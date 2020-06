Débloquer tous les Agents de VALORANT peut vous paraître compliqué ou peu clair. Nous vous expliquons comment faire dans notre article.

Comment débloquer les Agents dans VALORANT

Comment gagner rapidement de l'expérience ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Actuellement,propose onzeà ses joueurs, mais tous ne sont pas débloqués. Lorsque vous jouerez pour la première fois, vous pourrez choisir entre Brimstone, Jett, Phoenix, Sage et Sova. Pour les six autres, à savoir Breach, Omen, Cypher, Raze, Viper et Reyna, vous allez devoir les débloquer.Pour pouvoir jouer avec n'importe lequel de ces, vous allez devoir les débloquer grâce, accessibles depuis votre onglet Collection. Accepter un contrat pour un Agent est synonyme de déblocage, une fois le palier cinq atteint, l'du contrat sera à votre disposition. Notez que seul un contrat peut être actif à la fois, mais que vous pouvez changer à tout moment, sans que votre progression soit supprimée. En plus de l', divers objets cosmétiques (tags, cartes skins) peuvent être gagnés.Si la tâche est facile, elle sera sans aucun doute très longue, puisque pour passer le premier palier il faudra engranger 25 000 points d'expérience, puis 50 000 pour le deuxième, 75 000 pour le troisième, 100 000 pour le quatrième et enfin 125 000 pour le cinquième, soit 375 000 points d'expérience, pour chaque. Néanmoins, une solution de facilité existe : dépenser 1 000 VALORANT Points (10 euros) pour débloquer cinq paliers, mais nous y perdons un peu le charme du « farm » et du plaisir de jouer.Vous remarquerez, également, qu'après plusieurs parties, vous pourrez débloquer, gratuitement,par le biais de jetons. Pour ne pas « acheter » unque vous n'aimez pas, nous vous conseillons de vous rendre en entraînement, puisque vous pouvez tous les tester à cet endroit, même ceux qui ne sont pas débloqués.Bien évidemment, il est possible de gagner « rapidement » de l'expérience en accomplissant, chaque jour, les deux défis proposés par Riot, pouvant vous rapporter 5 000 points d'expérience chacun. En toute logique, il faudra également accumuler le plus de victoires possible, ces dernières rapportant davantage que les défaites. Cependant, vos performances personnelles durant une partie ne vous feront pas gagner plus de points d'expérience. Le premier joueur de l'équipe aura autant de points que le dernier.