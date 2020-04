VALORANT : Comment obtenir un remboursement des Agents, skins d'armes et contrats ?

Si un personnage, skin d'arme ou contrat acheté ne vous plaît pas, nous vous expliquons comment vous le faire rembourser.

Comment se faire rembourser des Agents, skins d'armes et contrats ?

Disponible depuis seulement quelques jours en bêta fermée,connait un fort succès, notamment sur la plateforme de streaming, Twitch. Lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois, ce dernier vous laisse le choix entre, et après quelques victoires, vous pourrez en débloquer deux autres. Cependant, si vous voulez débloquer et jouer la totalité des, qui sont au nombre de dix à l'heure actuelle, il vous faudra beaucoup de patience, puisque lessuivants nécessitent 30 000 XP, soit environ 100 victoires.Avec ce système qui demande un certain temps de jeu pour débloquer les, vous allez peut-être effectuer un achat précipité d'un, et après plusieurs parties, vous rendre compte que celui-ci ne vous plaît pas. Pas de panique, il est possible, sous certaines conditions, de se le faire rembourser. Pour exemple, si vous avez choisi Sova, mais que vous n'êtes pas satisfait de son style de jeu, et que vous désirez jouer avec un autre personnage, il vous suffit de demander un remboursement.Pour ce faire, Riot a ajouté un système de remboursement rapide, à l'instar de celui présent dans League of Legends, qui s'applique auxetou à tout ce qui a été acheté avec des) ou des). Rendez-vous directement sur cette page pour effectuer cette action, et descendez sur. Ensuite, sélectionnezen choisissant les articles que vous souhaitez vous faire rembourser. Attention, seules les choses que vous avez achetées avec des pointsouces sept derniers jours peuvent être remboursées.