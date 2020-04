VALORANT : Comment savoir si vos balles traversent les murs ?

Les différentes armes proposées au sein du FPS tactique de Riot Games sont dotées de diverses caractéristiques allant des dégâts infligés dans chaque partie du corps, en passant par la capacité de son chargeur pour finir sur la pénétration des murs des projectiles tirés.

Comment savoir si les balles traversent les murs ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

D'ailleurs, c'est sur cette dernière caractéristique que nous allons nous concentrer, puisqu'elle peut vous permettre, en fonction de l'arme utilisée, de tirer à travers certains murs des cartes deafin de prendre un avantage certain sur l'équipe adverse.En fonction des armes, la caractéristiquepeut prendre trois valeurs : faible, moyenne et élevée. Bien sûr, les armes de poing, à part le Sheriff, n'auront pas la puissance nécessaire pour traverser de grosses épaisseurs, alors que les fusils d'assaut et snipers en auront la capacité. De ce fait, si vous souhaitez rapidement prendre du niveau sur, il va falloir partir du principe que la plupart des murs et des portes peuvent être vos alliés.Un fan de VALORANT, appelé kowzzzz , a remarqué qu'il existait. En effet, comme vous le remarquerez sur l'image ci-dessous, les balles traversant un mur laisseront derrière elle un trou noir, indiquant qu'elles infligeront des dégâts, plus ou moins, importants à la cible qui sera touchée. Cependant, si cette dernière n'a pas traversé de part et d'autre le mur ou la porte, la trace sera bien différente, laissant apparaître quelque chose qui, cette fois-ci, pourrait faire penser à une toile d'araignée.Cette technique peut s'avérer efficace si vous arrivez à lancer quelques parties personnalisées et à tester les différentes positions auxquelles vous avez pris l'habitude de jouer. Néanmoins, il semblerait qu'une autre astuce, bien plus rapide à prendre en main existe. En effet, si vous tirez sur une surface quelconque et qu', cela indique que les balles n'ont pas la capacité de pénétrer l'endroit où vous tirez votre projectile.