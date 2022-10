VALORANT : Date de sortie Harbor, quand arrive le nouvel Agent ?

Date de sortie d'Harbor sur VALORANT

Après plus de six mois sans, les joueurs vont pouvoir découvrir une nouvelle tête. En effet, Riot Games a récemment dévoilé, un Agent originaire d'Inde, le vingtième, qui va venir rejoindre le champ de bataille. Celui-ci aura le rôle de contrôleur et est attendu par une partie des joueurs. MaisNous pourrons, si tout se passe bien,, selon les indications que nous pouvons voir en jeu. Riot Games déploiera, à cette date, une mise à jour, la version 5.08, introduisant donc ce nouvel Agent.En attendant de pouvoir le jouer, lui qui devrait être apprécié et redoutable, sachez qu'une vidéo de gameplay, montrant Harbor en action, a déjà été publiée par Riot. Nous pouvons donc découvrir son kit et ses capacités, lesquelles seront détaillées par la suite, pour comprendre toutes ses spécificités. Pêle-mêle,pourra lancer un mur d'eau, à l'image du mur de feu de Phoenix, lancer un mur d'eau pour bloquer les ennemis et lancer une bulle, « protégeant » les alliés qui se trouvent à l'intérieur, puisque les autres joueurs ne les verront pas.À première vue,, et devrait très vite intégrer les rosters des joueurs de, et figurer parmi les meilleurs Agents de notre tier list VALORANT . Rendez-vous le 18 octobre, donc, pour découvrir