous ne devrions pas voir cinq joueurs séparés tomber contre une équipe jouant à cinq.Finalement, notez que si vous ne lancez aucune partie du14 jours de suite, votre rang sera masqué des autres joueurs. Il vous suffit de terminer une partie pour que celui-ci se réaffiche, sans que votre rang soit modifié.Naturellement, leest sujet à évoluer dans les mois à venir en fonction du retour des joueurs. Nous ne manquerons pas de modifier les informations ci-dessus si tel était le cas.